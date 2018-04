Siemens CX70 - překvapivá novinka (premiéra)

Siemens dnes poněkud nenápadně představil nový model CX70. Již na první pohled je jasné, že vzorem pro tuto novinku byl populární model CX65, který se již nějaký ten pátek prodává i u nás. Vzhled telefonu je stejný, oba modely se liší jen barevným provedením. Siemens CX65 se dodává ve stříbrno šedém provedení, nový model CX70 se bude dodávat v tmavě modrém provedení. Oficiálně se tato barevná kombinace jmenuje Galactic Blue. Telefon ale má výměnné kryty, takže tuto barvu bude možné zaměnit za jinou. Jinak je tvar obou telefonů identický, žádné rozdíly nelze najít ani na klávesnici.

Proč tedy Siemens krátce po uvedení modelu CX65 připravil inovovanou verzi CX70? Důvody jsou dva. Novinka totiž disponuje funkcí Push to Talk, která se v případě tohoto modelu jmenuje Push and Talk. Jedná se ale jen o lehce pozměněný název, pravděpodobně z marketingových důvodů. Push to Talk, respektive Push and Talk je zajímavá funkce, která ve své podstatě integruje do mobilního telefonu vysílačku. Bohužel, tuto funkci musí podporovat operátor. Zatím tomu tak v Evropě v komerčním provozu není, ale je pravděpodobné, že příští rok první operátoři tuto službu spustí. Telefony s Push to Talk již nabízí Motorola (V400p) - především v USA, kde již tato služba funguje a chystá či nabízí je i Nokia (6170, 5140). Siemens pak funkci Push and Talk slibuje i pro nedávno představený model SK65.

Další inovací, kterou se Siemens CX70 může pochlubit oproti současnému modelu CX65, je engine pro 3D Java hry. K této funkci Siemens ale žádné další podrobnosti nezveřejnil. Všechny další funkce jsou u obou telefonů stejné. Siemens CX70 tak má barevný displej s rozlišením 132 x 176 obrazových bodů a s podporou 65 000 barev, má integrovaný fotoaparát s VGA rozlišením, který umí nahrávat i videoklipy při maximální zobrazení 12 obrázků za sekundu. Telefon podporuje MMS, EMS a samozřejmě i SMS a jeho sdílená paměť by měla mít kapacitu 9,5 MB (údaj výrobce). Jelikož jsou všechny parametry telefonu, mimo funkce Push To Talk a 3D Java engine, stejné jako u modelu CX65, doporučujeme vám naší recenzi tohoto telefonu.

V této chvíli není znám termín uvedení nového Siemensu CX70 do prodeje a výrobce nezveřejnil ani jeho cenu. Jelikož hlavním atributem této novinky je funkce Push and Talk, je pravděpodobné, že se začne prodávat, až tuto službu nabídnou alespoň někteří operátoři. U nás to ale pravděpodobně nebude dřív, než příští rok.