Siemens CX65 - král své třídy (recenze)

Siemens CX65 je základní model nové řady mobilních telefonů Siemensu. Jednou z nejpodstatnějších inovací je barevný displej, který rozhodně nebyl předností předchozích modelů Siemensu. Naopak tradičně bohatá je výbava a i design, přes určité změny, je pro značku Siemens charakteristický.

Nový model se jistě bude hodit do nabídky operátorů a také do jejich předplacených sad. Námi testovaný vzorek Siemensu CX65 ale byl ve verzi určené k přímému prodeji. U některých operátorů bude telefon nabízen pod mírně upraveným označením a i s pozměněným designem krytů.

Vzhled - konzervativní ale nápadný

Čelu telefonu dominuje rozměrný displej, který odsunul celou klávesnici až na spodní okraj telefonu. Displej a reproduktor kryje lesklý kryt, který v neprobarvené části slouží jako sklíčko displeje. Tento kryt je vyveden v trochu tmavším odstínu, než zbytek přední části telefonu. Ten je šedo-stříbrný s metalickým nádechem. Ve stejné barvě je pak vyveden i kryt baterie. Rám telefonu a horní zadní část s čočkou fotoaparátu má světle šedivou barvu. Nad displejem jsou dvě diody světla Dynamic Light. Jejich umístnění však bez prosvícení není patrné. Vzhled nového multimediálního Siemensu rozhodně není tuctový. Na vzhledu telefonu se nešetřilo s různými vlnkami, křivkami a skosením. Telefon se jen tak neokouká a to je dobře.

Designové ztvárnění klávesnice je na první pohled až trochu moc divoké, ovladatelnosti ale nijak neubližuje. Alfanumerická klávesnice je opticky rozdělena na tři pruhy, které se v dolní části spojují v oblouk. Prostřední řada klávesnice je vyvedena ve stejném barevném odstínu jako funkční klávesy a celá přední část telefonu. Postraní řady alfanumerické klávesnice jsou stříbrné, stejně jako joystick pod displejem. Tento kontrast různobarevných řad klávesnice napomáhá i orientaci na klávesnici. Mimo kláves a joysticku na čele telefonu, nedisponuje testovaný Siemens žádným jiným ovládacím prvkem.

Nad čočkou fotoaparátu na zadní straně telefonu se nachází konektor externí antény a zcela navrchu telefonu nechybí očko pro přivázání poutka. Na levé straně telefonu je okénko infraportu, které není podle zvyklostí kryté matným, nejčastěji do tmavěčervena laděným krytem, ale je průhledné.

V nabídce operátora T-Mobile by se měl nový Siemens objevit v jiném designu. Tato varianta by měla mít na krytu baterie zrcátko pro pořizování autoportrétů, které základní verzi chybí. Barevná provedení jednotlivých výměnných krytů CLIPit si můžete prohlédnout zde. Vedle námi testovaného šedo-stříbrného barevného provedení Cool Silver, bude nový Siemens také nabízen standardně v černé variantě.

Vzhledem ke svým funkčním vlastnostem, se nový telefon od Siemensu řadí mezi středně velké telefony. Na sympatických rozměrech má zásluhu především malá tloušťka telefonu. Ta se také podepisuje na malém objemu telefonu - 78 centimetrů krychlových. Přesné rozměry jsou 108 x 46 x 18 milimetrů. Hmotnost Siemensu CX65 je přijatelných 90 gramů. Kryty nového Siemensu jsou výměnné a tak je možné telefon snadno převléci do jiných barev. Verze krytů určené pro operátory se liší nejen rozdílným designem, ale také zrcátkem pro pořizování autoportrétů. To je umístněné na krytu baterie pod čočkou fotoaparátu na zadní straně.

Displej - velký ale hrubý

Siemens CX65 je prvním modelem výrobce s novým velkým displejem, který se dostane na pulty prodejen jako první. Displej má rozlišení 132 x 176 obrazových bodů, dokáže zobrazit až 65 536 barev a je aktivní. Na displej se vejde při psaní textových zpráv se standardním fontem devět řádků. Font je možné zmenšit i zvětšit, pak se na displej vejde šest nebo jedenáct řádků.

Siemens CX65 umí uložit na displej tapetu, nebo obrázek jako loga operátora. Stejně jako starší modely výrobce, i nový Siemens CX65 nabízí barevná témata provedení menu.

Kliknutím na obrázek se dostanete do fotogalerie displejů.

Přes větší rastr podává displej kvalitní zobrazení. To se nejlépe ukáže při focení. Displej však pomaleji překresluje. Narozdíl od některých konkurenčních telefonů této třídy, je displej dobře čitelný na přímém slunečním světle. Pro zobrazení je možné zvolit velké písmo, pak se na displej vejde pouze jedna položka. To nám ale připadá jako zbytečné plýtvání místem. Displej Siemensu CX65 nabízí nastavení intenzity podsvětlení displeje (tedy i vypnutí), jeho délku však ne.

Baterie - prozatím s rezervou

Novinka od Siemensu je vybavena baterii typu Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Podle údajů výrobce by s touto baterií měl telefon vydržet až 250 hodin na přijmu nebo až pět hodin hovoru. Námi testovaný předprodejní vzorek nového Siemensu nás ale svoji výdrží zklamal. Při testu vydržel bez vypínání na noc pouze něco málo přes dva a půl dne. Je nutné podotknout že jsme jeho funkce a možnosti nijak nešetřili a prodejní varianta může mít lepší spotřebu. Výrobce také udává dobu nabíjení, která by se měla vejít pod dvě hodiny. Námi testovaný telefon v této disciplíně naopak zabodoval, když ukazatel hlásil plné nabití po hodině a pár minutách. To všechno, včetně samotné výdrže, může být ale zapříčiněné špatnou správou energie námi testovaného předprodejního vzorku.

Ovládání - pohodlné ale příliš dole

Ovládání nového Siemensu je soustředěno pouze na čelo telefonu. Ovládacím prvkům vedle alfanumerické klávesnice dominuje čtyřsměrný joystick s potvrzováním stiskem, který nabízí přesné ovládání bez přehmatů. Joystick je také výborně tvarován, takže po něm prst neklouže. Celý joystick obepíná výlisek dvou funkčních kláves po jejichž stranách jsou klávesy se sluchátky pro příjem a ukončení hovoru. Klávesa s červeným sluchátkem zároveň slouží pro zapnutí a vypnutí telefonu. Všechny klávesy včetně kláves alfanumerické klávesnice mají optimální zdvih a jejich zmáčknutí doprovází jemné lupnutí. Všechny ovládací prvky mají kvalitní podsvícení, které ovšem směrem dolů slábne. Úplně spodní řada alfanumerické klávesnice je proto podsvícena hůře. Poslední řada kláves, se vzhledem k umístnění na spodní kraj telefonu, také hůře ovládá.

Ovládání telefonu se nijak neliší od starších modelů výrobce, pouze je všechno větší. Hlavní menu telefonu je klasicky tvořené maticí 3 x 3 ikony, které jsou vyvedeny ve hravém barevném stylu jako některé ostatní položky telefonu (spořiče, tapety atd.). Grafický styl působí však trochu dětinsky. V hlavním menu telefonu je možné se pohybovat pomocí klávesových zkratek 1 - 9. Další úrovně a podmenu jsou již standardně textové, vertikálně řazené. Řádků se na displej vejde až sedm, ale oproti starším modelům postrádají číselné označení a tak je nutné požadovanou položku odpočítat. Složka vlastní soubory dokonce nabízí vyhledávání pomocí počátečních písmen. Nechybí vlastní menu, kde je možné editovat nejpoužívanější položky.

Pohybovat se je možné v menu telefonu také pomocí joysticku, stisk vpravo znamená potvrzení a stisk vlevo opuštění položky. V některých případech se opuštění provádí klávesou s červeným sluchátkem. Telefon nemá hlasové vytáčení ani ovládání.

V klidovém stavu nabízí Siemens CX65 na hlavním displeji možnost navolení obou kontextových funkcí. V pohotovostním stavu také slouží klávesy 2 až 9 jako klávesové zkratky a stisk joysticku vzhůru pro vstup do složky profilů, stisk dolů do adresáře/telefonního seznamu. Směrem vlevo se joystikem aktivuje fotoaparát a vpravo je složka Doručené. Tyto funkce nelze změnit.

Kryt baterie slouží k odjištění vyměnného krytu. Stačí zasunout a otočit.

Telefonování - bohatý seznam ale bez vlastní melodie pro kontakt

Siemens CX65 má bohatě dimenzovaný telefonní seznam pro tisícovku kontaktů. K jednotlivému kontaktu je možné přiřadit: Příjmení, Jméno, telefonní číslo, telefonní číslo do práce, mobilní telefonní číslo, číslo faxu, e-mailovou adresu, název firmy/zaměstnání, datum narození s připomenutím a obrázek nebo fotografii. Navíc je možné v rozšířené funkci zadat adresu ve formě názvu ulice, poštovního směrovacího čísla, města a země. Ke kontaktu je možné také přidat záznamy o instant messagingu a zařadit kontakt do jedné ze skupin. Skupin volajících je sedm plus skupina přijatých kontaktů. Skupiny je možné přejmenovat a zvolit ikonu skupiny. Skupiny volajicích je rovněž možné filtrovat. Nechybí vizitky, které nabízejí stejně bohaté možnosti zápisu. Jednotlivé kontakty a vizitku je možné z telefonu odeslat pomocí infraportu.

Při nasazování krytu je třeba dávat pozor na klávesnici, která může být nasazena křivě. Klávesnice na telefonu nemá pevné umístnění a drží pouze pomocí předního krytu.

Vyhledávat je možné v telefonním seznamu pomocí několika písmen nebo až podle celého jména. Siemens nenabízí možnost přiřadit ke konkrétnímu kontaktu specifickou vyzváněcí melodii. Telefon disponuje čtyřicetihlasým polyfonním vyzváněním ve formátech MIDI a WAV. To je ale oproti konkurenci méně kvalitní. Nový Siemens nabízí několik typů vibračního vyzvánění označených Standard, Vrtulník, UFO, Šok, Komár a Vlak. Kvalita reproduktoru námi testovaného Siemensu byla bezproblémová a telefon také nabízí dostatečně hlasitý a kvalitní hlasitý odposlech. V průběhu hovoru se úroveň hlasitosti reproduktoru lehce nastavuje stiskem joysticku nahoru a dolů. Siemens CX65 podporuje tři pásma GSM 900/1800 a 1900 MHz.

Indikační diody Dynamic Light nejsou ve vypnutém stavu na telefonu k nalezení.

Zprávy a textová komunikace - až jedenáct řádků ale pouze pro čtení

Siemens CX65 pojme do své paměti 100 textových zpráv. Zprávy je ale možné přesunout do Archívu, jehož kapacita je omezena pouze volným místem sdílené paměti. Velký displej se dobře hodí k textovým i multimediálním zprávám. Na displej Siemensu CX65 se vejde při psaní i při čtení textových zpráv devět řádků. Písmo při čtení je možné zvětšit a pak se na displej vejde šest řádků textu. Siemens CX65 nabízí i možnost zmenšení písma při čtení, pak se na displej telefonu vejde 11 řádků drobného textu.

Siemens podporuje, jako všechny nové Siemensy, textové zprávy až do délky 760 znaků. Počet zbývající znaků se zobrazuje v pravém horním rohu, právě psaná zpráva v levém. Telefon nabízí prediktivní vkládání textu T9 se slovníkem nových slov. Siemens CX65 píše zprávy bez diakritiky, někdy se však do slova vloudí čárka nad písmenem. To však nemá vliv na délku odesílané zprávy. Text zprávy je možné různě formátovat tedy zalamovat, zarovnávat, podtrhávat a zvolit velikost písma.

Nový Siemens také nabízí textové moduly tedy předpřipravené zprávy (ty však musí uživatel do telefonu nejprve zapsat) a rozšířené textové zprávy EMS s docela vtipně provedenými animacemi.

O fotoaparátu se dočtete a pořízené fotografie si můžete prohlédnout v další části recenze kliknutím na obrázek.

Editor multimediálních zpráv MMS nabízí možnost zvolit barvu textu, barvu pozadí zprávy, obrázku a textu. Telefon nabízí i čtyři různé layouty - rozložení zprávy na displeji. A to buď obrázek nahoře, text dole a obráceně, nebo obrázek vlevo a text vpravo a obráceně. Z editoru MMS zpráv je možné pořizovat přímo fotografie nebo zvukové záznamy. V MMS zprávě může být i pořízená videonahrávka. Nechybí možnost vytvoření přednastavených MMS zpráv.

V telefonu nechybí ani e-mailový klient a klient pro instant messaging. E-mailový klient nabízí až pět účtů, možnost odeslání kopie a skryté kopie a připojení přílohy. Je rovněž možné nastavit, zda zanechat kopii na serveru, zda stahovat celé e-maily, nebo pouze hlavičky, případně se vždy dotázat. Nabízí se také volba velikosti e-mailů, které se mohou stáhnout. Maximum jednoho e-mailu je 99 KB, navolit je možné i menší hodnotu. E-mailový klient však nezvládá češtinu. U zpráv Instant Messagingu je problém v nemožnosti připojení.

Data

Siemens CX65 nabízí datovou podporu GPRS třídy 10 a Wap 2.0. Prohlížení obsahu ve wapovém prohlížeči je díky rozměrnému displeji pohodlné. Novinka má vestavěný hardwarový modem. Pro synchronizaci bude připraven program Mobile Phone Manager, který jsme zatím neměli k dispozici. Telefon je možné spojit s osobním počítačem datovým kabelem (Siemens CX65 má standardní konektor jako starší modely) nebo pomocí infračerveného portu. Bluetooth chybí a nabídne jej až vyšší model S65.

Konektor Siemensu CX65 je standardní jako u ostatních modelů výrobce. Na levém boku telefonu se nachazí poloprůhledné okénko infračerveného portu.

Paměť Siemensu CX65 je 10,32 MB a je sdílená pro všechny položky. Ve složce paměti je možné přehledně vyhledávat. Paměť je možné formátovat a vzhledem k její velikosti se nabízí možnost její defragmentace, která zrychlí práci s telefonem. Jednotlivé položky z paměti (mimo Java aplikací) je možné odesílat pomocí infračerveného portu.

Další funkce

Další funkce Siemensu CX65 jsou ukryté pod položkami Organizér a Extra. Organizér má kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Při měsíčním a týdením náhledu se na displej vejdou i popisky jednotlivých poznámek. Kalendář nabízí k zapsání položky Memo, Volání, Setkání, Hlasový zápis, Narozeniny a Dovolená. U kalendáře je možné nastavit začátek dne, týdne a víkendu a povolit zobrazení narozenin. Další položky v Organizéru jsou Schůzky, Úkoly, Poznámky (pouze maximum 160 znaků s možností důvěrných poznámek), Hlasový zápisník (omezený celkovou kapacitou paměti) a Světový čas. Kapacita organizéru je rovná tisícovka položek. Jednotlivé položky je možné odesílat pomocí infraportu.

Položka Extra obsahuje budík s opakováním, které nelze vypnout. Telefon tedy neumožňuje jednorázové buzení, při kterém je tedy nutné budík vypnout. Nechybí možností nastavení buzení ve zvolené dny. Budík funguje i při vypnutém telefonu. Další položkou je nahrávání zvonění, opět omezené volnou kapacitou paměti telefonu. Nechybí kalkulačka s možností zobrazení jednoduchého a rozšířeného módu, převodník veličin a měn, stopky s možností ukládání časů, odpočítávání a vzdálená synchronizace.

Jelikož telefon podporuje Javu MIDP 2.0 nechybí v něm hry a aplikace. Hry v námi testovaném telefonu byly dvě: Contest Arena Pro a Stack Attack Advance. První hra je plošinová bitva s možností hrát celý turnaj. Druhá hra je 3D varianta známého Skladníka. V námi testovaném telefonu byly dále dvě aplikace: Photo Editor a Download Assistant. První aplikace nabízí možnost upravení uložených obrázků a fotografií. Upravovat je možné vložením rámečku, jiného obrázku nebo jedoduchých grafických ikon (nosy, vousy, uši atd.) a přidáním textu. Obrázky a fotografie lze natáčet, přidávat datum a čas, nebo zvolit úpravu pomocí několika efektů (inverze barev, solarizace, zjemnění atd.). Download Assistant je pomocník pro stahování nových tapet, spořičů, vyzvánění a her.

Závěrečné shrnutí

Siemens CX65 je povedený telefon, který si jistě najde mnoho zákazníků. Jeho výbava je velmi bohatá, neumí sice všechno, ale to ani nelze od telefonu střední třídy očekávat. Kdo by s výbavou Siemensu CX65 nebyl spokojen, může počkat na top model S65, který ale bude podstatně dražší. Siemens CX65 by měl stát ve volném prodeji zhruba 8 500 Kč s DPH, u operátorů jistě bude nabízen i za výhodnější cenu výměnou za úpis, nebo v předplacené sadě. Nový Siemens by se měl začít prodávat ještě tento měsíc, nejpozději začátkem července. Top model S65 přijde na trh až koncem léta a o něco dříve se začne prodávat odolný telefon Siemens M65. Jeho výbava je s výbavou modelu CX65 skoro stejná, provedení je ale úplně odlišné.

Zhruba v polovině června Siemens představí nové véčko s integrovaným fotoaparátem, jehož výbava by měla být modelu CX65 velmi podobná. Komu se tedy Siemens CX65 líbí, ale raději by véčko, také se dočká. V prodeji ale bude asi až na podzim, nejdříve koncem léta.

Na Siemens CX65 čeká velmi silná konkurence. Sony Ericsson T610 a T630, Sagem my X-7, Philips 535 a mnoho dalších telefonů, které se již prodávají, nabízejí obdobnou výbavu a mnohdy i nižší cenu. Siemens má výhodu ve velkém a solidním displeji a i jeho výbava mnohé soupeře předčí. Na našem trhu má Siemens i hodně fanoušků, kteří by ani telefon jiné značky nechtěli.

Pokračování recenze Siemensu CX65 o vestavěném fotoaparátu s ukázkami pořízených snímků naleznete zde, fotogalerii displejů naleznete zde.