Siemens CX75 - šetrný manažer nezruinuje peněženku

Siemens po úspěšném modelu CX65 (respektive CX70) připravil po roce nástupce, který zaujme elegantnějším designem, lepším zpracováním a zejména přítomností Bluetooth, hudebního přehrávače, podporou paměťových karet a megapixelovým fotoaparátem. Displej novinky je také nový. Siemens CX75 má shodně vybaveného sourozence - model M75 - který má odolnou konstrukci, jinak je jeho výbava shodná.

Vzhled - pochromovaná elegance

Design Siemensu CX75 je konzervativní, nelze mu upřít eleganci a jednoduchost. Nic revolučního ale nepřináší, jedná se o variaci na dobře známé téma z jiných modelů výrobce.

Důraz byl kladen na detaily, jako je chromovaná obruba displeje, která na vrchu telefonu přechází do zešikmené plošky. To dodává telefonu originalitu. Pochromované jsou i funkční klávesy a joystick. Na vrchu telefonu chybí očko pro přivázání poutka, to se nachází dole a slouží k tomu kryt baterie. Rozměry Siemensu CX75 jsou tak akorát: 110 x 47,7 x 18,9 milimetru. Hmotnost telefonu je také sympatická: 98 gramů.

Siemens CX75 se bude vyrábět ve třech barevných provedeních: námi testovaném šedomodrém Titan Grey, šedém Sand Silver a černém Black Velvet. Zpracování telefonu je na dobré úrovni s jednou výtkou. U námi testovaného předprodejního vzorku šla špatně zmáčknout klávesa s mřížkou. To by však mělo být u prodejní verze odstraněno. Kryt baterie nejevil známky tendence k povrzávání. Použité plasty vypadají dobře jak na pohled, tak jsou příjemné na dotyk. V tomto případě můžeme výrobce pochválit za dobrý výběr.

Displej - jemný, ale malý

Displej Siemensu CX75 má shodné rozlišení jako předchůdce CX65 (132 x 176 obrazových bodů), je však menší a tudíž má jemnější rastr. Displej nového Siemensu dokáže zobrazit 262 000 barev a je aktivní (TFT). Zobrazovací schopnosti displeje jsou na slušné úrovni, displej je docela dobře čitelný i na přímém slunečním světle.

Grafika hlavního menu Siemensu CX75 je shodná s grafikou dříve testovaného Siemensu M75, jednotlivé ikony jsou však barevné a celkově tak grafika působí lepším dojmem. Nový Siemens samozřejmě umožňuje ukládat libovolnou tapetu na displej včetně obrázku místo loga operátora a spořiče. Nechybí barevná témata. U displeje je možné nastavit intenzitu podsvětlení, délku však ne. Siemens CX75, jako většina modelů výrobce, umožňuje zvolit velký font, který však zobrazí pouze jednu položku na displeji, což je trochu nepřehledné. Zákazníci s horším zrakem ale tuto funkci jistě ocení.

Baterie - standardní výdrž

Siemens CX75 používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Podle výrobce by měl telefon vydržet na příjmu až 250 hodin nebo 300 minut hovorového času. V našem testu vydržel nový Siemens CX75 okolo čtyři a půl dne při běžném používání a bez vypínání na noc. Podle našeho pozorování energii výrazně odebírá zejména časté spouštění Java aplikací a připojení přes Bluetooth.

Ovládání - klasické beze změn

K ovládání Siemensu CX75 slouží dostatečně dimenzovaný čtyřsměrný joystick s potvrzováním stiskem. Joystick nabízí kvalitní ovládání bez nežádoucích přehmatů. Po stranách joysticku pod displejem se nacházejí dvě kontextové klávesy, které jsou výrazně profilované. Kontextové klávesy nejsou prosvícené, jde je ale snadno nahmatat. Ovládací prvky doplňuje alfanumerická klávesnice s optimálním zdvihem i velikostí kláves, dvě tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru, tlačítko pro rychlý přístup na Wap umístěné pod joystickem a na pravém boku umístěná tlačítka pro aktivaci vysílačky Push-to-Talk a pro aktivaci fotoaparátu.

Odezva telefonu je na dobré úrovni a klávesnice je dostatečně podsvícená bílým světlem. Hlavní menu Siemensu CX75 je tvořeno maticí 3 x 3 ikony, další podmenu jsou tvořeny řádkovým seznamem. K usnadnění pohybu v menu slouží klávesové číselné zkratky, které jsou logicky přiřazené jednotlivým položkám. Hlasové ovládání bohužel chybí.

Telefonování - přehledný seznam

Telefonní seznam Siemensu CX75 je omezen pamětí okolo 340 KB. K jednomu kontaktu je možné přiřadit vedle jména a příjmení tři telefonní čísla, dvě faxová čísla, dvě e-mailové adresy, odkaz na internet, jméno zaměstnavatele, poštovní adresu, datum narození s připomenutím, detaily pro Push-to-Talk a informace pro používání Instant Messagingu. Ke kontaktu je také možné přidat libovolný obrázek nebo fotografii, která se objeví při příchozím hovoru. K jednotlivému kontaktu však není možné přiřadit specifické vyzvánění, kontakt je pouze možné zařadit do skupin volajících.

Skupin volajících je celkem sedm a je možné je libovolně pojmenovat. Polyfonní vyzvánění je čtyřicetihlasé ve formátech MIDI a WAV. Vyzvánění může být také ve formátech MP3 a AAC(+). V telefonním seznamu je možné vyhledávat pomocí postupného zadávání znaků. Hlasové vytáčení chybí, což zamrzí zejména při použití Bluetooth sluchátka.

Ke kvalitě zvuku při hovoru nemáme připomínky, stejně jako k dostatečné hlasitosti hlasitého odposlechu. Dvěma tlačítky na pravém boku telefonu je možné v průběhu hovoru regulovat hlasitost. Siemens CX75 podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz). Nový Siemens CX75 nabízí šest přednastavených vyzváněcích profilů a dva, které je možné libovolně upravovat. Nechybí mód letadlo.

Zprávy - textovky s diakritikou

Nepříjemné překvapení na nás čekalo při posílání textových zpráv. Nový Siemens CX75 píše s aktivovaným prediktivním slovníkem T9 textové zprávy s diakritikou, bohužel je také tak odesílá. Do jedné textové zprávy se tak nevejde 160 znaků, ale necelá polovina. Telefon podporuje vícenásobné textové zprávy do celkové délky 760 znaků. O počtu napsaných zpráv je uživatel informován v horní stavové liště společně s údajem o možném počtu zbývajících znaků. Nechybí doručenky. Při čtení a při psaní se standardní velikostí fontu vejde až devět řádků textu. Při psaní je možné font zvětšit i zmenšit, při čtení to možné není. Paměť telefonu pojme 100 textových zpráv, další je možné uložit do archívu.

Editor multimediálních zpráv je stejný jako v předchozím modelu CX65 a tak multimediální zpráva může mít až 300 KB. Do multimediální zprávy je možné přímo z editoru pořizovat fotografie a zvukové záznamy. Do zprávy je možné vložit také videonahrávku. Siemens CX75 vedle podpory klasických textových zpráv a multimediálních zpráv MMS nabízí i e-mailový klient. E-mailový klient podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP a umožňuje správu pěti e-mailových účtů. E-maily mohou obsahovat podporované přílohy a mohou být odesílány v kopiích a skrytých kopiích. Nastavit je možné maximální velikost e-mailů, zanechávání kopií na serveru, stahování celých e-mailů nebo jen hlaviček a nechybí SMTP autentifikace.

Ostatní funkce - EDGE chybí

Vestavěná paměť Siemensu CX75 má hodnotu 8,29 MB a je jí možné rozšířit pomocí paměťové karty formátu RS MMC. Slot pro paměťovou kartu se nachází vespod telefonu nad systémovým konektorem a je krytý odklápěcí krytkou. Siemens CX75 je možné připojit pomocí datového kabelu, infračerveného portu nebo přes Bluetooth. Nový Siemens CX75 podporuje datové přenosy GPRS třídy 10, podpora EDGE chybí, tu nabídne až topmodel S75. Telefon je vybaven wapovým prohlížečem ve verzi 2.0.

Kalendář Siemensu CX75 nabízí dostatečně přehledný měsíční, týdenní a denní náhled. V měsíčním a týdenním náhledu jsou aktivní položky zvýrazněny ve spodní části displeje. Do kalendáře je možné zadávat celou řadu událostí, u kterých nechybí zadávání začátku a ukončení akce, opakování, celodenní režim a délka upozornění. Do události jde zadávat i hlasové poznámky. Nastavit je možné začátek týdne a dne a nastavit lze také víkend. Siemens CX75 také podporuje zadávání úkolů s nastavením priority. Psaní poznámek je omezené délkou 160 znaků. Hlasový záznamník dovoluje pořizovat záznamy dlouhé až šest minut. V novém Siemensu nechybí ani světový čas.

Další funkce Siemensu CX75 se nacházejí ve složce Extra. Je to budík s buzením ve vybrané dny a s opakováním, kalkulačka s pokročilými funkcemi, převodník fyzikálních jednotek a měn, stopky a odpočítávání.

Samostatnou kapitolou je přehrávání hudby. Siemens CX75 podporuje zvukové soubory ve formátech MP3, AAC a AAC+. Ty je možné poslouchat přímo ze složky Vlastní soubory nebo prostřednictvím Hudebního přehrávače. Hudební přehrávač však podporuje pouze playlisty, ze kterých je možný poslech pomocí náhodného výběru skladeb. Nechybí možnost opakování skladby nebo celého playlistu.

Stereofonní poslech přes sluchátka (standardní konektor Slim Lumberg) je poměrně kvalitní, citelně ale chybí basy. Poslech přes reproduktor telefonu je pouze nouzový a navíc monofonní. Nevýhodou je nemožnost přehrávat hudbu na pozadí při práci s jinými funkcemi telefonu.

Siemens CX75 podporuje Javu MIDP 2.0 a je vybaven slušnou kolekcí předinstalovaných aplikací. Mezi aplikacemi se nachází Photo Editor pro úpravu fotografií, aplikace My-Photos Online pro uskladnění fotografií na serveru výrobce a aplikace Blogging Client, která umožňuje správu internetového deníku. Nový Siemens CX75 je také vybaven bohatou várkou předinstalovaných her. Ve výbavě se nachází logická hra Magic Photo, pexeso Photo Guess, známé křižníky Seabattle, které je možné hrát i pře Bluetooth, simulátor pinballu Siemens Music Pinball, nová verze skladníka Stack Attack, akční hra Sumo Smash a nová verze červí války Worms Forms.



Porovnání se Siemensem AX75.

Fotoaparát - průměrná kvalita

Fotoaparát Siemensu CX75 má maximální rozlišení 1280 x 960 obrazových bodů. Snímky je možné pořizovat i v menších rozlišeních a telefon umožňuje focení s některým z efektů (černobíle, sépiový efekt). Nastavit lze mód pro fotografování v exteriéru nebo interiéru, pro kvalitu fotografií to má význam. Fotoaparát má pětinásobné digitální přiblížení a nechybí možnost nastavit jas v šesti krocích. Blesk ve výbavě chybí, ten se nabízí jako volitelné příslušenství. Chybí však i zrcátko pro pořizování autoportrétů.

Kvalita pořízených fotografií je na průměrné úrovní s častým přepálením jasných ploch a někdy i s problematickým vyvážením bílé. Siemens CX75 také dokáže pořizovat videonahrávky. Videonahrávky je možné pořizovat ve dvou rozlišeních (maximum 176 x 144 obrazových bodů), se zvukem nebo bez a nechybí barevné filtry. Délka videozáznamu může dosahovat 90 sekund. Ukládat videozáznamy na paměťovou kartu nebyl námi testovaný vzorek telefonu schopen.



Porovnání se Siemensem M75.

Zhodnocení - levnější než konkurence

Proč ho koupit? Dobrý poměr výkon/cena

Multimediální funkce

Pohodlné ovládání Proč ho nekoupit? Diakritika u SMS

Absence hlasových funkcí (vytáčení/ovládání) Kdy? Již v prodeji Za kolik? 7 990 Kč včetně DPH

Siemens CX75 je povedený mobil vyšší střední třídy. Na svoji konkurenci v podobě Nokie 6230i Sony Ericssonu K750i však ztrácí. První zmiňovaný telefon podporuje datové přenosy EDGE a druhý je vybaven asi nejlepším fotoaparátem, který nabízí mobilní telefon na současném trhu. Oba dva konkurenti také nabízejí vestavěné FM rádio. Cena nového Siemensu CX75 je však oproti konkurenci o poznání nižší. Siemens CX75 stojí 7 990 Kč včetně daně za nedotovaný přístroj, cena Nokie i Sony Ericssonu je zhruba 10 990 Kč (oficiální distribuční ceny s DPH).

Kdo touží po Siemensu CX75 v odolnějším balení může sáhnout po modelu M75, který je však dražší o 500 Kč. Rozdíl v ceně je způsoben přítomností sluchátek a paměťové karty v základním balení Siemensu M75. Tyto položky v základním balení Siemensu CX75 chybí. Celkově se nám nový Siemens CX75 líbil, je to kvalitní přístroj pro náročnější zákazníky, kteří ale koukají i na cenu.