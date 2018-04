Siemens CX65 a CF62 - živě v Madridu (fotogalerie)

Španělsko je pro Siemens velmi důležitý trh, a proto se zde uskutečnila první premiéra nových modelů výrobce. Rozhodně se ale nejedná o poslední letošní premiéru, spíš právě naopak. Hned příští měsíc na CeBITu představí Siemens tři další modely a prý lze očekávat letos ještě minimálně dvě další premiéry. Příznivci značky se tak mají na co těšit.

Siemens včera představil dva modely střední třídy: multimediální model CX65 a své první vlastní véčko CF62. První informace k oběma telefonům najdete v těchto článcích: CF62, CX65, dnes vám nabízíme první fotografie funkčních telefonů. Oba telefony vám podrobněji představíme v dalších dnech, a to včetně dalších detailních fotografií.

V Madridu panuje jarní počasí, svítí sluníčko a teploty se přes den pohybují na velmi příjemných 17 stupních Celsia. Podle oblečení místních obyvatel to ale zas tak velké teplo není, z našeho pohledu velmi příjemné jaro.

V klubu MOMO 62 se sešli novináři z celé Evropy, převahu ale měli místní. Klub byl pro tolik lidí docela malý a v předváděcí místnosti u vzorků telefonů bylo opravdu těsno. Telefony předváděly místní hostesky, které ale bylo velmi těžké přemluvit na fotografování. Slečna na obrázku se nakonec přemluvit nechala.

Siemens CX65

Nový multimediální Siemens střední třídy má zajímavý design a není již tak zaoblený jako předchozí modely značky. Dle našeho názoru mu to sluší mnohem více než obdobnému modelu MC60. Komu se tento nový design líbí, může se těšit na další chystané modely, které budou tento nový trend také dodržovat.

Siemens CX65 je poměrně malý telefon s velkým displejem a stále slušně velkou klávesnicí. Fotoaparát je umístěn vzadu a při držení telefonu v ruce nehrozí, že by jej uživatel zakrýval prstem.

U některých dřívějších modelů Siemensu si zákazníci stěžovali na klávesnici. U novinky by tomu tak být nemělo, klávesnice nás mile překvapila, a to včetně joysticku. Zajímavý design má reproduktor.

Baterie je standardně pod krytem, který držel na testovaném telefonu velmi dobře. Na zadní straně přístroje je i konektor externí antény.

Klávesnice je rovnoměrně podsvícená a i podsvícený displej je dobře čitelný. Tipujeme, že se jedná o pasivní displej, i když výrobce nepřímo hovořil o displeji aktivním.

K telefonu lze připojit externí blesk. Ten je poměrně malý, ale podle nás je toto řešení nepraktické. Málokdo bude blesk nosit s sebou. Hlavní menu telefonu je obdobné menu současných modelů, má ale poněkud pozměněnou grafiku.

Siemens CF62

Pohledné véčko CF62 je prvním vlastním telefonem Siemensu s vyklápěcí konstrukcí. Telefon je subjektivně velmi lehký a je i poměrně malý.

Zajímavým konstrukčním prvkem je anténa. Ta není ani integrovaná, ani tradičního tvaru, ale tvoří na vrchu telefonu jakési ucho. Anténa tak slouží i jako poutko pro šňůrku na krk. Řešení použité u testovaného vzorku ale moc praktické a elegantní nebylo.

Vnější displej je monochromatický a jasně modře podsvícený. Je dobře čitelný i za denního světla. Klávesnice má velká a pohodlná tlačítka, i zde si dovolíme konstruktéry pochválit.

Hlavní displej má rozlišení 130 x 130 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej patří k průměru, není totiž aktivní. Mohl by být i o něco větší, do horní části telefonu by se určitě vešel.

Siemens CF62 je na véčko docela tenký. Telefon se dobře drží v ruce, jen barevné provedení testovaného vzorku bylo poněkud nevýrazné.

Klávesnice telefonu je oranžově podsvícená, ovšem ne příliš výrazně. Zajímavé jsou diody na bocích spodní části telefonu, které při otvírání, zavírání, nebo při hovoru blikají. Zde se Siemens inspiroval u Philipsu 330, u kterého pro změnu podobně svítí okraj horní části telefonu.

Další podrobné informace o obou novinkách Siemensu vám nabídneme v příštích dnech.