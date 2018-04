Siemens C65 - vylepšená střední třída (první informace)

Svým vzhledem navazuje Siemens C65 na modely C62 a CX65, výbavou pak na Siemens MC60. Z prvního telefonu si Siemens C65 vzal design horní části telefonu s typickým krytem reproduktoru a z druhého vzhled klávesnice a také joystick. Uspořádání a vzhled funkčních a kontextových kláves znovu upomíná Siemens C62, samotná alfanumerická klávesnice je pojata v podobném duchu jako u Siemensu CX65. Krajní řady alfanumerické klávesnice jsou vyvedeny v šedivo-stříbrné barvě a ve spodní části telefonu se spojují. Tím vytvářejí šedivo-stříbrnou obrubu okolo celé přední části telefonu, která zasahuje až nad reproduktor a končí vzadu nad krytem baterie. Stejně jako další dnes představená novinka S65, tak i model mířící do nižší třídy, má pod joystickem umístněnou programovatelnou klávesu.

Podle údajů výrobce má nový Siemens C65 svojí velikostí zapadat mezi modely C62 a MC60. Přesné rozměry jsou 105 x 44/47 x 15/18 milimetrů. Rozměry Siemensu C65 mají opravdu dvě hodnoty šířky a hloubky telefonu. Proč tomu tak je, zatím nevíme. Důvodem může být existence modelu určeného pro americké trhy, který vedle podpory jiných pásem GSM může mít i jiný vzhled. Hmotnost a objem telefonu mají sympatické hodnoty 86 gramů, respektive 76 centimetrů krychlových.

Na rozdíl od předchozích modelů Siemensu je novinka směřující do nižší třídy vybavena displejem odpovídajícím současným standardům. Siemens C65 nabídne stejný displej, kterým disponuje již dříve představené véčko CF62. Displej má tedy rozlišení 130 x 130 obrazových bodů a podporuje zobrazení 65 536 barev. Na displej se vejde sedm řádků. Displej je pouze pasivní. I tak je to oproti Siemensu MC60 s displejem s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů a podporou 4096 barev znatelný rozdíl a u telefonu zaměřeného na multimedia nutnost.

Integrovaný fotoaparát se oproti Siemensu MC60 nezměnil a nabízí pouze rozlišení CIF (352 x 288 obrazových bodů). V telefonu nechybí editor pro úpravu pořízených snímků a jako příslušenství se nabízí externí blesk IFL-600. Novinkou je aplikace Photopet. Jedná se o virtuální zvířátko, které žije uvnitř telefonu a živí se pořízenými fotografiemi. Bez nich se nemá k životu a pokud nefotíte, zvířátko zemře.

Pro pořízené fotografie je v telefonu připravená sdílená paměť o velikosti 3 MB. Další výbavu Siemensu C65 zahrnuje organizér a kalendář. Další aplikace bude možné donahrát díky podpoře Javy. Komunikovat Siemens C65 dokáže také pomocí textových zpráv s funkcí chat a multimediálních zpráv - MMS. V telefonu také nechybí Wap 2.0 a datová podpora GPRS třídy 10. S osobním počítačem bude možné spojit a synchronizovat nový Siemens pomocí sériového, nebo USB datového kabelu a nebo také přes infraport.

Evropská verze Siemensu C65 podporu tři pásma GSM - 900/1800/1900 MHz, americká pak 850/1800/1900 Mhz. Siemens C65 je standardně vybaven baterií typu Li-Ion s kapacitou 600 mAh. S tou by měl na přijmu vydržet až 410 hodin nebo 300 minut při volání.

Siemens C65 se bude prodávat v základní barvě Blue Shadow. Siemens C65 bude možné převléknout do výměnných krytů CLIPit. V Evropě a tedy i u nás, by se měl nový Siemens začít prodávat v průběhu června za cenu do 6 500 Kč a to včetně DPH. Verze pro americké trhy bude mít zpoždění a do tamních prodejen se dostane až v srpnu.

O dalších dnes představených novinkách Siemensu se dočtete po kliknutí na odkaz:

Siemens S65 oficiálně představen

Siemens S65 živě z CeBITu

Siemens M65 oficiálně představen

Odolný Siemens M65 živě z CeBITu