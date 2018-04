Siemens CF62 - první opravdové véčko Siemensu (recenze)

Siemens ve výrobě véček nikdy nehrál první housle. Po dámském modelu CL50, který měl své kořeny na vzdáleném Tchajwanu, přišel s převzatým modelem CL55, který byl určený pouze pro rychle rostoucí čínský trh. První z jmenovaných modelů byl vybaven pouze černobílým displejem, druhý už nabídnul displej barevný. Oba modely nebyly primárně určeny pro evropský trh, Siemens CL50 se ale nakonec objevil nejen v Evropě ale i u nás. Nyní Siemens přichází s novinkou trochu tajemně označenou CF62 (jméno poprvé nemá podobnost s označením automobilů Mercedes-Benz, kterým se Siemens do teď nepřímo chlubil). Tento telefon by měl být, na rozdíl od předchůdců a i některých klasicky koncipovaných telefonů, plně vyvinut Siemensem a jeho hlavním trhem by měl být trh evropský, potažmo americký (s podporou frekvencí 800/1800/1900 MHz). Kdo čekal od prvního „evropského“ véčka Siemensu plno funkcí a manažerský styl, bude zklamán a bude si muset počkat na další připravované novinky výrobce. Siemens CF62 je čistě stylový telefon zaměřený zejména na zákazníky z řad slečen a žen.

Vzhled - anténa jako poutko

Vzhled telefonu jasně dokazuje, že jde o stylový telefon určený především něžnější polovičce lidstva. V zavřeném stavu nejvíce upoutá anténa telefonu, která je provedena jako poutko. Se stejným stylem před časem přišel Sony Ericsson s modelem Z200. Na zavřeném telefonu dále upoutá vnější displej orámovaný destičkou s imitací chromované obruby. Telefon je poměrně malý - 82 x 45 x 22 milimetrů a v kabelce se určitě ztratí i díky své hmotnosti - 85 gramů.

Po otevření nového Siemensu se naskytne pohled na elegantně řešenou alfanumerickou klávesnici, která je rozdělena třemi pochromovanými pruhy. Alfanumerickou klávesnici doplňuje pochromované čtyřsměrná navigační klávesa. Po stranách navigační klávesy jsou kontextové klávesy a tlačítka se sluchátky. Všechny klávesy, s výjimkou navigační, jsou v jedné rovině s tělem telefonu.

Při podrobnějším prozkoumání trochu zarazí „plastovost“ lemů u otevřeného telefonu. To má ale svůj důvod, k kterému se dostaneme později. Dojem z nového Siemensu zlepšují použité materiály na krytu telefonu, které z dálky imitují hliník a chromované proužky na alfanumerické klávesnici.

Při otevírání a zavírání telefonu je možné zvolit zvukový efekt. Otevření i zavření telefonu také může doprovázet světelný efekt diody umístněné v dolní části telefonu. Oranžové diody se dále skrývají okolo celého boku spodní části telefonu. Diod je celkem sedm, tři na každém boku a jedna ve spodní části. Světlo je velmi intenzivní a je vidět i u zavřeného telefonu.

Siemens CF62 se bude nabízet v námi testovaném šedivém provedení Cool Grey a nápadnějším provedení Cool Cashmere (alespoň na fotografiích to tak vypadá). Druhé provedení je bronzovo-zlatavé.

Displeje - hlavní by mohl být větší

Hlavní displej Siemensu CF62 nabízí rozlišení 130 x 130 obrazových bodů a podporu 65 536 barev. Displej podává kvalitní zobrazení je však trochu menší, na vnitřním horním panelu se skoro ztrácí. Stejný displej dostane další novinka Siemensu model C65.

Hlavní menu telefonu je vyvedené, stejně jako u ostatních nových Siemensů, v novém animovaném komiksovém stylu. Na rozdíl od vyšších modelů CX65, M65 a S65 nepůsobí díky menšímu displeji trochu nezvyklé grafické ztvárnění nepatřičně. Stejně komiksově jsou ztvárněny tapety a náhrady za logo operátora na hlavní displej.

Telefon nabízí, jako ostatní "barevné" Siemensy, barevná schémata, které je možné donahrát. Hlavní displej umožňuje nastavení intenzity osvětlení a nastavení kontrastu. Délku podsvětlení nastavit nelze. Displej nabízí také možnost, jako jiné mobilní telefony Siemens, zvolit větší font písma. Potom je ale pohyb v menu telefonu trochu nepřehledný. Komu se bude zdát standardní font příliš malý, bude spokojen.

Venkovní displej Siemensu CF62 je pouze monochromatický, tedy černobílý a je světle modře podsvícen. Venkovní displej zobrazuje hodiny v digitálním formátu, úroveň signálu, stav nabití baterie a jméno operátora. Na venkovním displeji se zobrazují i informace o GPRS a dalších funkcích. Displej umožňuje zvolit spořič ve formátu digitálních hodin, ty jsou dobře čitelné i bez podsvícení, obrázku nebo animace. Jako spořič je možné zvolit například i EMS animaci z rozšířených textových zpráv. Potom bude na venkovním displeji třeba skákat zajíček tvořený několika málo pixely. Při upomínce na příchozí hovory, došlé zprávy, alarmy a upomínky, se na venkovním displeji zobrazují animované sekvence vyvedené ve stejném komiksovém duchu, jako v menu telefonu.

Jelikož telefon nemá v zavřeném stavu žádné ovládací prvky, není možné „probudit“ venkovní displej, když je spuštěný spořič a tak zjistit aktuální čas nebo stav baterie atd. Podsvícení vnějšího displeje, které se vypne chvíli po zaklapnutí telefonu, je možné zcela vypnout.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze s galerií displejů.

Baterie - slušná výdrž

Siemens CF62 je vybaven baterií typu Li-Ion s kapacitou 600 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet na přijmu přes devět dnů nebo pět hodin hovoru. V našem testu nám nový Siemens zhasnul po sedmi dnech nepřetržitého provozu bez vypínání na noc. S telefon jsme však moc nevolali ani neposílali textové zprávy. I tak je naměřená hodnota nadprůměrná. V tomto směru můžeme Siemens pochválit.

Ovládání - bez vnějších ovládacích prvků

Nové véčko od Siemensu nemá v zavřeném stavu žádné ovládací prvky, jakékoliv klávesy na boku telefonu chybí. Po otevření se nabízí alfanumerická klávesnice, rozdělená třemi chromovanými pruhy, které vystupují nad povrch samotné klávesnice. Dále telefon k ovládání nabízí čtyřsmerné navigační tlačítko, opět pochromované a vystupující nad zbytek klávesnice a dvě kontextové klávesy designově spojené s klávesami pro příjem a odmítnutí.

Stisk čtyřsměrné navigační klávesy dolů aktivuje telefonní seznam, stisk vlevo je vyhrazen zobrazení informací o přenesených datech, stisk vpravo slouží pro vstup do menu telefonu a stisk nahoru slouží pro hlasové ovládání a vytáčení. Jednotlivé funkce nejdou změnit. V průběhu hovorou slouží stisk nahoru pro zvýšení hlasitosti.

Po prvotních rozpacích, zdůvodněných minimálním zdvihem a zmiňovanými chromovanými lištami, se ukázala alfanumerická klávesnice dobře ovladatelná. To se pozitivně projeví hlavně při psaní textových zpráv. Stejně pohodlné je ovládání navigační klávesy a kontextových kláves. Na klávesnici je ale nutné si zvyknout.

Klávesnice je slabě žlutě podsvícena, což stěžuje její čitelnost v hůře osvětlených prostorách. V úplné tmě je však klávesnice docela dobře čitelná.

V hlavním menu je možné se pohybovat pomocí klávesových zkratek odpovídajícím pořadí položky. Například klávesa 4 slouží pro vstup do menu budíku. Tento postup pak platí i pro hlouběji zanořené položky menu.

Stejně jako u ostatních telefonů Siemens, slouží pohyb navigační klávesy doprava pro potvrzení a pohyb doleva pro opuštění. V některých případech slouží pro opuštění také klávesa s červeným sluchátkem, kterou se telefon rovněž zapíná a vypíná.

Telefonování - bohatá nabídka

Siemens CF62 disponuje telefonním seznamem s kapacitou 500 položek. Hovory je možné přijímat otevřením telefonu. K jednotlivému kontaktu je možné vedle příjmení a jména přiřadit standardní telefonní číslo, telefonní číslo do práce, mobilní telefonní číslo a dvě čísla faxu. Ke kontaktu je možné dále přiřadit dvě e-mailové adresy a adresu internetové stránky. Nechybí možnost zapsat adresu ve formě: název firmy, ulice, PSČ, město a země. U kontaktu je možné zvolit datum narození a případně aktivovat upozornění na narozeniny. Dále je možné přidat obrázek nebo fotografii volajícího. To však u véčka s aktivovaným přijetím hovoru otevřením, postrádá smysl. Kontakty je možné zařadit do několika skupin. Těch je sedm s možností přejmenování a zvolení vlastní ikony. Nechybí ani složka pro přijaté kontakty. V telefonním seznamu je možné vyhledávat pomocí až šesti znaků.

Telefon také nabízí možnost vlastní vizitky se stejně bohatou nabídkou položek jako běžný telefonní záznam. Vizitku je možné odeslat pomocí textových zpráv.

Na příchozí hovory a došlé zprávy upozorňuje u nového véčka od Siemensu šestnáctihlasé polyfonní vyzvánění, které se od předchozích modelů nijak výrazně nezměnilo. Vedle poměrně kvalitního vyzvánění může na příchozí hovory, došlé zprávy, nebo vyzvánění budíku upozornit blikání sedmi žlutě svítících diod umístněných v průsvitném lemu okolo klávesnice. Toto blikání Siemens nazývá Dynamic Light a na výběr je několik způsobů blikání. Způsob blikání je možné složit také v předinstalovaném javovém editoru. Jas blikání je možné navolit. Toto blikání, jako i vyzvánění, je možné přiřadit v různých zobrazeních jednotlivým skupinám volajících. Siemens CF62 podporuje tři pásma GSM - 900/1800 a 1900 MHz.

Zprávy - SMS, EMS i MMS

Při psaní textové zprávy se na displej Siemensu CF62 vejde šest řádků textu. Při čtení dokonce sedm. Nové véčko podporuje dlouhé textové zprávy až do celkového počtu znaků 760. Počet napsaných znaků se indikuje v pravém horním rohu displeje odečítáním z celkového počtu 760. Stejně tak se v pravém horním rohu displeje zobrazuje pořadí právě psané zprávy.

Jelikož telefon podporuje rozšířené textové zprávy EMS, je možné do zprávy vložit animace, obrázky a zvuky. U textové zprávy je také možné formátovat velikost písma, nebo jeho podtržení a zarovnání. Do textové zprávy lze jednoduše vložit kontakt z telefonního seznamu.

Siemens CF62 má paměť na 100 textových zpráv. Textové zprávy je však možné ukládat do Archívu, jehož kapacita je shodná s celkovou sdílenou pamětí telefonu. Stejně tak je celkovou kapacitou paměti telefonu omezený počet textových modulů, neboli přednastavených zpráv, který si musí uživatel sám připravit. Telefon disponuje prediktivním vkládáním textu T9.

Data - bez modemu

Siemens CF62 nabízí datovou podporu GPRS třídy 10, kterou je možné využít vedle MMS zpráv pouze pro Wap (1.2.1 částečně 2.0), jelikož telefon nemá vestavěný modem. Data je možné případně využít pro javové aplikace umožňující posílání e-mailu nebo pro komunikaci pomocí instant messagingu. Synchronizace s osobním počítačem je možná pomocí datového kabelu, infraport nebo Bluetooth Siemensu CF62 chybí.

Další funkce

Výbavu nového véčka od Siemensu CF62 obstarává organizér, který v sobě spojuje kalendář, plánování schůzek, poznámky, ztracené alarmy a nastavení časového pásma. Kalendář nabízí pouze náhled na celý měsíc. V kalendáři je možné zapsat záznam v jednom z následujících typů - Memo, Volání, Setkání, Narozeniny a Výročí. U jednotlivých záznamů je možné nastavit alarm i s opakováním. U kalendáře je možné zvolit libovolný den, kterým začíná týden. Schůzky nabízejí stejné možnosti. Poznámky je možné zapsat do celkové délky 150 znaků. Při jejich čtení se zobrazí datum i čas zapsání. Telefon také nabízí budík. Ten však nenabízí možnost nastavení buzení ve vybraných dnech a nabízí opakování, které není možné vypnout. Dalšími nabízenými funkcemi je kalkulačka, převodník, stopky a odpočítávání. Hlasový záznamník je možné využít pouze do MMS zprávy.

Telefon také nabízí předinstalované java hry a aplikace (paměť telefonu je 1,56 MB). V našem případě tři hry, které však byly pouze jako dema s nutností stáhnutí plné verze. Wappo je logická hra známá i ze starších modelů Siemens, Mobiloko je hra založená na rytmickém stisku vybraných tlačítek a Glover je plošinovka s rukavicí v hlavní roli. Čtvrtou javovou aplikací je editor blikání Dynamic Light.

Všechny hry a aplikace se však nahrávají velmi pomalu. Třetí jmenovaná hra Glover se po nekonečném nahrávaní díky rychlosti-pomalosti telefonu nedala téměř vůbec hrát. Ale to je zapříčiněno předprodejní sérií ze které námi testovaný telefon pocházel. V prodejní verzi by už měla být rychlost telefonu podstatně snesitelnější.

Při spuštěné aplikaci a zavření telefonu se na venkovním displeji objeví informace o ukončení aplikace během tří sekund.

Siemens CF62 s přídavným fotoaparátem QuickPic IQP-530, který je určený pro model M55. Pro nové véčko je určen přídavný fotoaparát IQP-500, který je narozdíl od IQP-530 oblý.

Příslušenství - externí fotoaparát

Siemens CF62, jako řada dalších starších modelů výrobce, podporuje přídavný fotoaparát QuickPic. K tomuto modelu je určen přímo model IQP-500, který má oblý design, na našich snímcích je ale fotoaparát QuickPic IPQ-530, který máme k dispozici. I ten lze k telefonu připojit a bude fungovat, nedrží na něm ale dokonale. Více informací o fotoaparátu QuickPic naleznete zde.

Sečteno podtrženo

Siemens CF62 je první véčko výrobce pocházející z jeho vývojových dílen. Siemensu se první krok povedl, i když ne vše je ideální. To ale platí asi pro všechny telefony na trhu a v případě Siemensu CF62 jsme nenašli jedinou podstatnou vadu, spíš několik drobností, které by mohl výrobce vylepšit. Větší by mohl být hlavní displej, nebo by mohl mít lepší podsvícení klávesnice.

Menu telefonu je "klasicky siemensovské", takže by s ním neměl mít zákazník problémy. Výbava sice není z nejbohatších, to ale u tohoto typu přístroje nevadí, na svou kategorii je velmi dobrá.

Siemens CF62 by se měl začít na našem trhu prodávat ještě tento měsíc. Cena nedotovaného telefonu by se měla vejít pod 6 000 Kč, což je konkurenceschopná suma. Siemens musí počítat s konkurenčními véčky Samsungu, LG a Motoroly a také s designérsky podobným véčkem od Sony Ericssonu - Z200. Siemens se svým konkurentům postavil čelem a zájem zákazníků v nadcházejících měsících ukáže, jestli se modelu CF62 podaří uspět. Předpoklady k tomu má.

Galerii displejů a porovnání s jinými telefony naleznete ve druhé části recenze zde.