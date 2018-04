Siemens C65 - bude to trhák? (dojmy)

Siemens C65 měl premiéru přímo na letošním veletrhu CeBIT. K jeho smůle ale s ním výrobce představil další dvě novinky - nový odolný model M65 a megapixelový top model S65. Siemens C65 tak zůstal trochu ve stínu svých sourozenců, přitom z nich bude pravděpodobně nejprodávanější. Patří totiž do střední třídy, a to spíš na její spodní úroveň. Nikoliv však výbavou, ale cenou. Ta by se měla pohybovat zhruba okolo 6 000 Kč, což je za pěkně vybavený multimediální telefon příjemná nabídka. Siemens C65 by se měl začít prodávat ještě před prázdninami, pravděpodobně začátkem června letošního roku. Zhruba v této době vám nabídneme i jeho recenzi, jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu. Dnes vám nabízíme své první dojmy z této novinky.

Siemens C65 lze považovat za nástupce modelu MC60, jakožto prvního multimediálního Siemensu s integrovaným fotoaparátem. Naopak začátkem roku představený model CX65 bude stát v hierarchii značky o něco výše a také bude dražší. Má však lepší výbavu a i lepší displej. To samé pak bude platit o zbylých dvou novinkách z CeBITu - Siemensech M65 a S65. Naopak nižší low-endové modely bez integrovaného fotoaparátu se dočkají nástupců až později v průběhu roku. Jejich premiéru lze očekávat nejdříve v květnu.

Ze všech tří nových Siemensů představených na CeBITu je model C65 nejvíce podobný dosavadním modelům značky. Jeho hrany jsou zaoblené, i když už ne tolik, jako u některých současných modelů. Asi nejpodobnější je Siemensu C62. Telefon se bude dodávat v několika dvoubarevných kombinacích. My jsme měli možnost otestovat modrostříbrnou (šedivou) kombinaci a telefonu to v ní docela slušelo. Kryty jsou výměnné, takže snebude problém zvolit barvu dle libosti. Klávesnice telefonu je docela povedená, i když vyšší model S65 ji má lepší. Všechny klávesy jsou docela velké a problématický se nám nezdál ani joystick.

Siemens C65 má barevný displej, který je pravděpodobně úplně stejný, jako v novém véčku CF62. Má rozlišení 130 x 130 obrazových bodů, umí zobrazit 65 000 barev a je pasivní. Displej se může postavit konkurenci ve své třídě, je kvalitní. Na přímém slunci toho na něm příliš vidět není, ale v místnosti při umělém osvětlení je velmi dobře čitelný. Má jasné a syté barvy, jen by mohl mít o trochu jemnější rastr. Potěšil nás obraz z fotoaparátu na displeji, který je jasný a ostrý. Fotoaparát disponuje VGA rozlišením, který je umístěný na zadní části telefonu. Kvalitu fotografií posoudit zatím nemůžeme. Jako příslušenství bude možné přikoupit přídavný blesk, který se připojuje na systémový konektor. Blesk disponuje i redukcí efektu červených očí.

Výbava nového Siemensu je vcelku bohatá, ve své třídě by měl patřit k premiantům. Důraz je postaven na multimediální funkce, ale výbava by měla vyhovovat většině zákazníků. Telefon disponuje sdílenou pamětí cca 3 MB, má infraport, GPRS třídy 10, Wap 2.0, polyfonní melodie a další funkce. Jejich celkový přehled najdete v tomto článku.

Nelíbil se nám otevřený konektor externí antény a lepší by mohl být i plast krytů. V obou případech ale hodnotíme jeden z prvních funkčních vzorků a u produkčních kusů to může být jinak. Menu telefonu bylo poměrně rychlé a díky maticovému základnímu menu se s telefonem i docela rychle a pohodlně pracuje. Polyfonní melodie jsou s ohledem na konkurenci jen průměrné.

Siemens C65 je atraktivní mobil nižší střední třídy, který by se mohl stát prodejním trhákem. Vše bude záležet na ceně, odhadovaných 6 000 Kč je solidní suma dnes, jestli tomu ale bude i za tři měsíce, těžko odhadovat. Konkurence je v tomto segmentu velmi silná. Siemens by měl težit z dobrého image, které má nejenom na našem trhu. Jistě lze očekávat, že Siemens C65 objeví i v nabídce operátorů, kde by jeho cena mohla být ještě zajímavější. Výhodou by mohla být i široká nabídka příslušenství, kterou výrobce slibuje nabízet.