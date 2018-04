Siemens CF110 živě - vysouvací a velmi malý

Siemens doposud své vysouvací modely pojmenovával označením SL. Minulý týden představená novinka z této tradice vybočuje. Nezvyklé je také číselné označení, které nekoresponduje s aktuální výrobní řadou Siemensu. Siemens CF110 náleží svojí výbavou do nejnižší třídy a tak chtěl výrobce pravděpodobně novinku odlišit od spíše luxusní třídy SL. Pro vyšší číselné označení vysvětlení nemáme, jelikož svoji konstrukcí a strukturou uživatelského prostředí se nijak neodlišuje od současných modelů řady x75. Telefon, který jsme měli k dispozici, byl namísto označení CF110 označen CF85. To dokazuje, že se výrobce na poslední chvíli rozhodl telefon zařadit do vyšší řady. Toto číselné označení by odpovídalo skutečnosti více, než vysoké označení 110.

Dámy zaujme, pány neurazí

Vzhled nového vysouvacího Siemensu je poměrně konzervativní, bez jakékoliv extravagance. Svými velmi malými rozměry (83 x 45 x 18 milimetrů) se bude pravděpodobně více líbit ženám, jejichž prsty si s klávesnicí telefonu poradí lépe než muži. Ale i těm by se mohl nový vysouvací Siemens líbit, vzhled je jednoduchý a působí elegantně. Hranatý design telefon odlišuje od modelů řady SL, které vsázejí na zakulacení a oblé tvary.

Siemens CF110 se bude nabízet ve dvou barevných provedeních: modré a stříbrné. My jsme měli na krátké seznámení telefon ve stříbrném provedení, který má čelo telefonu včetně funkčních kláves ve tmavším odstínu šedé barvy. Hmotnost Siemensu CF110 je pouze 76,5 gramů.

Falešné potvrzovací tlačítko

Hlavním ovládacím prvkem nového vysouvacího Siemensu je čtyřsměrné navigační tlačítko a dvě kontextové klávesy umístěné pod displejem. Střed navigačního tlačítka neslouží pro potvrzování funkcí, jedná se o designerský prvek, který slouží pouze pro okrasu. Potvrzování funkcí se provádí kontextovou klávesou.

Alfanumerická klávesnice má optimální zdvih a stejně jako kontextové tlačítka dostatečně velké klávesy. Hlavní menu telefonu je tvořeno ikonovou maticí 3 x 3 ikony a je téměř totožné (včetně grafického zpracování) s modelem AX75. Ikony jsou trochu kostrbaté, na tom mohl výrobce zapracovat.

Velmi kvalitní displej

Plusem nového Siemensu CF110 je určitě displej, který je aktivní (TFT) a nabízí velmi kvalitní zobrazení i na přímém slunečním světle. Rozlišení displeje je 130 x 130 obrazových bodů a displej dokáže zobrazit 65 000 barev. Integrovaný fotoaparát telefon nenabízí a ani není možné k němu připojit fotoaparát externí, jako tomu je například u modelu SL55. I když fotoaparát chybí, podporuje Siemens CF110 multimediální zprávy MMS.

Naopak někomu bude možná vadit, že tato novinka siemensu nemá e-mailový klient. Paměť na SMS pojme 100 zpráv. Telefonní seznam je omezen pamětí 781 KB, a k jednotlivým kontaktům je možné přidat vyčerpávající množství informací. Ke kontaktu je možné přiřadit i obrázek, který se objeví při příchozím hovoru na displeji.

Vysouvání se zvukovým efektem

Siemens CF110 je třípásmový (900/1800/1900 MHz). Vyzváněcí melodie jsou polyfonní třicetidvouhlasé. Vyzvánění ve formátu MP3 telefon nepodporuje. Specifický zvuk je možné přiřadit i vysunutí a zasunutí telefonu.

Ve výbavě se nachází kalendář s měsíčním zobrazením, budík, poznámkový blok, úkolovník, kalkulačka, stopky a odpočítávání. Příjemnou funkcí je hlasové ovládání, které ulehčuje práci s telefonem vzhledem k jeho rozměrům. Nechybí ani hlasitý odposlech a hlasový záznamník.

Bez infračerveného portu

Siemens CF110 není vybaven infračerveným portem a Bluetooth v této cenové kategorii nenabízí ani konkurence. Telefon je možné připojit k počítači přes USB nebo sériový datový kabel. Siemens CF110 je vybaven integrovaným modemem a podporuje datové přenosy GPRS třídy 8. EDGE telefon nenabízí. Ve výbavě se nachází také wapový prohlížeč.

Siemens CF110 podporuje Javu, ale pouze ve specifikaci MIDP 1.0. V telefonu jsou předinstalovány dvě hry Mobioko a Wappo, známé i z jiných modelů výrobce. Vestavěná paměť telefonu má hodnotu 1,5 MB a telefon, vzhledem k své třídě, nepodporuje paměťové karty.

Problematické vyjmutí SIM karty

Telefon používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 600 mAh, se kterou by měl podle údajů výrobce vydržet až devět dní. Zda se údaje přibližují skutečnosti nevíme, telefon jsme měli k dispozici pouze omezený čas. Upozornit musíme na problematickou výměnu SIM karty, při němž hrozí i její zlomení. SIM karta se do své schránky vejde jen tak tak, nezbývá ani milimetr volného místa.

Nový Siemens CF110 by se měl začít prodávat na podzim letošního roku, konkrétně v listopadu. Cena telefonu by se měla pohybovat okolo 4 500 Kč včetně daně, což je podle našeho názoru konkurenceschopná cena.

Fotogalerie