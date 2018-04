Siemens CL75 – véčko pro náročné dámy (recenze)

Siemens CL75 je již třetím modelem této řady německého výrobce. S předchůdci toho mnoho společného nemá, až na příslušnost k řadě a původ v daleké Asii. Telefon totiž nepatří mezi standardní produkty značky, ale je vyráběn na zakázku některou asijskou firmou – jedná se o takzvaný OEM výrobek.

Stejně na tom byl i předchozí model CL50 a jeho nástupce CL55. První z nich se u nás okrajově prodával, druhý byl určen jen pro asijské trhy. Mezi tím Siemens připravil i vlastní řadu véček – modely CF62 a CFX65. S těmi ale nemá dnes recenzovaný model CL75 (mimo loga výrobce) nic společného.

Siemens CL75 je telefon určený především pro ženy a dívky. Námi testovaná černostříbrná verze tomu na první pohled příliš nenasvědčuje. Druhá červenostříbrná varianta, kterou výrobce nabídne, má již kytičkový kryt a své určení nezapře. Hlavní displej se zrcadlovým krycím sklem dobře poslouží pro kontrolu make-upu, i když dnes testovaná černá verze by se mohla hodit i k pánskému obleku.

Vzhled - kytičky nebo čárečky

Nové véčko Siemensu je výrazně zaoblené a příliš se jiným modelům výrobce nepodobá. Na přední straně je horní půlka telefonu černá. Spodek, boky a část zad telefonu jsou stříbrné. Černé plochy zdobí tenké stříbrné linky. Červenostříbrná verze má na červených plochách místo linek kytičky, což si můžete prohlédnout v tomto článku.

Že se jedná o dámský mobil, dokazuje výrobce jeho konstrukcí. Je to véčko, které jednou rukou otevře jen šikovná dáma s dlouhými nehty, nejlépe umělými, o vlastní by mohla totiž lehce přijít. Obě části telefonu k sobě přiléhají tak dobře, že by to ani lépe nešlo. Chybí jakýkoliv prolis pro snadnější otevření, takže nejsnadnější otevření je pomocí obou rukou a i to je poněkud krkolomné. Těžko říct, jestli to byl designérský záměr, nebo je to jen konstrukční šlendrián.

Pokusit se otevřít telefon ale stojí za to. Zvenku až tolik luxusu nenabízí, především stříbrný plast neevokuje představu o luxusním materiálu. Za to uvnitř se vše leskne, až zrak přechází. Zrcadlový displej jsme již zmínili, luxusně však vypadá klávesnice. Funkční klávesy jsou celé pochromované, alfanumerické mají chromové orámování, což vypadá na černém podkladu velmi efektně.

Zavřený mobil působí kompaktním dojmem, otevřený je poměrně velký, ale je to spíš optický klam. Rozměry telefonu jsou 87 x 44 x 23 mm a jeho hmotnost je rovných 90 gramů.

Baterie - průměrná výdrž

Standardní baterie Siemensu CL75 má kapacitu 780 mAh a jedná se o článek typu Li-Ion. Podle výrobce s ním telefon na jedno nabití vydrží na příjmu až 220 hodin, popřípadě tři hodiny hovoru. V našem testu vydržel telefon na jedno nabití baterie v pohotovostním režimu tři a půl dne bez vypínání na noc a to včetně přibližně půl hodiny hovoru.

Displeje - oba se povedly

Siemens CL75 má dva displeje. Vnější je pasivní, hlavní pak aktivní. Začněme tím vnějším. Má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je čitelný i bez podsvícení, ovšem jen s obtížemi. Font je totiž hodně malý, takže informace o čase ještě vyluštit jde, datum pak již lze na displeji jen odtušit. Podsvícený vnější displej je čitelný velmi dobře a výrazně nás překvapil při jeho použití jako hledáček fotoaparátu. Barvy sice nejsou příliš syté, ale obraz je jasný a velmi rychle se i překresluje.

Hlavní displej je aktivní, má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Nepodsvícený hlavní displej slouží jako zrcátko. Kvalita displeje je nadprůměrná. Kontrast a sytost barev je perfektní, jen by se u Siemensu měli konečně naučit udělat hezké ikony do menu. Opět jsou neuvěřitelně zubaté, jako u jiných modelů výrobce. Jinak se model CL75 za svůj displej stydět nemusí, i při fotografování poslouží velmi dobře.

Zobrazení na hlavním displeji je možné upravit volbou grafických témat. Nechybí možnost zvolit vlastní tapetu, logo operátora a animace, které se zobrazují při zapnutí a vypnutí telefonu. Pro uživatele se zhoršeným zrakem je možné zvětšit font písma. Pak je zobrazena pouze jedna položka listového menu na displeji místo několika řádků.

Ovládání - skoro jako doma

Jak již bylo uvedeno, Siemens CL75 je OEM model, tedy telefon vyrobený na zakázku některým asijským výrobcem.

Jinak je grafika menu, jeho rozvržení, nebo použitý font písma velmi podobný běžnému standardu Siemensu. Hlavní menu je ikonové (3 x 4 ikony), 12 položek je ale pro přehledné použití možná příliš. Hlouběji zanořená menu jsou textová a vertikálně řazená. Často lze vybranou položku potvrdit přímo zaškrtnutím políčka, jindy je potřeba vstoupit do dalšího menu a potřebnou volbu vybrat z více možností.

Ovládání telefonu je pohodlné – klávesnice je nejenom efektní, ale i praktická. Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrný kříž s potvrzovacím tlačítkem uprostřed, nad nimi jsou dvě kontextové klávesy a pod křížem je dvojtlačítko pro přístup na Wap. Netradičně na pravém boku jsou dvě klávesy pro regulaci hlasitosti, na levém boku pak tlačítko pro aktivaci fotoaparátu a také klávesa pro službu Push to Talk. Systém ovládání je skoro stejný jako u jiných modelů výrobce. Do menu se vstupuje buď klávesou uprostřed ovládacího kříže, nebo levou kontextovou. Pro směry kříže lze vybrat nejpoužívanější funkce, pravá kontextová klávesa slouží v pohotovostním režimu pro vstup do menu telefonního seznamu, nebo funguje jako korekční klávesa.

Telefonování - seznam trochu jinak

Siemens CL75 má jako první z modelů výrobce nově řešené menu kontaktů. Po stisku ikony kontakty v hlavním menu, se zobrazí položka čítající tři podmenu, mezi nimiž se listuje stiskem navigační klávesy vpravo nebo vlevo. První podmenu je telefonní seznam s možností vložení nového kontaktu a nastavení klávesových zkratek pro pět čísel. Druhé podmenu zobrazuje skupiny volajících a třetí je telefonní seznam na SIM kartě.

K jednotlivému kontaktu je možné přiřadit vedle jména a příjmení čtyři telefonní čísla, dvě emailové adresy, dvě adresy, adresu internetových stránek a poznámku. Nechybí možnost přidat upozornění na narozeniny včetně času upozornění v zadané datum. Ke kontaktu je také možné přiřadit specifické vyzvánění a obrázek volajícího. Vyzvánění je ve formátu IMV.

Stejně jako je samotné menu kontaktů rozdělené do tří částí, je i zobrazení jednotlivého kontaktu rozděleno do tří částí. První složka zobrazuje základní údaje a soukromou adresu, druhé zobrazení ukazuje pracovní adresu a zbytek kontaktů včetně internetové adresy. Třetí položka ukazuje poznámku, narozeniny, zvolenou melodii a obrázek přiřazený ke kontaktu.

Skupin volajících je v telefonu devět. Jednotlivé skupiny volajících je možné libovolně pojmenovat. Nechybí možnost zvolit ikonu a vyzváněcí melodii. V telefonním seznamu je možné netradičně vyhledávat pomocí prvních dvou písmen. Stejné zobrazení jako menu a kontaktů a zobrazení kontaktu má i složka, která informuje o zmeškaných hovorech. Telefon podporuje službu Push to Talk.

Zprávy - dobrá klávesnice, množství voleb

Testovaný vzorek Siemensu CL75 ještě neměl české menu a ani český slovník T9. V této chvíli tedy nevíme, jestli slovník bude používat diakritiku nebo nikoliv. Jinak se telefon na psaní zpráv docela hodí. Klávesnice je velmi dobrá, samotný editor přehledný. Zpráva může mít až 1520 znaků a telefon je odpočítává a zároveň uvádí, kolikátou zprávu píšete. K dispozici jsou všechny funkce spjaté se zprávami EMS (obrázky, zvuky, formátování), nechybí doručenky a množství dalších nastavení. To je ale možná kámen úrazu, voleb je velké množství a celé menu zpráv je poněkud nepřehledné. Navíc telefon preferuje MMS, ty nabízí na první pozici. Při psaní je k dispozici sedm řádků textu, při čtení ještě o jeden víc. Do paměti telefonu lze uložit 100 zpráv, pro další je navíc připraven archiv.

Vážnější výhrady nemáme ani k editoru multimediálních zpráv. Vkládat lze zvuk, fotografie i videa. Vše lze přímo z editoru pořídit, nebo vybrat z archivu již pořízená média. Lze zvolit náhled zprávy, přidávat další stránky až do maximální velikosti zprávy 300 Kb a k dispozici je i detailní informace o zprávě. Podle původní specifikace měl být v telefonu i e-mailový klient, ten jsme ale v testovaném vzorku nenašli.

Data - jen infra a kabel

Siemens CL75 má GPRS třídy 10. Lze jej použít jak pro Wap, tak pro přenos dat. Telefon lze spojit s počítačem pomocí infraportu, nebo přes datový kabel. Kabel má tradiční koncovku telefonů značky Siemens, lze tedy použít i kabel ke starším modelům. Infraport funguje bezchybně, ale přenášet přes něj vetší množství fotografií nebo videonahrávky je hodně zdlouhavé.

Zábava - fotoaparát a videokamera

Integrovaný fotoaparát Siemensu CL75 má VGA rozlišení. Zvolit lze i dvě menší rozlišení, v menu telefonu označené jako vysoké a střední, to nejvyšší se jmenuje „Premium“. K dispozici je i nastavení kvality snímku, opět ve třech úrovních. Dále lze nastavit časovač, vybrat si jeden ze tří efektů a zadat jméno snímku. U videonahrávek si lze vybrat jejich délku – MMS nebo maximum a rozlišení. Zde je maximem QCIF (176 x 144 obrazových bodů), nebo poloviční.

Kvalitu snímků můžete posoudit sami. Na displeji je obraz velmi kvalitní, rychle se překresluje a je jasný. To platí o hlavním displeji a i o displeji vnějším, rozdílem je jen sytost barev, která je výrazně lepší na hlavním displeji.

Telefon nabízí Javu MIDP 2.0. V testovaném vzorku byla hra MIDP-MAN a několik aplikací. V prodejní verzi telefonu ale předpokládáme jinou skladbu přednastavených her. Java nás mile překvapila, oproti extrémně pomalým starším modelům je u CL75 poměrně svižná, na start aplikace již není třeba čekat desítky sekund, k dispozici je téměř okamžitě. To platí i o prohlížení souborů v archivu, telefon je svižný, čekat vás nenechá. Jeho celková paměť je přes 11 MB.

Kancelář - rozdělena do dvou menu

Kalendář může být zobrazen buď v měsíčním nebo týdenním náhledu. Grafika moc hezká není, kalendář je ale přehledný. Týden začíná pondělkem (lze nastavit), nastavit lze začátek pracovních a volných dnů. Poznámek se do něj vejde maximálně 50 a to v několika kategoriích. K dispozici je opakování upozornění a hromadné mazání již uskutečněných záznamů, nebo všech poznámek najednou.

K dispozici jsou i jednoduché upomínky a poznámky. U nich je možné zvolit i možnost tajné poznámky, pro kterou je nutné zadat heslo telefonu. S diktafonem lze pořídit záznam dlouhý maximálně 3,5 minuty. Poněkud nepřehledně v jiné složce se nachází kalkulačka s pamětí, převodník fyzikálních jednotek, opět diktafon s identickou maximální délkou záznamu jako ta samá položka v menu kalendáře, stopky a odpočítávač.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Vzhled

Kvalitní oba displeje

Slušná výbava Proč ho nekoupit? Otvírání telefonu

Grafika menu

Komplikované menu Kdy? V prodeji od června 2005 Cena Předběžně 7 000 Kč

Siemens CL75 je stylové véčko, u kterého výrobce počítá s odbytem především u žen. Tomu odpovídá vzhled telefonu, o něco méně již menu, které bude pro mnohé zákaznice zbytečně komplikované. Výbava si totiž v ničem nezadá se současnými modely výrobce ve střední třídě.

Design telefonu je povedený, především vnitřek telefonu působí luxusním dojmem. Otvírání přístroje jednou rukou je téměř nemožné a nelíbila se nám ani grafika menu. To je navíc zbytečně složité, jistě by ho šlo zjednodušit. Siemens CL75 by mohl mít na trhu úspěch, rozhodne prodejní cena. Ta zatím nebyla přesně stanovena, předběžně se hovoří o částce okolo 7 000 Kč včetně DPH. To je vcelku přiměřená cena, novinka Siemensu však musí počítat se silnou konkurencí véček od Samsungu a LG.