Siemens C62 - menší, elegantnější a o pár funkcí bohatší (první informace)

Předchůdce dnes představené novinky se ještě nedostal na pulty obchodů a už je tu jeho nástupce. I když mluvit v tomto případě o předchůdci a nástupci je poněkud zavádějící, protože se oba telefony budou prodávat souběžně. Navíc nový Siemens C62 nabízí prakticky to samé co model C60, přesto se ale můžete těšit na několik vylepšení a menší a elegantnější kabát. Oproti modelu C60 je nový Siemens C62 menší - 101 x 44 x 20 milimetrů (C60: 110 x 47 x 23 mm). Nový Siemens je sice stejně těžký jako model C60, ovšem v objemu je skoro o 10 centimetrů krychlových menší.

Elegantní s množstvím chromu

Novinka má stejný obrys a podobnou stříbrnou obroučku okolo displeje jako model C60 (a i jako mnohé další současné modely výrobce), která zasahuje až ke kontextovým klávesám. Novinka má ovšem pochromovanou i navigační klávesu a kontextová tlačítka. Na vrchu přístroje se nachází reproduktor stylově zakrytý jemnou mřížkou podobně jako u modelu SX1. Alfanumerická klávesnice je rozdělena do čtyř vodorovných řad rozdělených třemi předěly. Jednotlivé barevné variace nového telefonu Siemens se budou skládat z tříbarevné kombinace. Barevné varianty jsou následující: Eagle white, Pidgeon blue a Cherry red.

Asi z cizí líhně

Jedním z hlavních vylepšení je použití nového barevného displeje. Ten sice zobrazí, stejně jako ostatní barevné displeje telefonů Siemens, pouze 4096 barev, ovšem v rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej by měl zobrazit až sedm řádků oproti pěti u displeje s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů. Po displeji modelu ST55 se bude jednat o nejlepší barevný displej v nabídce výrobce. Siemens ST55 je ovšem převzatý model od asijského výrobce a podle všeho to samé platí i o novince - modelu C62. Oficiálně se tím ale výrobce nechlubí a novinka se svým vzhledem více blíží designérské linii Siemensu než model ST55.

Přídavný fotoaparát a MMS

Kvalitní barevný displej je u modelu s podporou multimediálních zpráv a přídavného fotoaparátu nutností. To jsme se dostali k další výbavě novinky od Siemensu. Ta stejně jako předchůdce podporuje připojení externího fotoaparátu a tedy i multimediální zprávy MMS.

Jiná baterie, stejná výdrž

Dalším rozdílem mezi oběma modely C60 a C62 je použitá baterie. Zatímco v předešlém modelu byla použita baterie Li-Ion s kapacitou 700 mAh, v novince je baterie stejného typu, ovšem s menší kapacitou - 630 mAh. To by se samozřejmě mělo odrazit ve výdrži telefonu. Podle údajů výrobce je však vydrž v pohotovostním stavu shodná (okolo 250 hodin), novinka pouze ztrácí půlhodinu v maximální délce hovoru - okolo čtyř a půl hodiny.

Kalendář jako bonus

Další změnou a vylepšením oproti modelu C60 je použití kalendáře. Ten v předchozím modelu chybí, na rozdíl od dalších položek, které jsou pro oba telefony shodné. Mezi ně patří kalkulačka, budík, šestnáctihlasé polyfonní vyzvánění a hlasový záznamník, který slouží i pro nahrání zvukové složky do zprávy MMS. Nechybí také WAP a podpora GPRS třídy 4 v konfiguraci 4+1. Oba telefony podporují tři pásma GSM (900, 1800 a 1900). Podle posledních informací by v nedávno uvedeném modelu C60 nakonec neměla chybět podpora Javy. Je proto pravděpodobné, že se s ní setkáme i v dnešní novince, která by měla být o stupínek výše než dříve představený typ.

Podobný, přesto jiný

Siemens C62 nabízí téměř to samé co jeho blízký příbuzný - model C60. Navíc přidává kalendář, atraktivnější design (zde ovšem záleží na osobním vkusu) a kompaktnější tvary. Oproti modelu C60 novince chybí jen vyměnitelné kryty. Oba modely nemají infraport, připojit k počítači je lze jen pomocí kabelu (sériový, nebo USB jako příslušenství). Na evropské a asijské trhy by měl nový Siemens přijít v průběhu října za odhadovanou cenu okolo 6 000 Kč.

Informace o druhé dnešní novince Siemensu, modelu A60, najdete zde