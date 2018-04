Siemens C75 - nový vzhled a bohatší výbava

Siemens dnes oficiálně představil nástupce rozšířeného modelu C65. Novinka ze staršího modelu vychází, podobná mu ale moc není. Krokem vpřed je lepší displej a fotoaparát s vyšším rozlišením. Siemens C75 také přebírá řadu funkcí po modelech z vyšších tříd.

Novinka se může pochlubit střídmým designem, který více vyznává ostřejší hrany. To je patrné zejména na bocích telefonu. Siemens C75 má rozměry 103 x 44 x 17 milimetrů, váží 90 gramů a je tedy o něco menší než předchozí model C65. Hmotnost oproti tomu narostla o pět gramů. Siemens C75 se bude vyrábět ve dvou základních barevných provedeních: Palladium a Light Silver.

Displej nového Siemensu nižší střední třídy má rozlišení 132 x 176 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Displej je převzatý z modelové řady x65 konkrétně z modelů CX65, M65 a S65. Jde o aktivní TFT. Oproti modelu C65, který nabízel rozlišení CIF, je novinka vybavena fotoaparátem s rozlišením VGA, což je dnes v nižší střední třídě standardní. Fotoaparát nabízí pětinásobné digitální přiblížení a umožňuje pořizování videonahrávek. Jako příslušenství se nabízí blesk, který ale bude nutné přikoupit.

Ve výbavě Siemensu C75 se nachází e-mailový klient (SMTP, POP3, IMAP4), podpora multimediálních zpráv MMS, WAP 2.0, čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění a Java MIDP 2.0. Výbava by měla být shodná s modelem CX65. Chybět by neměla funkce Push to Talk. Ve výbavě také najdete editor pro úpravu pořízených fotografií. Vestavěná paměť má hodnotu 10 MB.

Nový Siemens C75 je třípásmový (900/1800/1900 MHz). Telefon podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Pro spojení s počítačem je možné využít infračervený port nebo USB datový kabel. Siemens C75 používá baterii Li-Ion s kapacitou 750 mAh. S touto baterií telefon vydrží na příjmu až 300 hodin nebo až 330 minut hovorového času.

Siemens C75 by se měl začít prodávat na podzim letošního roku za zhruba 5 000 Kč včetně daně. Přesnou cenu zatím výrobce neuvedl, ale vzhledem k povedenému designu se jedná nepochybně o velmi zajímavý model.