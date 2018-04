Siemens CX65 - fotogalerie displejů

Siemens CX65, jako zástupce nové řady mobilních telefonů výrobce, nabízí rozměrný displej (jeho rozměry jsou 33 x 43 milimetrů) s rozlišením 132 x 176 obrazových bodů a podporou zobrazení až 65 536 barev. Displej je aktivní, jestli se ale konkrétně jedná o TFT nebo o TFD displej nevíme. Přes poněkud hrubší rastr nabízí displej Siemensu kvalitní zobrazení a pochvalu zaslouží i syté a výrazné barvy. Zejména díky velikosti displeje je menu telefonu velmi přehledné. Jelikož se ale jedná o klasicky koncipovaný telefon, musela displeji ustoupit klávesnice, která je tak menší. Překreslování displeje je pomalejší, což je patrné především při fotografování.

Vedle možnosti uložení tapety (i animované), nechybí u Siemensu CX65 možnost nastavit místo jména operátora obrázek.

Hlavní menu je tvořeno maticí 3 x 3 ikony.

Menu telefonu nabízí také možnost zobrazení pomocí velkého písma. Pak se však na displej vejde pouze jedna položka.

Práce se zprávami všeho druhu je díky rozměrnému displeji přehledná a pohodlná.

Displej Siemensu CX65 nabízí na výběr tři velikosti fontu písma. Psát je možné pouze se standardní velikostí.

Editor multimediálních MMS zpráv je přehledný. Nabízí také čtyři možnosti rozvržení.

E-mailový klient Siemensu CX65.

V telefonu nechybí klient pro Instant Messaging.

Kalendář nabízí přehledný měsíční, týdenní a denní náhled. Jednotlivé položky se v případě měsíčního a týdenního náhledu zobrazují v dolní části displeje. Denní náhled nabízí přehled po každé hodině.

U kalendáře je možné nastavit začátek týdne a dne a nastavit víkend.

U záznamů v Organizéru je možné nastavit upozornění nebo také prioritu. Záznamy z Organizéru lze jednoduše odeslat pomocí infraportu, zprávy SMS nebo MMS a případně i e-mailu. Paměť telefonu nabízí velkorysou kapacitu zvukové poznámky (až 130 minut).

V telefonu nechybí světový čas se zobrazením jednotlivých časových pásem.

Siemens CX65 umí, stejně jako předešlé modely výrobce, barevná témata menu telefonu. Ve složkách je možné nastavit dva různé druhy zobrazení. Nechybí možnost vyhledávání jednotlivých položek a jejich třídění.

Nechybí možnost nastavit intenzitu podsvícení, jeho délku však ne. Lze i aktivovat spořič displeje s širokou možností editace.

Paměť Siemensu CX65 je dostatečná.

V telefonu nechybí takzvané Dynamic Light, nebo-li indikace funkcí telefonu pomocí dvou diod. Na výběr je několik typů blikaní, které mohou rozlišit jednotlivé funkce.

Siemens CX65 má vyzvánění ve formátech MIDI a WAV. Formát MMF podporován není. Vyzvánění je možné nastavit také jako vzestupné. Nabízí se také několik typů vibračního vyzvánění.

Telefonní seznam s kapacitou 1000 kontaktů umožňuje přiřazení několika položek. Nechybí možnost přiřazení obrázku volajícího. Vlastní vyzvánění ovšem k jednotlivému kontaktu přiřadit nelze.

Nahrání vlastního zvonění, kalkulačka (jednoduchá a s více funkcemi), převodník veličin a měn, stopky a budík.

Nastavení datových profilů a wapový prohlížeč (2.0).

Hry a aplikace jsou v Siemensu umístněné zvlášť. Download Assistant pro snažší stahování obsahu do telefonu.

V novém Siemensu CX65 jsou přeinstalované dvě Java hry. Contest Arena Pro je založená na boji v jednotlivých úrovních. Hra má několik variant - například Catch the Crown, kde je cílem hry co nejdéle vydržet s korunou na hlavě při útocích nepřátel. Druhá hra - Stack Attack Advance - je 3D verzí skladníka známého ze starších modelů výrobce.

Vedle dvou her jsou v telefonu předinstalované také dvě Java aplikace. Download Assistant je aplikace která by měla pomoci stahovat tapety, spořiče, melodie a hry (nám se ji však zprovoznit nepodařilo). PhotoEditor je aplikace na úpravu obrázků a zejména pořízených fotografií známá již z modelu MC60. V novém Siemensu však nabízí širší možnosti editace a hlavně je rychlejší. Vedle širokého spektra možnosti editace (jas, kontrast, vyvážení jednotlivých barev, převrácení atd.) umožňuje také vložit do upravovaného obrázku obrázek další nebo vložit text, rámečky či "legrační ikony". Upravený obrázek však může mít rozměry pouze 128 x 96 obrazových bodů.

Fotografie upravená v předinstalované java aplikaci Photo Editor. Upravený obrázek nebo fotografie může mít pouze nejmenší rozlišení 128 x 92 obrazových bodů, hodí se proto zejména do MMS zpráv nebo jako identifikace volajícího.

Recenzi Siemensu CX65 naleznete zde, ukazky pořízených fotografií a porovnání s jinými telefony zde.