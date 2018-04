Siemens C55 - hezký, malý a chytrý mobil (první dojmy)

Novinka od Siemensu, model C55, je velice malý a lehký telefon souměrných zaoblených tvarů, který patří do střední cenové třídy. I přesto, že se C55 začíná prodávat za cenu podobnou jako nové low-endové modely, nabízí takové množství funkcí, že si označení low-end snad ani nezaslouží. Nový Siemens má oproti svým stájovým kolegům lehce pozměněný design, je to hezký a hlavně velmi chytrý telefon.

Rozdíly v designu nové C55 a předešlých modelů Siemensu jsou patrné především při pohledu na klávesnici. Tlačítka novinky jsou výborně řešena, mají dobré mechanické vlastnosti, což oceníte především při psaní SMS, a jsou dostatečně daleko od sebe. Funkční tlačítka jsou, vzhledem k jiným telefonům od Siemensu, řešena velmi netradičně. Místo dobře známých kontextových kláves má C55 ovládací kříž, samostatné tlačítko pro vstup do telefonního seznamu byste ovšem hledali marně. Veškeré ovládání telefonu zajišťuje čtyřcestné tlačítko společně s klávesami pro přijem a ukončení hovoru. Telefon patří mezi nejlehčí přístroje poslední doby, váží 79 gramů a velice snadno jej schováte do dlaně. I jeho rozměry 104x43x19 mm napovídají, že je to opravdu mobilní střízlík. Cena se bude pohybovat na podobné úrovni jako u modelu M50, tedy okolo 7000 korun.

Siemens vsadil u všech nižších typů mobilů na výměnné kryty CLIPit a stejně tomu je i u nového modelu. Tímto trendem se výrobce snaží zapůsobit především na nejmladší uživatele mobilních telefonů a slibuje, že bude na trh dodávat velké množství těchto krytů, mezi nimiž by neměl chybět ani velice zajímavý samosvítící kryt. Siemens C55, který jsme testovali, byl v kombinaci modrých barev – světle modrá část okolo klávesnice a displeje je jakoby zasazena do tmavě modré boční a zadní části. Spodní zadní část byla v bílém provedení.

Také svou funkční výbavou je nový Siemens zaměřen především na mladou generaci, je to telefon obstarávající především zábavu. C55 umí šestnáctihlasé polyfonní vyzváněcí melodie, mezi těmi přednastavenými najdete taková netradiční zvonění, jako kohoutí zakokrhání nebo koňské řechtání. Další melodie si můžete stahovat pomocí wapu, telefon umožňuje také přímé nahrávání zvuku. Displej telefonu je plně grafický, má příjemné oranžové podsvícení a zobrazuje černý text na tmavě zeleném podkladě. K jednotlivým položkám telefonního seznamu si můžete přiřadit jak konkrétní vyzváněcí tón, tak i obrázek, který do telefonu stáhnete opět pomocí wapového prohlížeče verze 1.2.1. C55 podporuje také GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot a technologii Instant Messaging, tedy mobilní obdobu populárního počítačového ICQ. Jak již bylo řečeno, na klávesnici této německé novinky se SMS píší opravdu pohodlně, spolu s textem můžete posílat také obrázky či zvuky, tedy klasické EMS. Délka samotné SMS zprávy může být až 760 znaků.

Mezi další pokrokové funkce nového Siemensu patří javové J2ME aplikace, stahovat si můžete nejen nové hry (v základní nabídce telefonu jsou čtyři hry včetně velmi oblíbených Prince of Persia nebo Gameloft), ale také manažerské aplikace. Telefonu nechybí ani kalendář a osobní diář, podrobněji se všech o vymoženostech nového Siemensu dočtete v chystané recenzi.

Na závěr můžeme říci, že C55 se opravdu povedla, dá se předpokládat, že svým vzhledem bude přitahovat především něžnou část naší populace, lze jí charakterizovat jako ideální telefon do kabelky. Když k příjemnému vzhledu připočteme ještě množství funkcí, které lze často hledat jen u drahých mobilů vyšších tříd, dojdeme k tomu, že je to možná telefon právě pro vás. Za sedm tisíc korun vám totiž nabídne opravdu hodně.