Siemens CFX65 - nejlepší véčko Siemensu (recenze)

Siemens CFX65 používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 600 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet v pohotovostním stavu 200 hodin nebo 200 minut hovorového času. Telefon v našem testu vydržel dva a půl dne při zkoušení všech jeho funkcí, v běžném režimu s půl hodinou hovoru vydržel na příjmu o necelý den déle. Největším žroutem energie nám v testu vyšla svítilna. Baterie Siemensu CFX65 má stejné tvary a umístění konektorů jako baterie modelů CX65 a M65. Baterie testovaného véčka je však tenčí a při použití baterie z modelu CX65 nebo M65 není možné zaklapnout kryt baterie. Obráceně, tedy v modelech M65 a CX65, ji ale lze použít bez problémů.

Podsvícení klávesnice je kvalitní.

Klávesnice Siemensu CFX65 má velmi dobré rozložení jednotlivých kláves. Klávesy mají optimální zdvih a odezva na stisk je dobrá. Klávesnici doplňuje postraní mutifunkční dvousměrné tlačítko na levém boku telefonu. S jeho pomocí je možné nastavovat hlasitost v průběhu hovoru. Stisk nahoru při zavřeném telefonu slouží k odmítnutí hovoru, stisk dolu aktivuje svítilnu. Když je telefon otevřený, slouží krátký stisk nahoru pro změnu vyzváněcích profilů, dlouhý stisk k aktivaci fotoaparátu. Stisk dolu s otevřeným telefonem umožňuje vstoupit do menu hlasového záznamníku. Postraní klávesou se také lze pohybovat a listovat v jednotlivých položkách menu telefonu.

V klidovém stavu slouží stisk navigační klávesy dolů pro vstup do telefonního seznamu. Stisk vlevo aktivuje fotoaparát, stisk vpravo doručené zprávy a stisk nahoru slouží k přepínání profilů. Tyto funkce navigační klávesy není možné měnit. V klidovém stavu je možné přiřadit různé funkce oběma kontextovým klávesám. Hlavní menu nového véčka je zmenšenou kopií menu z modelů CX65 a M65. Hlavní menu telefonu je ztvárněno maticí 3 x 3 ikony. Použity jsou stejně graficky ztvárněné ikony. Pouze rozměry displeje ikony zahnaly až do rohů displeje. Další menu telefonu jsou textová s možností pohybu pomocí klávesových zkratek. Pomocí klávesových zkratek se lze pohybovat i v hlavním menu.

Barevné provedení Blue Pearl.

Telefonní seznam Siemensu CFX65 pobere 250 vícepoložkových kontaktů. K jednomu kontaktu je možné přiřadit vedle jména a příjmení tři telefonní čísla, dvě čísla na fax, dvě e-mailové adresy, adresu internetové stránky, jméno zaměstnavatele, adresu (ulice, PSČ, město, země) a datum narození s možností připomínky. Ke kontaktu je možné přidat obrázek nebo fotografii, která se objeví na hlavním displeji, když dotyčný zavolá. Ke kontaktu je možné také přidat informace pro Instant Messaging (námi testovaný telefon postrádal klient pro IM). Vlastní vyzvánění pro kontakt není možné přiřadit, což může některým zákazníkům vadit. Kontakty je možné třídit do osmi skupin volajících. Skupiny volajících je možné libovolně pojmenovat nebo změnit přiřazenou ikonu.

Telefon nabízí hlasitý odposlech a v průběhu hovoru je možné vstoupit do menu telefonu. Zvuk je při běžném telefonování - s telefonem u ucha - velmi kvalitní a případně i dostatečně hlasitý. Při použití hlasitého odposlechu bychom uvítali vyšší maximální hlasitost. Siemens CFX65 má čtyřicetihlasé polyfonické vyzvánění. Siemens CFX65 je dvoupásmový 900/1800 MHz. Telefon má i sedm profilů a profil letadlo. Profily lze editovat a jejich vlastnosti můžete i kopírovat.

Zprávy – e-maily pouze příjmá

Siemens CFX65 má paměť na 100 textových zpráv, další je možné přesunout do archívu. Na displej se při psaní i čtení textové zprávy vejde sedm řádků textu. Text je možné formátovat a zvolit menší nebo větší font písma. Při zvoleném velkém fontu se při psaní na displej vejdou pouze čtyři řádky, při zvoleném malém fontu řádků osm. V pravém horním rohu displeje se odečítají napsané znaky z celkového maximálního počtu 760 znaků a v horní liště se zobrazuje pořadové číslo právě psané zprávy. Námi testovaný telefon neměl českou lokalizaci a proto nevíme, zda zprávy píše při psaní pomocí prediktivního vkládání T9 s diakritikou. Předpokládáme, že stejně jako modely CX65 a M65 píše bez diakritiky, pouze občas se do psaného slova vloudí čárka nad písmenem. Psaní bez prediktivního vkládání je nepohodlné, pauza mezi zadáním jednotlivých písmen na jedné klávese je příliš dlouhá. Nechybí doručenky.

Editor multimediálních zpráv MMS dovoluje přímo z něj pořizovat nové fotografie nebo nahrát zvukový záznam. Maximální velikost MMS zprávy je 100 KB. Siemens CFX65 disponuje POP3 e-mailovým klientem. E-maily je tedy možné pouze přijímat. Napsat e-mail nebo odpovědět na došlý není možné. U stahovaných e-mailů je možné zvolit jejich maximální velikost, zda se má zanechat kopie na serveru, nebo zda se má stahovat hlavička, či celý e-mail.

Data - přes 3 MB paměti

Siemens CFX65 nabízí datové připojení GPRS třídy 10. V telefonu se nachází wapový prohlížeč 2.0. Telefon je možné k počítači připojit pomocí infračerveného portu nebo pomocí datového kabelu. Siemens CFX65 nemá tak velkorysou paměť jako modely CX/M65, námi testovaný telefon nabízel 3,39 MB celkové paměti. To by ale mělo stačit.

Siemens S65 Funkční výbava Siemensu CFX65 je poměrně bohatá a vychází z nabídky klasicky koncipovaných modelů CX/M65. V Menu organizéru chybí oproti modelům CX65 a M65 hlasový zápisník. Ten bylo možné u námi testovaného telefonu spustit pouze boční multifunkční klávesou. Kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem je stejný jako u zmiňovaných modelů. Při zobrazení týdenního náhledu se zobrazí pouze pět místo šesti časových údajů u modelů CX/M65 a při denním zobrazení sedm místo devíti. Do kalendáře je možné uložit pouze 100 upomínek oproti tisícovce u modelu CX65. Na výběr k zadaní upomínky je několik kategorií: Memo, Volání, Hlasový záznam, Setkání, Dovolená a Narozeniny. U normální upomínky je možné zadat vedle názvu a umístění, zda se jedná o celodenní upomínku, datum a čas začátku a datum a čas konce, aktivovat alarm s nastavením doby upozornění a nastavit opakování. Opakování může být denní, týdenní, měsíční nebo roční. U upomínek Volání je možné zadat ještě telefonní číslo, u upomínky Hlasový záznam je možné vložit zvukový záznam a u upomínek Narozeniny je možné nastavit datum narození. U kalendáře je možné nastavit v kolik hodin má začínat den, kterým dnem má začínat týden, které dny patří pod víkend a zda se mají zobrazovat narozeniny. Schopnosti kalendáře jsou tak nad běžným průměrem. V telefonu nechybí úkolovník. U jednotlivým úkolům je možné zadat vedle popisu i stav (hotovo/nevyřízeno), prioritu ve třech stupních a datum a čas vypršení. Možné je aktivovat alarm a nastavit čas jeho upozornění. Úkoly mají stejné kategorie jako připomínky v kalendáři: Memo, Volání, Hlasový záznam a Setkání. U úkolu Volání je možné zadat telefonní číslo u úkolu Hlasový záznam je možné vložit zvukový záznam. Siemens CFX65 dále nabízí možnost zapsání poznámky, která může mít až 160 znaků. Poznámky mohou být i důvěrné, ty se zobrazí až po zadání kódu telefonu. Nechybí světový čas. Porovnání se Siemensem CF62. V menu Extra chybí oproti modelům CX/M65 položky Nahrávání zvonění, Vzdálená synchronizace a složka pro editaci systémových souborů. Budík Siemensu CFX65 nabízí opakování a možnost buzení v určené dny. Kalkulačka nabízí jednoduchý a rozšířený mód. V telefonu se dále nachází převodník jednotek a měn, stopky a odpočítávání. Siemens CFX65 má podporu Javy MIDP 2.0. V námi testovaném vzorku se nacházela pouze jedna předinstalovaná hra Marble Jam. V prodejní verzi telefonu se bude nacházet pravděpodobně více Java aplikací. Další funkcí telefonu je svítilna, která využívá diody sloužící jako blesk fotoaparátu. Svítilna Siemensu CFX65 má silné jasné světlo a intenzitou předčí i normální kapesní svítilnu. Světlo vestavěné svítilny je velmi intenzivní. Fotoaparát – efekty a blesk Fotoaparát Siemensu CFX65 nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Pořizovat videozáznamy telefon neumožňuje. Snímky je možné pořizovat i pomocí menších rozlišení, které jsou označené Wallpaper (128 x 160 obrazových bodů), Medium (160 x 120 obrazových bodů) a High (320 x 240 obrazových bodů). Nejvyšší rozlišení je označeno jako Premium. Fotoaparát nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení. Přiblížené fotografie mají vždy jednotné rozlišení 320 x 240 obrazových bodů. Siemens CFX65 Ve fotogalerii si můžete prohlédnout pořízené fotografie. Fotoaparát nabízí několik efektů, které umožní pořídit černobílý, vykreslený, nebo namodralý snímek. Nechybí samospoušť a nastavení bílé. Nastavit bílou je možné pro fotografování v místnosti, nebo mimo budovu, případně ponechat nastavování automatické. Při fotografování je možné před pořízením vložit rámeček, který se na displeji ukazuje už v hledáčku fotoaparátu. Snímky s rámečkem mají rozlišení pouze 160 x 120 obrazových bodů - jsou určené především pro zprávy MMS. Fotografovat je možné pomoci blesku, který funguje jako opravdový blesk, ne dlouhodobě svítící světlo, jako u většiny jiných mobilů. Blesk je možné aktivovat ručně nebo automaticky, případně je k dispozici i režim pro redukci červených očí. S bleskem je možné fotit pouze na malou vzdálenost. Kvalita pořízených fotografií je lehce nadprůměrná bez deformací v rozích a okrajích. Fotografie pořízené s bleskem byly u námi testovaného vzorku telefonu znehodnoceny šmouhami a čárami přes celý snímek. Opět za to pravděpodobně může předprodejní firmware telefonu. Porovnání se Siemensem SL65. Zhodnocení – pořádné véčko od Siemensu Siemens CFX65 je na dnešní trend trochu větší, přesto elegantní véčko, které zaujme dobrým zpracování a docela bohatou nabídkou funkcí. Pochvalu zaslouží elegantní řešení antény ve tvaru velkého poutka a rozměrná klávesnice. Dalším plusem je nízká hmotnost telefonu a menu převzaté z klasicky koncipovaných modelů CX/M65. Jako kvalitní lze označit hlavní displej telefonu, který, ač je pasivní, podává dobré zobrazení. Výbava telefonu je oproti můdelům CX/M65 o něco slabší, to ale není na závadu, většině zákazníků bude stačit. Porovnání se Siemensem M65.

V konkurenci zejména korejských značek bude rozhodující cena nového Siemensu. Ta by se měla pohybovat okolo 7 000 Kč s daní za nedotovaný telefon. A to je s ohledem na výbavu konkurenceschopná cena. Nový Siemens CFX65 by se měl začít prodávat nejpozději do měsíce, pravděpodobně na přelomu října a listopadu.