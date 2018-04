Siemens CX70 Emoty - dejte volný průchod emocím (preview)

Siemens před nedávnem představil spolu s modelem CX70 i speciální variantu téhož pod označením CX70 Emoty, která vsází na oblibu multimediálních textových zpráv MMS. Siemens CX70 Emoty vychází z modelu CX65 což je patrné po sejmutí poněkud přerostlého krytu. Základ telefonu je identický, stejně jako funkční výbava a i celé menu telefonu. V novém modelu však přibyly nové funkce jako je Push-To-Talk, které nabízí také inovovaný model CX70. V námi testovaném vzorku však tato služba chyběla a stejně bychom ji zatím neměli možnost vyzkoušet - naši operátoři ji zatím nenabízejí. Hlavní inovací nového modelu je však funkce Emoty, která dovoluje zasílání „emocionálních multimediálních zpráv“. Další novinkou ve výbavě nového Siemensu je funkce Phone Pilot, který pomocí animací provází uživatele celým telefonem.

Jiné rozměry, stejná výbava

Oproti modelu CX65 má nový Siemens CX70 Emoty větší rozměry. To si vynutil nový kryt s integrovanými senzory. Rozměry nového Siemensu jsou 115 x 56 x 24 milimetrů (Siemens CX65: 108 x 46 x 18 milimetrů) a hmotnost je 116 gramů (Siemens CX65: 90 gramů). Na telefon je možné nasadit kryty z původního modelu CX65, pak však nebude plnohodnotně fungovat "emoční program".

Telefon má shodnou výbavu jako model CX65 (recenze zde), včetně integrovaného VGA fotoaparátu s možností pořizovat videozáznamy, barevného TFT displeje s rozlišením 132 x 176 obrazových bodů a podporou zobrazení 65 536 barev, infračerveného portu nebo velké paměti - v našem případě disponoval telefon pamětí 10,32 MB. Ve výbavě dále nechybí Java, e-mailový klient, čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění a Wap 2.0. Nový Siemens CX70 používá také stejnou baterii Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Výrobce také udává stejnou výdrž jako u modelu CX65. Námi testovaný předprodejní vzorek však trpěl zvýšenou spotřebou energie a bylo jej nutné nabíjet přibližně každý druhý den. U předprodukčního vzorku lze ale nízkou výdrž tolerovat. Nový Siemens podporuje rovněž tři pásma GSM 900/1800 a 1900 MHz a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10.

Klávesnice Siemensu CX70 je opatřena ikonkami pro zadávání jednotlivých obsahů zprávy, aneb vaše nálada na jeden stisk klávesy.

MMSky s emocionálním nábojem

Editor emocionálních zpráv se nenachází v menu zpráv, jak by se dalo očekávat, ale v menu aplikací. Ve skutečnosti je to Java aplikace, která by se mohla nahrát i do původního modelu CX65. Tam by však k ničemu nebyla. Nový model CX70 Emoty je totiž vybaven novým krytem, který v sobě má zakomponovány senzory hmatu, stisku a otřesu. Pomocí těchto vjemů je totiž možné "napsat" emocionální multimediální zprávu. Vytvoření emocionální zprávy probíhá zadáním základního obsahu zprávy. Základních obsahů je celkem deset a na výběr jsou klasické varianty Láska, Zábava, Smutek, Překvapení známé i ze zpráv EMS. Základní obsah se volí pomocí alfanumerické klávesnice, která má na jednotlivých klávesách 0 až 9 vyobrazeny odpovídající ikonky. Obsah je znázorněn animací postavičky. V základu se nachází pouze jediná postavička - trojrozměrná holčička Laura - nechybí však odkaz na stažení dalších.

Editor emocionálních MMS zpráv se nachází mezi Java aplikacemi. V základu je na výběr pouze jediný charakter. Další je možné stáhnout z Wapu. Nechybí možnost nastavení citlivosti senzorů a jejich otestování.

Ukázky jednotlivých animací, které se odešlou jako MMS zpráva. Do zprávy je možné přidat vlastní text, předmět a zvolit zda bude animace doprovázena melodií.

Třete, mačkejte a třeste!

Po výběru základního obsahu je možné, dle vaší momentální nálady a rozpoložení, dodat animaci a tedy i celé zprávě "osobní" rozměr. Ten se zadává stiskem nebo třením dvou červených plošek, které jsou na obou bocích telefonu. Emoce jde rovněž vyjádřit zatřesením telefonu. Podle intenzity stisku nebo otřesu se animace změní. Změna animace je možná i prostým pohybem joysticku. Jak z výše uvedeného vyplývá, telefon nedisponuje sofistikovaným detektorem uživatelových emocí. Možnost psaní emocionálních zpráv je pouze hračka, která by se mohla zalíbit mladším uživatelům. Do zprávy je dále možné vložit vlastní text a předmět a zvolit rozlišení zprávy (na výběr jsou dvě velikosti). Velikost takto zkomponované zprávy není velká - pohybuje se v rozmezí 20 až 30 KB. Siemens CX70 Emoty disponuje i normálním editorem multimediálních zpráv, jaký najdeme v modelu CX65.

Po sejmutí krytu je telefon na pohled totožný s modelem CX65.

Pohled na kryt telefonu se senzory, které reagují na hmat, tlak a otřesy.

Porovnání se Siemensem M65. I model CX70 Emoty je pouze Siemens CX65 v jiném krytu.

Handy Andy - váš Phone Pilot

Další funkcí, kterou nový Siemens CX70 Emoty nabízí, je položka Phone Pilot. Phone Pilot je průvodce mobilním telefonem, který rozšiřuje možnost personalizace barevnými grafickými tématy. Na výběr jsou tři charaktery animací - základní abstraktní zobrazení, postavička Handy Andy a postavička Wobble vzdáleně připomínající Shreka kříženého s ufonem. Při zapnutí telefonu se jednotlivý charakter zeptá na vaše jméno a datum narozenin. Dále vám připomíná co všechno telefon umí a nabízí jednotlivé funkce k vyzkoušení. V pohotovostním stavu telefonu se jednotlivé charaktery formou animace připomínají na úvodním displeji. Jednotlivé trojrozměrné animace jsou celkem zdařilé. Phone Pilot je možné také vypnout. Odlišností oproti základnímu modelu CX65 bylo v případě námi testovaného vzorku, také osm nových barevných témat a jiné předinstalované Java hry. Jednou z her je Siemens 3D Rally známá i z modelu S65, novinkou pak povedený simulátor bowlingu AMF Xtreme Bowling.

Nabídka Phone Pilot se nachází v menu nastavení telefonu. Na výběr jsou tři grafické provedení. Uvítání a zadání vlastního jména a data narození.

Animované trojrozměrné postavičky vás provedou telefonem. Zde konkrétně Handy Andy.

Ukázky uvodních displejů v pohotovostním stavu s aktivovaným Phone Pilotem.

V telefonu se nacházejí dvě předinstalované Java hry. Siemens 3D Rally je známé z modelu S65, novinkou je simulátor bowlingu.

Siemens CX70 je mobilní telefon určený mladším uživatelům, který k bohaté výbavě základního modelu CX65 přidává možnost posílání specifických MMS zpráv a zcela nový design, který si vynutila přítomnost senzorů na krytu telefonu. Siemens CX70 by se měl na našem trhu objevit ještě do konce letošního roku za cenu 8 500 Kč.

Další fotografie: