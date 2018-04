Siemens CC75 živě – německá stylovka kopíruje žiletku

Včera představil Siemens v Madridu dva nové mobily nižší střední třídy. Tomu odpovídá jejich zařazení do třídy C, která u Siemensu právě patří přístrojům na pomezí nejnižší a střední třídy. Jinak se ale obě novinky běžné paletě modelů vymykají. Jeden nese označení CC75, druhý CF110. U prvního tedy překvapí zdvojení písmena C, u druhého zase naprostá ignorace dlouhá léta používaného číselného značení řad. Siemens CF110 jakoby přeskočil minimálně tři vývojové řady.

Proč CC?

Důvod atypického značení obou novinek neznáme. Možná souvisí s příchodem společnosti Benq, jako nového vlastníka divize mobilních telefonů Siemensu. Pokud je nám známo, tak zatím všechny Siemensy zůstanou označené jen svým tradičním logem, navíc ale společnost začne na evropských trzích nabízet i modely mateřského koncernu Benq. Opět ale jen pod jeho vlastní značkou.

Obě novinky patří mezi stylové telefony. Ve své podstatě výbavou stěží překonají nejlepší model nejnižší řady – Siemens AX75. Oproti němu ale každá z obou novinek přesvědčí zákazníky designem a zpracováním. Tedy vlastnostmi, které většině modelů výrobce chyběly. V principu tedy můžeme Siemens pochválit že zachytil správný směr, na druhou stranu konkurenční modely podobné kategorie mají výbavu lepší a Siemens tedy bude muset kontrovat cenou.

Stylová konkurence

Siemens CC75 je vyloženě stylový mobil klasické koncepce. Zřejmou inspiraci si vzal v na jaře představených novinkách Motoroly, modelech V270 , V280 a V8 Slvr . Ty zase reagují na nebývalý úspěch véčka Razr, které celé toto „šílenství“ tenkých mobilů začalo. Siemens může přímého konkurenta hledat jen v modelu V270, tedy nejnižším modelu Motoroly s tenkým designem. Výbava je u obou mobilů obdobná a stejné to bude i s cenou. Další modely Motoroly jsou již minimálně o třídu výš.

Zaostřeno na luxus

Design telefonu je hodně konzervativní. Žádné zaoblené rohy, žádná prohnutí. Zpředu i zezadu je úplně rovný. Klávesnice a displej jsou trochu zapuštěné, což je v případě displeje výhoda, nemuselo by se hned poškrábat jeho krycí sklíčko. Přední strana telefonu a zadní kryt baterie jsou kovové, vyrobené z hliníkového plechu. To dodává telefonu punc exkluzivity. Zpracování telefonu je na vysoké úrovni, jak se také na stylový přístroj sluší a patří. Za pozornost stojí i některé detaily, třeba zkosení horní části telefonu. Za tyto vlastnosti si Siemens může nechat zaplatit o něco víc, než za běžný konfekční mobil stejné třídy.

Vše nalinkováno

Zajímavá je i klávesnice telefonu. Tlačítka jsou od sebe výrazně odsazena a mají přísně hranatý tvar. S alfanumerickou klávesnicí jsme byli nad míru spokojeni, mechanické a ergonomické vlastnosti kláves jsou příkladné. Ovládací kříž s potvrzovací klávesou uprostřed nám ale přišel zbytečně malý, na druhou stranu známe i mnohem hůře provedené varianty ovládání. Pochvalu zaslouží i jasné a intenzivní bílé podsvícení klávesnice.

Výborný displej

Mile překvapil displej telefonu. Není sice největší, jeho úhlopříčka je přibližně 4,20 cm, ale má výborný jas i kontrast. Rozlišení displeje je 128 x 160 obrazových bodů, což je na tuto kategorii mobilů standardní a nejčastěji použité rozlišení. Oproti jiným modelům výrobce jsou ikonky v hlavním menu hezky vyhlazené, ale jen letmý pohled na menu ukáže, že tento model nedělá Siemens sám, ale nechává si jej vyrábět.

Odkud je?

Menu totiž nevypadá jako u jiných modelů výrobce. Nedokážeme posoudit kde hledat původ, pravděpodobně někde v Asii, možná i u Benqu. Jak vypadají některé položky menu, si můžete prohlédnout na fotografiích na konci článku. Celkové hodnocení si ale necháme až na dobu, kdy budeme mít k dispozici finální verzi telefonu. Současný testovaný vzorek byl ještě hodně syrový a některé položky v menu ještě nebyly aktivní.

Bez foťáku

Výbava telefonu je průměrná, na nižší střední třídu možná dokonce lehce podprůměrná. Zhruba odpovídá tomu, co nabízí mnohem levnější model AX75, ke kterému ale lze navíc připojit přídavný fotoaparát. Ten k novince připojit nelze a integrovaným fotoaparátem Siemens CC75 taktéž nedisponuje. Multimediální zprávy ale samozřejmě podporuje a má i slušnou kapacitu vnitřní paměti – přibližně 3 MB.

Telefonní seznam a SMS

Telefonní seznam pojme 1 000 záznamů, ale telefon neumí najednou zobrazit seznam v přístroji a na kartě SIM. Hledat lze v seznamu až podle dvaceti znaků a nebo také přímo podle pozice, pokud si jí pamatujete. Kontakty lze vytáčet hlasem a nechybí ani hlasové ovládání. Kapacitu paměti na SMS neznáme. Při psaní a čtení SMS se na displej vejde šest a půl řádku, telefon odpočítává znaky a disponuje prediktivním slovníkem T9. Jak to ale bude s českou verzí slovníku v této chvíli nevíme, testovaný telefon nebyl lokalizovaný.

Další výbava

Připojení k počítači je možné pomocí infraportu nebo kabelu a telefon pak může sloužit jako modem. Disponuje GPRS třídy 10, Wapový prohlížeč je pak verze 2.0. V telefonu nechybí ani běžné aplikace jako je budík, kalkulačka, převodník fyzikálních veličin, odpočítávání a stopky. Telefon má i mobilní vysílačku – funkci Push to Talk. Kompletní parametry telefonu si můžete přečíst v tomto článku.

O úspěchu rozhodne cena

Siemens CC75 je atraktivní stylový mobil, který by mohl na trhu uspět. Záležet bude především na ceně. Výrobce hovoří o částce 5 500 Kč, pravděpodobnější ale bude suma o něco nižší. Záležet také bude, jak rychle se mu novinku povede uvést na trh. Zatím to vypadá na konec roku. Konkurence je na trhu dnes velmi silná a novinka Siemensu se tak bude mít co otáčet, aby uspěla. To však platí o každém jiném novém telefonu, kterých nyní výrobci chrlí každý měsíc desítky. Předností Siemensu CC75 je v této silné konkurenci styl, zpracování, použité materiály, důraz na každý detail, velmi dobrý displej a další.

Druhou včerejší novinku, Siemens CF110, vám podrobně představíme v nejbližších dnech.

Menu telefonu: