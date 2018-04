Siemens CX65 - pořádná ofenzíva Siemensu (první informace)

Dnes v Madridu Siemens představil dva nové telefony. Vedle stylového véčka CF62 je to multimediální telefon střední třídy CX65. Příznivce značky potěší hned v několika směrech. Má velmi povedený nový design, perfektní výbavu a nový rozměrný displej. Předností této novinky by měla být i cena, která by neměla být vyšší, než u současného modelu MC60. Oproti němu je ale Siemens CX65 lepší téměř ve všech směrech. Novinka by se tak měla postavit po bok dalších multimediálních modelů od Siemensu - ST55 a především ST60. Oproti nim je však nový CX65 ryzí Siemens.

Pětisměrný joystick a výměnné kryty

Design Siemensu CX65 je o poznání hranatější, než u současných modelů výrobce. Někomu se to líbit bude, jinému třeba ne, ale všeobecně lze tento nový design hodnotit kladně. Telefon se bude dodávat v základním stříbrném provedení. Vzhled bude možné upravovat pomocí vyměnitelných krytů CLIPit. Vedle velkého displeje na něm na první pohled zaujme výrazné ztvárnění reproduktoru. Naopak dvoubarevná klávesnice nezapře svůj původ u současných modelů Siemensu. Stejně tak i počet a rozmístění tlačítek nikterak nevybočuje z tradic výrobce. Jen navigační klávesu nahradil pětisměrný joystick.

Zaměřeno na multimédia

Hlavním lákadlem nového Siemensu je rozměrný barevný displej, který dokáže zobrazit až devět řádků. Displej podporuje zobrazení až 65 536 barev a má rozlišení 132×176 bodů. Pravděpodobně se ale jedná o pasivní displej. Telefon má i integrovaný fotoaparát na zadní straně. Maximální rozlišení fotoaparátu je 640×480 obrazových bodů a nabízí pětinásobné digitální přiblížení. Jako příslušenství by měl být k dispozici i přídavný blesk. Telefon má i editor obrázků a fotoalbum. Do něj se vejde pořádná porce fotografií, protože paměť telefonu je celých 11 MB. Nový Siemens CX65 také dokáže nahrávat krátké videosekvence, stejně jako přehrávat nahrané nebo přijaté video soubory.

Java a e-mail

Vestavěný fotoaparát samozřejmě dává tušit podporu multimediálních zpráv MMS. Pomocí nich je možné odesílat i pořízené videosekvence. Nový Siemens CX65 dále nábízí Wap (2.0) a datové přenosy GPRS třídy 10. V telefonu nechybí ani podpora Javy a vestavěný e-mailový klient (SMTP/IMAP4/POP3). Siemens CX65 podpruje tři pásma GSM (900/1800 a 1900 MHz) takže je použitelný i za oceánem. Na příchozí hovory umí multimediální novinka upozornit polyfonním vyzváněním, které je čtyřicetihlasé. Rozměry nového Siemensu CX65 jsou 108 x 46 x 18 milimetrů a hmotnost je 90 gramů. Nový Siemens CX65 je možné propojit s osobním počítačem pomocí vestavěného infračerveného portu nebo pomocí datového kabelu (sériový i USB). Baterie nového Siemensu CX65 je typu Li-Ion s kapacitou 750 mAh. S touto baterií by měl telefon vydržet pět hodin hovoru nebo přes 10 dní v pohotovostním stavu.

Za nedlouho v prodeji

Vedle přídavného blesku, který by měl být použitelný i jako svítilna při pořizovaní videozáznamů, nechybí široká nabídka dalšího příslušenství. Nový Siemens CX65 by se měl začít prodávat během jara za cenu, která by měla být pro takto vybavený telefon atraktivní. Daší informace o novém Siemensu CX65 vám přineseme v nejbližších dnech.

O další dnes představené novince od Siemensu, stylovém véčku CF62, se dočtete zde.