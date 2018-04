Siemens CX70 Emoty - mobil plný emocí (premiéra)

Siemens včera představil dva "nové" telefony. Slovo nové je v úvozovkách záměrně, jeden z nich, model CX70, představil vlastně podruhé. Navíc přidal ještě jeden model, respektive speciální variantu toho prvního. Druhá novinka se jmenuje CX70 Emoty a jedná se o model CX70 se speciálním krytem.

O modelu CX70 jsme vás informovali již před třemi týdny, kdy se informace o tomto telefonu objevily na webu výrobce. Siemens CX70 je jen mírně vylepšený model CX65, který se prodává již delší dobu. Vylepšení spočívá v přidání funkce Push to Talk, respektive Push and Talk, jak tuto funkci nazývá Siemens. Push and Talk musí podporovat operátor, je to funkce / služba, kdy je možné s telefonem mluvit jako přes vysílačku, bez nutnosti vytáčet číslo. U nás zatím tuto službu žádný operátor nenabízí a dřív než v příštím roce ani nebude. Další inovací u modelu CX70 je podpora 3D her a animací. Siemens CX70 má také jinou barvu krytu než model CX65. Další informace o Siemensu CX70 najdete zde.

Siemens CX70 Emoty.

Varianta CX70 Emoty má stejný základ jako model CX70, má ale jiný kryt. Kryt nejenom jinak vypadá, má i specifickou funkci, která vychází z názvu telefonu. Kryt má senzory na tlak, nárazy a otřesy. Důvodem je ovládání animované postavičky, které je možné pomocí těchto senzorů předávat vlastní emoce. Pokud se vám to zdá zvláštní a bezdůvodné, vězte, že pomocí postavičky pak budete moci své emoce odeslat v MMS komukoliv jinému, kdo má telefon s MMS. V telefonu jsou tři přednastavené postavičky: Laura, Joey a Wobble. Další charaktery - postavy bude možné stáhnout z webu výrobce přes Wap. K dispozici bude mimo jiné postavička Garfielda.

Siemens CX70.

Siemens CX70 Emoty je kvůli krytu těžší než původní model CX70. Rozdíl je 28 gramů, hmotnost verze Emoty je 118 gramů. Siemensy CX70 a CX70 Emoty se začnou prodávat ještě letos. Jestli ale budou k dostání i u nás, to v této chvíli nevíme. Cena modelu CX70 by se měla pohybovat těsně nad cenou modelu CX65. Siemens CX70 Emoty asi bude o něco dražší.

