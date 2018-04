Siemens C62 - trefa do barevného displeje (recenze)

Ofenzíva Siemensu v low-endové kategorii nekončí. V současné chvíli nabízí Siemens dva superlevné telefony - A55 a A52 - a hned čtyři mobily s barevným displejem okolo pěti tisíc korun. To je velmi bohatá nabídka, které zatím ostatní výrobci nemohou konkurovat. Nejlevnějším Siemensem s barevným displejem je model A60, s cenou pod 4 000 Kč. Další tři modely jsou zhruba stejně drahé, stojí přibližně 5 000 Kč. Nejstarším z nich je model M55, následovaný jednodušším Siemensem C60 a dnešní novinkou - modelem C62. Dražší je pak model s integrovaným fotoaparátem MC60.

Siemens C62 se od svých soukmenovců liší. Pravděpodobně se nejedná o vlastní produkt Siemensu, ale o telefon vyráběný na zakázku. Není ale tak exotický jako model ST55, který pochází z Asie. Na vývoji C62 se pravděpodobně Siemens přímo podílel spolu s finskou společností Microcell. Siemensy C62 se vyrábějí v Maďarsku a jsou si se svými kolegy velmi podobné. Menu má obdobnou strukturu, stejné je i ovládání a systémový konektor. Jiná je ale baterie a kryty nejsou výměnné. Hlavní změnou je ale nový barevný displej, který své předchůdce u Siemensu poráží rozdílem dvou tříd.

Barevné varianty nového Siemensu C62, které kombinují šedý kryt baterie a horní obrubu celého telefonu s bílou, červenou nebo modrou.

Vzhled - uhlazený elegán

Siemens C62 nikterak nevybočuje z designové strategie výrobce. Telefon je zaoblený, i když ne tolik jako jiné low-endy z nabídky Siemensu. Telefon se bude dodávat ve třech barevných kombinacích: šedobílé, šedomodré a šedočervené. My jsme měli možnost otestovat první z nich. Telefonu to v šedobílé kombinaci slušelo, je ale hodně světlý, takže je pravděpodobné, že bude náchylný k ušpinění. Telefon má hodně chromovaných doplňků: ozdobné lišty jsou mezi řadami kláves, v proužku okolo displeje a pochromovaná jsou také všechna funkční tlačítka. Naopak alfanumerické klávesy jsou jakoby skleněné. Nechybí ani mřížka reproduktoru.

Siemens C62 je menší než modely A60 a C60 a je zhruba stejně velký jako Siemens M55, ale je lehčí:

Siemens C62 - 100 x 44 x 20 mm; 76 gramů

Siemens C60 - 110 x 47 x 22 mm; 90 gramů

Siemens A60 - 110 x 47 x 23 mm; 85 gramů

Siemens M55 - 100 x 45 x 20 mm; 82 gramů

C62 nabízí stejný konektor jako všechny ostatní mobilní telefony značky Siemens.

Zpracování telefonu je lepší než u modelu C60, ale model M55 působí ještě lepším dojmem, původně totiž patřil o kategorii výše. Je do dáno hlavně tím, že telefon nemá výměnné kryty, nikde nic neskřípe ani nevrže. I kryt baterie drží jako přibitý. Klávesnice není špatná, rozhodně lepší než u C60. To platí především u funkčních kláves. Známe ale i telefony s lepší klávesnicí.

Siemens C62 nabízí podobný úchyt poutka jako model M55. Pro jeho umístění je tedy nutné vyjmout baterii.

Baterie - nová, menší, lehčí

Siemens C62 má jinou baterii než všechny ostatní low-endové Siemensy. Baterie je menší a lehčí, má úplně jiný tvar a připomíná baterie telefonů Motorola. Baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 630 mAh. Podle výrobce s ní telefon vydrží na příjmu až 250 hodin, tedy přes deset dnů. Tolik ale v reálném provozu telefon nevydrží, v našem testu jsme se dostali zhruba na necelou polovinu deklarované doby, a to včetně dvaceti minut hovoru.

Displej - gratulujeme k inovaci

Barevný displej nového Siemensu C62 je jeho největším lákadlem. Displej je, stejně jako baterie, odlišný od jiných Siemensů včetně špičkových modelů. Ty mají barevný displej stejný (vyjma S55) s podporou 4 096 barev (S55 256 barev) a s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů. Tento displej ale dnes již nestačí a zaostává i v konkurenci jiných low-endů. Výjimkou je displej modelu ST55, který ale není vlastním výrobkem Siemensu.

Kliknutím na obrázek se dostanete do fotogalerie barevného displeje Siemensu C62.

Barevný displej modelu C62 je úplně jiná káva. Je výrazně aromatičtější a chutnější. Displej sice zobrazuje taktéž „jen“ 4 096 barev, ale ty jsou jasné a ostré, bílá je bílá a nemá žádný barevný nádech. Displej má i větší rozlišení - 128 x 128 obrazových bodů a vejde se na něj až sedm řádek textu. Úhlopříčka displeje je přibližně 37 milimetrů, ostatní Siemensy s barevným displejem mají úhlopříčku asi o milimetr větší. Text je velmi dobře čitelný, i když je použitý font tenčí než u běžných barevných displejů výrobce. Displej má velmi jemný rastr a v kategorii pasivních displejů (STN) patří mezi absolutní špičku. Kdo neuvidí, neuvěří. Podobný displej by měly mít i další budoucí low-endy výrobce a to je jen dobře.

Podsvícení displeje je bílé a lze nastavit jeho intenzitu, délku však nikoliv. Klávesnice je podsvícena oranžově - výrazně a rovnoměrně.

Klávesnice je poměrně komfortní a elegantní, předělena třemi vodorovnými pochromovanými pruhy. Obruba displeje je také pochromovaná. Ani u modelu C62 nechybí poznavací znamení nových Siemensů vyšší třídy - reproduktor překrytý jemně rastrovanou kovovou mřížkou.

Ovládání - vše při starém

Ovládání Siemensu C62 je stejné jako u ostatních modelů výrobce. Telefon má dvě kontextové klávesy, pravou primárně určenu v pohotovostním režimu pro vstup do menu. Nechybí ani čtyřsměrný kurzorový kříž a dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. U kříže v pohotovostním režimu můžete směrem vpravo vstoupit do menu, směrem vlevo se dozvíte informace o stažených datech a směrem dolů se dostanete do telefonního seznamu. Levé kontextové klávese můžete přiřadit funkci dle svých potřeb.

Použití nového barevného displeje s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů je znát na první pohled.

Hlavní menu je ikonové a identické s menu v modelu M55 nebo C60, pouze animované ikony jsou jasné a ostré. I dále je vše při starém, další menu jsou textová, jen se na displej vejde pět položek, místo tří u jiných modelů výrobce (v obou případech s dvěma stavovými řádky). Stejná je i grafika menu, jen použitý font je jiný. Chybí jen vertikální lišta, pro informace, jak hluboko v menu se nacházíte, naopak číselné označení menu najdete tradičně v pravém horním rohu displeje. Pro urychlení ovládání můžete použít tradiční klávesové zkratky.

K Siemensu C62 jde připojit také přídavný fotoaparát, který se uplatní nejen pro multimediální zprávy (MMS). Přídavný fotoaparát QuickPic IQP 530 (na fotografiích) určený pro model M55 však u modelu C62 špatně drží. Výrobce proto doporučuje model IQP 500, tedy fotoaparát původně určený pro model S55.

Telefonování - praktické hands-free

Siemens C62 má integrované hands-free, takže telefon nemusíte držet u ucha. Citlivost mikrofonu je výborná, hlasitost reproduktoru o poznání slabší. Pokud budete telefonovat běžným způsobem, předchozí výtka neplatí. Kvalita reprodukovaného zvuku je velmi dobrá.

Do paměti telefonu se vejde zhruba 500 záznamů - každý s jménem a příjmením, jedním číslem, e-mailovou adresou a obrázkem. Kontakty lze třídit do čtyř skupin volajících, u nichž lze nastavit melodii a přejmenovat je. Telefonu nechybí ani možnost filtrování hovoru právě podle skupin volajících. Siemens C62 nabízí i osm profilů, včetně profilu letadlo. Až na něj lze každý profil nastavovat dle libosti.

Chromem se u modelu nižší střední třídy nešetřilo.

Siemens C62 nabízí polyfonní vyzvánění slušné kvality. Melodie lze do telefonu nahrávat, ukládají se do složky „Systémové soubory". Melodie lze kombinovat s vibracemi a lze nastavit i všechny další tóny telefonu.

SMS, EMS a MMS - jak si přejete

Začněme SMS, ty totiž používá většina zákazníků nejčastěji. Jedna zpráva může mít až 1 368 znaků, které telefon postupně odečítá a zároveň ukazuje, kolik SMS jste již napsali. K dispozici je i český prediktivní slovník T9, který ovšem píše s diakritikou. U některých slov lze v T9 najít ekvivalent i bez diakritiky, u všech to ale rozhodně neplatí. To je nevýhodné, délka jedné zprávy je tak omezena na zhruba 70 znaků. Kdo šetří, asi pomocí T9 psát nebude. V menu lze nastavit, jak chcete primárně psát. To některé jiné telefony neumějí.

Do SMS můžete vkládat obrázky, animace a melodie, a to jak přednastavené, tak vlastní (zprávy EMS). Telefon nabízí doručenky a můžete si napsat vlastní předdefinované zprávy. Siemens C62 disponuje pamětí na 100 zpráv.

Pohodlná je práce s multimediálními zprávami. Editor je přehledný a v nabídce najdete všechny potřebné položky. Zpráva může mít více stránek, můžete do ní vkládat text - až 2 000 znaků, obrázky a i vlastní fotografie, melodie a i nahrávky z hlasového zápisníku. Nahrávku nemusíte pořizovat předem, stačí zvolit tuto možnost přímo v menu MMS. Pouze vámi pořízenou fotografii musíte vkládat přímo ze složky Fotoaparát. V menu MMS lze vybírat jen ze složky obrázků. Telefon obrázky poměrně zdlouhavě nahrává, než je zobrazí, což je nepříjemné. To ale neplatí jen u MMS, ale i při samotném prohlížení.

Siemens C62 nemá tak oblé tvary jako ostatní modely céčkové řady. Do hran a extravagance modelu M55 má však daleko.

WAP, GPRS a připojení k počítači

Siemens C62 nabízí WAP v standardu 1.2.1. K dispozici je deset profilů, možnost přímého zadání adresy a nastavit si můžete i záložky pro oblíbené stránky. Na WAP se můžete připojit buď přes vytáčené připojení, nebo pomocí GPRS třídy 4. Připojení telefonu k počítači je možné jen pomocí kabelu, infraport ani Bluetooth tento telefon nenabízí. Kabel není součástí standardní dodávky, výrobce jej nabízí jako příslušenství. Vybírat můžete mezi USB a sériovou variantou. Výrobce dodává i synchronizační software, opět ale jen jako příslušenství. Pro obrázky, melodie, fotografie a další položky je v telefonu paměť o celkové kapacitě přibližně 1,6 MB.

Rozmístnění jednotlivých funkčních kláves je shodné s ostatními telefony značky. Alfanumerická klávesnice však dostala novou podobu i zpracování jednotlivých kláves.

Další funkce - kalendář, nebo fotoaparát

Začněme možností připojit k Siemensu C62 fotoaparát. Fotoaparát se ale s telefonem nedodává, musíte si jej pořídit jako příslušenství. Jedná se o fotoaparát QuickPic IQP500. Obdobný model QuickPic IQP 530 v telefonu drží velmi špatně, i když připojit jej lze. Opět platí, že při fotografování není vidět snímaný obraz na displeji a vše je velmi zdlouhavé. Pokud si počkáte, zjistíte, že obrázek na vylepšeném displeji vypadá lépe než u ostatních Siemensů s barevným displejem.

Ze zábavných funkcí telefon nabízí dvě hry, Javu ale nemá, ačkoliv se o ní v případě tohoto telefonu původně mluvilo. Hry jsou následující: Padající kostky (přesouvání kostiček stejného tvaru do řad po třech) a Achevo (hra v kostky). Další hry nebude možné do telefonu nahrát a to je škoda. Telefon má větší paměť než model C60, který Javou disponuje.

V druhé části článku můžete porovnat nový Siemens s konkurencí a můžete si prohlédnou detailní fografie jeho displeje.

Z manažerských funkcí telefon nabízí kalendář s měsíčním a týdenním náhledem, budík s detailním nastavením, v kterých dnech bude budit, kalkulačku, stopky, časovač a také hlasový zápisník s nahrávkou o maximální délce 30 sekund. V tomto směru je tak výbava telefonu mnohem lepší než u modelu C60.

Jaký je?

Siemens C62 je atraktivní low-end s barevným displejem a výhodnou cenou - necelých 5 000 Kč včetně DPH. Telefon má zajímavý design, solidní zpracování a především výborný displej, který je o dvě třídy lepší než u ostatních Siemensů s výjimkou převzatého modelu ST55. Výbava telefonu je solidní, překvapuje však absence Javy. Naopak možnost připojení fotoaparátu, podpora MMS a výčet dalších funkcí z Siemensu C62 dělají jednoho z favoritů své třídy.

Hlavním soupeřem telefonu je koncernový sourozenec C60. Ten je mohutnější, má horší klávesnici i displej a má i horší výbavu. Disponuje ale Javou, kterou naopak C62 nemá. Oba telefony stojí zhruba stejně, je ale pravděpodobné, že s příchodem C62 na trh dříve představený model C60 o něco zlevní. Který z nich si vyberete, záleží jen na vás, volit ale můžete i levnější model A60 a nebo o něco dražší model M55, který má ze všech nejlepší výbavu.

Fotogalerii Siemensu C62 najde zde.