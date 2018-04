Siemens C60 - multimediální low-end za rozumnou cenu (recenze)

Siemens pokračuje ve své ofenzívě a chystá uvést na trh další nový telefon. Jeho oficiální premiéra proběhla koncem letošního června v Moskvě a jedná se o model C60. Ten by v nabídce výrobce měl nahradit již dosluhující Siemens C55. Novinka by měla zaujmout především cenou, která by se měla pohybovat okolo 4 500 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon. Z toho plyne, že Siemens C60 se v nabídce výrobce zařadí pod model M55, který má přeci jen bohatší výbavu a o něco extravagantnější design. Někam mezi oba tyto modely se pak zařadí ještě další novinka - model C62, o kterém se více dočtete zde. Je pravděpodobné, že C62 je převzatý model (nebo spíš na zakázku vyráběný telefon) od asijského výrobce, tedy něco podobného, jako Siemens ST55.

Siemens C60 je multimediální telefon, který podporuje MMS, má samozřejmě barevný displej a je možné k němu připojit fotoaparát. Další výbava telefonu je ale chudší než u modelu M55, spíš je podobná telefonům „áčkové“ řady.

Vzhled - klasika ala Siemens

Novinka nese tradiční znaky většiny současným modelů výrobce. Má zaoblený tvar, dvoubarevné provedení a ozdobný chromový ovál okolo displeje. V tomto směru tedy nepřináší nic nového. Telefon má výměnné kryty, které jsou vždy dvoubarevné. Námi testovaný telefon měl kryt v kombinaci petrolejové (tmavě modrozelené) a šedostříbrné barvy (druhý testovaný vzorek byl v kombinaci krémové a šedé barvy). Druhý odstín není jednobarevný, v šedém základu jsou stříbrné tečky. Na první pohled nepostřehnutelné, zjistíte to až při bližším pohledu. Další barevné variace výrobce označuje jako Nebeská modř a Šedá. Telefon není nejmenší, jeho rozměry jsou 110 x 47 x 23 mm a jeho hmotnost je 91 gramů. Je tedy o něco větší a těžší, než model M55 (101 x 46 x 21 mm/ 83 gramů) a i než předchozí model C55 (101 x 41 x 22 mm/ 81 gramů).

Šedou verzi telefonu si můžete prohlédnout v druhé části článku.

Všechny klávesy telefonu jsou jen na předním panelu, boky a zadní část jsou hladké, nepočítaje logo výrobce a spodní systémový konektor a horní otvor pro poutko. To se zachycuje za háček pod krytem baterie na těle přístroje. Klávesnice telefonu je plastová a poměrně kvalitní, výhrady máme jen k ovládacímu kříži a "červenému tlačítku", které jsou poměrně malé. Ani jejich stisk není nejpřesnější. Celková kvalita zpracování je na běžné úrovni telefonů této třídy, žádných závažných nedostatků jsme si nevšimli.

Baterie - běžný standard

Standardně dodávaná baterie má kapacitu 700 mAh a jedná se o stejnou baterii, která je použitá například v modelu M55. Výrobce s touto baterií slibuje výdrž na jedno její nabití až 250 hodin v pohotovostním režimu, nebo až 300 minut hovoru. V našem testu nám telefon vydržel na příjmu necelé tři dny se zhruba půl hodinou hovoru. Testovaný telefon ale nebyl nový, takže jsme nemohli ověřit stav samotné baterie. Přesto se nám výdrž telefonu zdála lehce podprůměrná.

Displej - největší slabina

Displej siemensu C60 je barevný, ale… Je totiž stejný, jako ve všech ostatních současných modelech výrobce s barevným displejem. To znamená, že na konkurenci nestačí a výrobce by s tím měl něco velmi rychle udělat. Konkurence nespí a již dnes směřují do stejné cenové kategorie telefony s displeji schopnými zobrazit 65 000 barev a za nedlouho se standardem stanou aktivní (TFT) displeje. I mezi pasivními displeji s 4 096 barvami je Siemens na chvostu startovního pole.

Rozlišení displeje je 101 x 80 obrazových bodů a ten umí zobrazit 4 096 barev. V menu telefonu nižší kvalita displeje nevadí, barvy sice nejsou nikterak výrazné, ale to by až tak nevadilo. Horší je to u fotografií a obrázků. Na druhou stranu, lepší tento barevný displej, než monochromatický a díky inverznímu spořiči s hodinami si ani nebudete stěžovat, že na nepodsvíceném displeji nezjistíte ani aktuální čas.

V druhé části článku si můžete prohlédnout detailní fotografie displeje nového Siemensu C60.

Na displej se vejde až sedm řádků textu, v praxi je ale pro práci k dispozici maximálně pět a půl řádku (při čtení SMS), či čtyři řádky při jejich psaní a k tomu jeden řádek stavový. V menu jsou vidět najednou tři položky, pokud si ale zvolíte velký font, uvidíte jen jeden řádek. Displej můžete vylepšit obrázkem, logem, nebo spořičem. Jako obrázek můžete použít i vlastnoručně pořízenou fotografii. Telefon také nabízí několik barevných schémat menu, které je možné do telefonu i dohrávat.

Ovládání - čtyřsměrný kříž

Ovládání nového Siemensu se nikterak neliší od ovládání dalších modelů výrobce s barevným displejem. Dominantním ovládacím prvkem je čtyřsměrná kurzorová klávesa a dvě kontextová tlačítka. Pravým vstoupíte do hlavního menu, které je ikonové (devět základních položek) a v kterém se můžete pohybovat všemi směry. Další menu jsou již jen textová a vertikálně řazená. O samotné klávesnici již řeč byla. Není nejhorší, ale ani nejlepší. Tlačítka by mohla být větší a to platí hlavně o kurzorové klávese. Hlasovým ovládáním telefon nedisponuje, takže pro urychlení ovládání lze používat jen klávesové zkratky.

Telefonování - malá paměť

Siemens C60 je low-end, takže jeho paměť na kontakty není zdaleka tak velká, jako třeba u modelu M55. Do telefonu můžete uložit 100 kontaktů, u každého jméno, příjmení, jedno telefonní číslo a e-mailovou adresu. Paměť na e-mailové adresy se počítá zvlášť a má kapacitu 50 záznamů. Paměť tedy nikterak velká, naštěstí telefon pracuje s ní a s pamětí na SIM zároveň. Kontakty lze třídit do čtyř skupin volajících.

Nový Siemens nabízí šestnáctihlasé polyfonní melodie, jejichž kvalita je obstojná. Telefon též nabízí osm vyzváněcích profilů, u každého s možností nastavení několika parametrů a to včetně velikosti písma nebo filtru.

SMS, EMS, MMS a fotoaparát - komunikujeme multimediálně

Začněme multimediálními zprávami. Ty jsou zatím mezi low-endy výjimečným zjevením a to je velké plus nového Siemensu. Do každé zprávy lze vložit hned několik obrázků nebo melodií. Testovaný telefon nám umožnil přidat do jedné zprávy až patnáct stránek, pokud ale nepoužijete velmi malé obrázky, tak takhle velkou zprávu neodešlete (telefon zahlásí překročení délky MMS). Do zprávy samozřejmě můžete vložit i vlastnoručně pořízený snímek. K tomu ale potřebujete přídavný fotoaparát, který asi nebude součástí standardního balení, i když u operátorů by se v nějakém balíčku s telefonem mohl objevit. O samotném fotoaparátu se nemá cenu zmiňovat, doporučujeme tento podrobný článek, kde najdete všechny potřebné informace. Musíme ale zdůraznit, že paměť telefonu na obrázky, melodie a MMS je jen 430 kB, což je poměrně málo. Například model M55 disponuje více jak čtyřnásobnou pamětí.

U textových zpráv můžete do jedné zprávy vložit až 760 znaků a telefon je při zadávání odpočítává. Samozřejmostí jsou doručenky a možnost vkládání obrázků a melodií, tedy vytváření a přijímání zpráv EMS. Do paměti telefonu se vejde 100 zpráv, což je velmi slušné číslo. Český slovník T9 ale telefon překvapivě nemá. Proč, to v této chvíli nevíme.

Wap, GPRS a připojení k počítači

Vše z nadpisu této kapitoly nový Siemens zvládá. Bez GPRS by nebylo MMS, takže telefon nabízí rychlá data v konfiguraci 4+1 timeslot. GPRS lze použít jak pro Wap, tak pro datové přenosy. Telefon ale nedisponuje ani infraportem či Bluetooth, takže jej k počítači připojíte jen přes kabel. Tímto způsobem by mělo jít i editovat telefonní seznam a nahrávat do telefonu obrázky a zvonění. Testovaný vzorek, který pocházel z předsériové výroby, se nám ale připojit nepodařilo. Wapový prohlížeč nabízí pět připojovacích profilů, deset záložek na oblíbené adresy a standardně zobrazí až šest řádků textu.

Další funkce

Nabídka dalších funkcí je u Siemensu C60 poměrně chudá. V telefonu najdete kalkulačku, stopky a budík. Ten je ale jen jednoduchý, bez možnosti nastavovat buzení pro jednotlivé dny. Telefonu úplně chybí kalendář a nenajdete v něm ani další funkce, které nabízí model M55. Původně C60 Javu podporovat neměl, ve finální verzi telefonu ale podpora Javy je. V telefonu najdete dvě předinstalované hry, další si můžete stáhnout. Dobrý známý Stack Attack v barvě není špatný, méně zábavná je druhá hra s názvem Magický obrázek. Jedná se o puzzle, v kterém vám telefon rozhází obrázek a vy jej musíte složit. Zajímavé je jen to, že skládat můžete i libovolný obrázek vámi pořízený. V telefonu jsou i složky pro obrázky a melodie.

Slušný multimediální low-end

Nový Siemens C60 je solidní low-endový telefon s kompletní podporou multimédií. Nenabízí tolik, jako model M55, bude ale také levnější. Cena by se měla pohybovat okolo 4 500 Kč, což je adekvátní suma. Jako dotovaný bude jistě ještě levnější. Výhodou je možnost připojení fotoaparátu, to většina telefonů v této cenové kategorii zatím nenabízí.

Šedou verzi telefonu najdete v druhé části článku. Stačí kliknout na obrázek.

Pokud nepotřebujete množství funkcí, ale chcete mít možnost přijímat a odesílat MMS, tak budete s novým Siemensem spokojeni. Pokud chcete víc, doporučujeme vyšší model M55, nebo chystaný Siemens MC60, který bude mít integrovaný fotoaparát. Ten ale bude zhruba o 2 500 až 3 000 Kč dražší. Jedinou závažnou výtku máme k displeji, ten již za konkurencí podstatně pokulhává, jinak se nám nový low-end Siemensu líbil.