Siemens CL55 - slušný véčkový počin Siemensu (fotogalerie)

Siemens CL55 není první véčko výrobce. Jeho předchůdce se jmenoval CL50 a byl představen v létě roku 2002. CL50 (8008 pro Asii) byl poměrně jednoduchý telefon, jeho hlavní devízou byly miniaturní rozměry a hmotnost. Tyto výhody zachovává i nový model CL55, který ale nabízí mnohem bohatší výbavu. Siemens CL55 se zatím prodává jen v Asii a není jasné, jestli jej výrobce uvede i na evropské trhy, jak tomu bylo u modelu CL50. V každém případě ale letos Siemens představí několik véček, které se zaručeně v Evropě prodávat budou.

Siemens CL55 je véčko konzervativních tvarů a nepříliš nápaditého designu. Je podobné některým mini modelům Maxonu, ale mnoho podobně vypadajících telefonů vyrábějí i mnozí čínští výrobci. Nové véčko Siemensu se dodává v několika barevných kombinacích: stříbrné, modré a červené. Rozměry telefonu jsou velmi malé (83 x 41 x 21.5 mm) a to samé platí o jeho hmotnosti 88 gramů.

Parádní hlavní displej

Nové véčko Siemensu má dva displeje. Vnější ničím nepřekvapí, jedná se o monochromatický displej s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů a bílým podsvícením. Zato hlavní displej je na Siemens přímo špičkový. Jedná se o TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a se schopností zobrazit 65 000 barev. První majitelé tohoto telefonu se o něm vyjadřují s nadšením, displej se prý směle vyrovná nejlepším displejům u GSM telefonů. Barevný displej se u tohoto telefonu bude náramně hodit, Siemens CL55 totiž podporuje multimediální zprávy a lze k němu připojit i fotoaparát.

Otočný fotoaparát

Ten není podobný žádnému přídavnému fotoaparátu z nabídky Siemensu, přesto má označení, které jej řadí k jeho příbuzným. Fotoaparát IPQ 518 má otočný objektiv a nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Obraz lze pak sledovat přímo na displeji, což u jiných Siemensů s přídavným fotoaparátem není možné. Podle reakcí uživatelů je výsledná kvalita snímku poměrně slušná, ale velmi nepříjemná je prodleva mezi zmačknutím spouště a fyzickým pořízením snímku.

Slušná výbava

I další výbava nového véčka Siemensu není vůbec špatná. Telefon zvládá multimediální zprávy, GPRS třídy 8, u SMS nabízí prediktivní slovník a dlouhé zprávy. Do paměti telefonu se vejde 400 kontaktů, které lze třídit do skupin volajících. Nechybějí ani profily, polyfonní melodie - prý velmi kvalitní - a další běžné funkce, jako je kalendář, budík, skladatel melodií, kalkulačka a další. Kapacita Li-Ion baterie ale stačí jen na necelých 100 hodin v pohotovostním režimu, v praxi je to však prý ještě méně.

Fotografie pocházejí z serveru 163.com.

Stejně jako předchozí model CL50, ani tato novinka není přímo výrobkem Siemensu. Kdo jej ale pro Siemens vyrábí, nevíme. Telefon je nápadně podobný čínskému Birdu V58, ale ani on nemusí být konstruktérem a výrobcem telefonu. Předchozí model CL50 pro Siemens vyráběla tchajwanská Quanta, která pro Siemens vyrábí více modelů (například Xelibri) a produkuje i několik aktuálních modelů Panasonicu. A právě Panasonic GD55 byl přímým sourozencem modelu CL50, ač jeden byl véčko a druhý klasicky koncipovaný.