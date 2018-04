Siemens CX65 - miláček davů? (dojmy)

Siemens CX65 by se mohl stát stěžejním modelem výrobce pro letošní rok. Důvodů je hned několik. Za prvé se jedná o atraktivní mobil s velmi bohatou výbavou, za druhé by měl mít přijatelnou cenu a za třetí, nástupce modelu S55 - Siemens S65, který bude představen na veletrhu CeBIT - bude pravděpodobně poměrně drahý, i když skvěle vybavený. Siemens se snaží více diferencovat svou nabídku, kde je v současnosti top model S55 poměrně levný a konkuruje mnoha vlastním sourozencům nižší třídy. V nové modelové řadě bude větší výběr multimediálních modelů a Siemens CX65 bude mezi nimi stát tak na půl cesty. Nebude nejlevnější, ale ani ne nejlépe vybavený. Nad ním budou pravděpodobně stát modely M65 - odolný telefon a nepřímý nástupce Siemensu ME45 a také Siemens S65, nástupce modelu S55. Oba tyto modely budou představeny v půli března na veletrhu CeBIT. Ještě letos dojde ale i na další novinky, první z nich asi budou představeny ještě před polovinou roku, ty další asi na sklonku léta. Asi se dočkáme dobře vybaveného véčka a několika dalších modelů klasické koncepce, nejspíše ale nejnižší a střední cenové kategorie. Jeden z nich pak bude také představen již na CeBITu - Siemens C65. I ten bude mít integrovaný fotoaparát.

Systémový konektor je na spodní straně telefonu. Klávesnice musela ustoupit displeji, přesto je lepší než u některých předchozích modelů výrobce.

Kolik bude stát?

Siemens CX65 byl představen minulý týden v Madridu a výrobce zatím oficiálně nezveřejnil jeho cenu. Neoficiálně se na premiéře hovořilo v přepočtu o ceně okolo 10 000 Kč, to je ale podle nás příliš a cena této novinky se pravděpodobněji bude pohybovat okolo 8 000 Kč včetně DPH. Siemens většinou nabízí telefony s velmi dobrým poměrem užitných vlastností a ceny. A 10 000 Kč za Siemens CX65 je již z dnešního pohledu cena na hraně, přitom se tato novinka Siemensu začne prodávat nejdříve za dva měsíce.

Elegantní design nového Siemensu by se měl zákazníkům líbit. Výrobce slibuje výměnné kryty, u testovaných vzorků to ale tak nevypadalo.

Nový displej - více barev, více bodů

Siemens CX65 je telefon, který se bude mnoha zákazníkům líbit a populární jistě bude i u nás. Má, s ohledem na současnou produkci Siemensu, trochu hranatější design, nikterak výstřední, ale nápaditý a svěží. Podle materiálů výrobce by měl mít tento nový Siemens výměnné kryty, u testovaných vzorků to ale tak nevypadalo. Základní barevná kombinace je stříbrno-šedivá a je docela povedená. Telefonu dominuje velký barevný displej s rozlišením 132 x 176 obrazových bodů a schopností zobrazit 65 000 barev. Výrobce někde tvrdí, že se jedná o displej aktivní, jindy zase o tom, jestli je aktivní, mlčí. Podle nás se jedná o pasivní displej s poměrně hrubým rastrem, ale velmi dobrým podáním barev. Je pravděpodobné, že stejný displej nabídnou i vyšší modely výrobce - S65 a M65. V porovnání s konkurencí vychází displej Siemensu CX65 průměrně. Na aktivní displeje Samsungů, nebo třeba nových Motorol nemá ale s ostaní konkurencí se může poměřovat.

Díky velkému displeji se musela poněkud uskrovnit klávesnice. S alfanumerickými tlačítky asi nikdo problémy mít nebude, jsou docela velká. Horší to je s funkčními klávesami, které jsou relativně malé a blízko sebe. Diskutabilní je pak použití joysticku. Ne že by u testovaných vzorků nefungoval slušně, přesto raději dáváme přednost plochému čtyřsměrnému kurzorovému tlačítku s potvrzovací funkcí uprostřed. I tak ale hodnotíme ovládání Siemensu CX65 kladně, je lepší než třeba u předchozího modelu MC60, nebo i některých jiných modelů značky.

Siemens vsadil na ovládání pomocí pětisměrného joysticku. Zdá se, že by měl fungovat velmi dobře, otázka ale je, jak dlouho vydrží.

Nejenom fotky, ale i video

Hlavním lákadlem nového Siemensu je integrovaný fotoaparát. Nabízí maximálně VGA rozlišení a má pětinásobný digitální zoom. Obraz je na displeji dobře vidět, jak ale vypadá výsledná fotografie, posoudit nemůžeme. Telefon sice umí poslat fotografii přes infraport, testovacím vzorkům to ale vůbec nešlo a po každém pokusu bylo nutné telefon restartovat. Je třeba však podotknout, že se jednalo o testovací vzorky, takže Siemens tímto omlouváme. Telefon umí vedle statických fotografií natáčet i videosekvence, a to při rychlosti 9 snímků za sekundu. Výsledek je trochu rozpačitý, obraz je trhaný a možná i díky displeji ne tak jasný jako například u Motoroly V80. To ale platí jen pro přehrávání, Motorola V80 videa nahrávat totiž neumí. Čím nový Siemens exceluje, je jeho vnitřní paměť. Necelých 11 MB je opravdu hodně a využít ji lze pro fotografie, videa, Javu, hlasový zápisník a samozřejmě i pro obrázky a melodie.

Nový displej je opravdu velký, výrobce tvrdí, že má 12 čtverečních centimetrů, což se zdá jako pravděpodobný údaj.

Další výbava Siemensu CX65 zhruba odpovídá současným modelům značky. Chybí jen Bluetooth, to je vyhrazeno vyšším modelům. Mezi příslušenstvím najdeme i přídavný blesk, který má redukovat efekt červených očí. Jestli tomu tak opravdu je, nevíme. Sice se nám jeden blesk od hostesek podařilo zapůjčit na vyfotografování, blesk šel i k telefonu připojit, ale při pořízení snímku neblesknul. Tento nedostatek opět můžeme připsat testovacím vzorkům. Po odpojení od telefonu totiž blesk "blýsknul". Blesk je poměrně malý, ale asi bude spotřebovávat hodně energie z telefonu a je i pravděpodobné, že ho málokdo bude nosit sebou.

Podsvícení klávesnice je velmi dobré - jasné a rovnoměrné. Snad jen nejspodnější řada nezáří tak jak ostatní klávesy.

Real Madrid útočí a vše lze sledovat na displeji mobilu. Siemens CX65 umí pořizovat a přehrávat videozáznamy.

Líbí se vám?

Celkově lze nový Siemens CX65 hodnotit veskrze pozitivně. Je to atraktivní mobil střední třídy s bohatou multimediální výbavou a snad i solidní cenou. Na její přesnou výši si ale budeme muset ještě chvíli počkat, stejně jako na detailní hodnocení této novinky. V Madridu Siemens vystavoval jen prototypy a například grafické ztvárnění menu neodpovídalo tomu, co prezentoval na plakátech nebo na videu. Než se začne nový Siemens CX65 prodávat, nabídneme vám jeho podrobné hodnocení.

Přídavný blesk je vcelu kompaktní a měl by umět redukovat efekt červených očí.

Objektiv fotoaparátu je na zadní straně telefonu, těsně nad krytem baterie. Infraport pak je na levém boku telefonu.