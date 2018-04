Siemens CF62 - tohle véčko se docela povedlo (dojmy)

Druhou novinkou Siemensu, po modelu CX65, která byla představena minulý týden v Madridu, je první vlastní véčko Siemensu, model CF62. Přece jen nevzbudilo tolik pozornosti jako multimediální model CX65. Přesto se může jednat o úspěšný model, vše ale bude záviset na ceně, kterou Siemens pro toto véčko nasadí. Jedná se především o stylový telefon, přesto i výbava je poměrně slušná - nad průměrem v kategorii, kam Siemens CF62 míří. Mělo by se jednat o telefon na pomezí low-endové a střední kategorie, tedy o telefon s cenou v rozmezí 5 000 až 6 000 Kč. Výrobce sice neoficiálně hovořil o ceně zhruba o 1 000 Kč vyšší, než je náš odhad, s ohledem na trh a konkurenci je to ale suma poněkud nadsazená.

Telefon se dobře drží v ruce a i klávesnici musíme pochválit.

Siemens CF62 je, jak již bylo uvedeno, první vlastní véčko Siemensu. Ten sice již dvě véčka nabízí, obě si však nechal kompletně vyrobit na zakázku na Dálném východě. První z nich, model CL50, se prodával i u nás, ale bez české lokalizace. Druhý model CL55, který má již barevný displej, se pak Evropě úplně vyhnul a pravděpodobnou příčinou je právě nové véčko CF62. Proč se tento model jmenuje právě CF, netušíme a ani jsme se to od zástupců výrobce nedozvěděli. V každém případě Siemens písmeno F zatím u žádného jiného modelu nepoužil.

Blikající boky jsou efektní, ale podsvícení klávesnice je poněkud mdlé.

Design nového véčka Siemensu je docela zajímavý. Telefon je poměrně hranatý, oblé tvary jiných současných modelů výrobce byste na něm hledali marně. Naopak velmi netradiční je anténa. Není ani schovaná do telefonu - integrovaná, ani tradičního tvaru, ale tvoří poutko přes celou horní část přístroje. Obdobné řešení použil nedávno Sony Ericsson u modelu Z200, což je telefon podobné kategorie a zaměření jako nový Siemens. Zbytek Siemensu CF62 již není tak převratný jako anténa. Telefon má dva displeje, tradiční ovládací prvky s dvojicí kontextových kláves a čtyřsměrným ovládacím křížem. Pochválit musíme alfanumerickou klávesnici, která nabízí velké klávesy s dobrým zdvihem. To ale platí i pro funkční klávesy.

Siemens CF62 je lehký a poměrně malý telefon (82 x 45 x 22 mm; 85 gramů).

Siemens CF62 má dva displeje: vnější monochromatický a vnitřní barevný. Rozlišení vnějšího displeje Siemens nezveřejnil, je ale relativně velký a dobře čitelný, což je patrné i z fotografií. Umí zobrazit hodiny, jméno operátora a stav baterie a úroveň signálu. Že není vnější displej barevný, by nemělo vadit. Hlavní displej už ale barevný je a umí zobrazit 65 000 barev. Jedná se ale o displej pasivní a nevelkých rozměrů, i když jeho rozlišení je slušných 130 x 130 obrazových bodů. Podsvícený je dobře čitelný, celkově ale patří spíš k průměru.

Font odpovídá modelu C62, ikonky hlavního menu jsou ale inovované.

Hlavní menu telefonu je stejné jako u současných modelů Siemensu. Má devět položek a je grafické. Další menu jsou již jen textová. I to ale odpovídá ostatním modelům výrobce. Font je stejný jako u modelu C62, což je podle nás dobře.

Pokud je hlavní displej podsvícený, je velmi dobře čitelný.

Siemens CF62 je multimediální telefon, ač se to na první pohled nemusí zdát. K přístroji totiž lze připojit přídavný fotoaparát (QuickPic IQP-500). To je sice hezké, ale asi již mimo současné trendy. Přídavným fotoaparátům podle nás letos odzvoní, a to i v těch nejnižších cenových kategoriích. Ale zpátky k novému véčku CF62. Telefon samozřejmě umí odesílat a přijímat MMS a i SMS a EMS. E-mailový klient ale v testovaném vzorku nebyl a ani není v specifikaci telefonu od výrobce. Co však nové véčko Siemensu umí, je Java (MIDP 1.0), šestnáctihlasé polyfonní melodie a také nabízí zajímavé světelné efekty.

Zajímavě řešená anténa, která slouží i jako poutko pro šňůrku.

Siemens si vzal k srdci asijskou posedlost po všem blikajícím a vybavil touto funkcí i svou novinku. Výsledek je vidět na jedné z fotografií. Telefon má průhledné boky spodní části, které blikají žluto-oranžovým světlem při otevření a zavření telefonu (efekt je vidět jak u otevřeného, tak zavřeného telefonu). Je pravděpodobné, že telefon bude blikat i u příchozího hovoru a asi při příchozí zprávě. Podsvícení klávesnice je oranžové, ale u testovaného vzorku bylo poněkud mdlé. Podsvícení vnějšího displeje je pak jasně modré.

Podsvícené boky jsou vidět i u zavřeného telefonu. Vnější displej je podsvícen jasně modrým světlem.

Další výbava telefonu zhruba odpovídá mixu současných Siemensů nižší a střední třídy. Telefon nabízí jednoduchý budík, kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem, kalkulačku a třeba vícepoložkový telefonní seznam. Telefon samozřejmě podporuje GPRS třídy 10, ale lze jej připojit k počítači jen pomocí kabelu. Infraport ani Bluetooth v tomto telefonu nehledejte. Naopak hlasité handsfree výrobce tomuto véčku do vínku nadělil.

Siemens CF62 je zajímavé véčko, první vlastní pokus Siemensu u tohoto typu telefonu. Pokus povedený, ale asi ani u Siemensu do tohoto modelu nevkládají žádné výrazné naděje. Je to telefon pro doplnění sortimentu a hlavní úspěch bude slavit na trzích, kde jsou véčka jedničkou. V Evropě je to zatím asi jen Itálie, dalším velkým odbytištěm by pak měla být Asie. Telefon se ale bude prodávat i u nás. Odhadujeme však, že spíš ve volném prodeji než u operátorů. Pokud Siemens nasadí přiměřenou cenu, mohl by s tímto véčkem slavit úspěch i u nás.

Ještě letos lze očekávat minimálně jedno, ale spíš víc véček Siemensu. Informace o nich ale zatím výrobce střeží jako oko v hlavě.