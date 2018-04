Siemens C75 - nejhezčí Siemens mile překvapil

Siemens C75, jak jeho typové označení a tradiční postup výrobce napovídají, by měl na trhu nahradit model C65, respektive jej můžeme považovat za jeho nástupce. Jenže zdání klame a Siemens C75 je spíš nástupce modelu CX65. To je pro zákazníky dobrá zpráva, protože za nižší cenu získají více muziky. Siemens C75 se začne prodávat koncem léta letošního roku a jeho cena by se měla pohybovat okolo 5 000 Kč včetně daně.

Vzhled telefonu nepřipomíná žádné starší modely výrobce, ani se nepodobá jeho dalším letošním novinkám. Podle nás jde o nejhezčí model Siemensu, ač někomu může připomínat některý model Sony Ericssonu a jiným ještě úplně jiný mobil. Design není převratný, je ale elegantní a jednoduchý. Přední části dominuje rozměrný displej a přehledná klávesnice, zadní části pak objektiv fotoaparátu. Žádné zbytečné chromované lištičky jako u jiných modelů tuto novinku nezdobí.

Perfektní zpracování

Telefon je velmi plochý, jeho tloušťka je jen 17 milimetrů (celkové rozměry jsou: 103 x 44 x 17 mm; hmotnost je: 85 gramů). Opticky telefon zeštíhluje černá lišta obepínající celý bok telefonu. Pochválit musíme výborné zpracování telefonu a i použité materiály. Rozhodně nepůsobí tak "plastovým" dojmem, jako u jiných modelů výrobce, především co se týče modelů nižší třídy. Siemens C75 se nám líbil víc, než předchozí dvojice modelů C65 a CX65.

Joystick na 2-

K alfanumerické klávesnici nemáme výhrady, tlačítka mají přesný zdvih a jsou zřetelně oddělená. Pro psaní SMS se tak telefon perfektně hodí. Dobrý je i joystick, pokud se tedy jedná o pohyb do stran. Horší je to s jeho potvrzovací funkcí. V jejím případě je nutný velmi silný stisk, což není příliš pohodlné. Možná se ale jednalo jen o nedostatek námi testovaného předprodejního vzorku.

Velký displej

Displej telefonu je známý již z modelů předchozí modelové řady x65, konkrétně jsme se s ním mohli setkat u modelů CX65, M65 a S65. Aktivní displej má rozlišení 132 x 176 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je velmi kvalitní, má jasné barvy, ostrý obraz, jen má možná o něco hrubší rastr než konkurence. Siemens použil novou grafiku ikon, které jsou nyní lépe vyhlazené, než u jiných modelů. Lehce zubaté ale stále zůstávají. Celkově lze displej hodnotit kladně, v kategorii telefonů nižší střední třídy patří mezi absolutní špičku.

Lepší fotoaparát

Siemens s mobily končí Siemens prodal ztrátovou divizi mobilních telefonů tchajwanské společnosti Benq? Profil nového majitele najdete zde.

Oproti modelu C65 má novinka fotoaparát s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů), předchozí model měl jen rozlišení CIF (352 x 288 obrazových bodů). Fotografie jsme neměli možnost z telefonu stáhnout, ale na displeji byl obraz kvalitní a rychle se překresloval. V telefonu je předinstalována aplikace Photo Editor, v které pak lze snímky editovat. Spuštění aplikace je ale poměrně pomalé, což platí i o spouštění dalších aplikací Java (včetně 3D her). Jako příslušenství nabízí Siemens přídavný blesk, samotný telefon jím nedisponuje. Nahrávat lze i videa a to se zvukem i bez něj. Telefon má i diktafon. Limitem délky nahrávky je volná paměť telefonu, u testovaného vzorku to bylo cca 9 MB.

SMS bez problémů

V SMS editoru jsme nenašli žádné změny od předchozích modelů výrobce. Na displej se vejde devět řádků textu, nechybí prediktivní slovník T9, který píše bez diakritiky, možnost vkládání obrázků, doručenky a paměť na 100 SMS (+ archiv). MMS editor je přehledný a přímo z něj lze pořizovat fotografie a zvukové nahrávky.

Bohatá výbava

Výbava telefonu je velmi bohatá. Zahrnuje GPRS třídy 10, infraport, vysílačku v mobilu - Push to Talk, e-mailový klient a běžné funkce jako je budík s možností výběru dnů kdy bude aktivní, kalendář s měsíčním a týdenním náhledem, kalkulačku, stopky, odpočítávání, diktafon, podporu vizitek, skupiny volajících, profily a další drobnosti.

Novinka co se povedla

Siemens C75 je povedený mobil nižší střední třídy. Design se podle nás výrobci povedl, ač jej nelze považovat za originální. Zpracování telefonu je bezchybné, stejně jako použité materiály, drobné výhrady máme jen k joysticku, respektivě pouze k jeho potvrzovací funkci.

Výbava telefonu je velmi dobrá, ve své třídě nadstandardní. Někomu může chybět podpora EDGE, většina zákazníků ale tuto vlastnost oželí. Přesvědčit by je měla cena, která by se měla pohybovat okolo 5 000 Kč s DPH. Náročnější zákazníci se mohou poohlédnout po modelu CX75, který toho nabídne jěště podstatně víc, než dnes představená novinka. Samozřejmě i cena tohoto modelu bude vyšší.

Recenzi telefonu přineseme, jakmile budeme mít k dispozici finální vzorek telefonu s českou lokalizací.

