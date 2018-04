Siemens C55 – překvapení babího léta (recenze)

Nový telefon německého výrobce Siemens je pokračovatelem céčkové řady s logickým numerickým označením 55. Jedná se o model střední třídy určený především pro zábavu, hledající nejmladší uživatele mobilních telefonů, kteří si na něm jistě oblíbí nejen výměnné kryty, jeho malé rozměry a hmotnost, ale také zábavné a dobře graficky řešené hry, polyfonní vyzvánění a další vymoženosti mobilního zábavního průmyslu. Siemens C55 je malý, lehký a chytrý telefon, který především dobře vypadá, má pohodlnou klávesnici a dostatečně velký displej s dobrým rozlišení, takže určitě bude zdatným konkurentem telefonů střední třídy poslední doby, kterých se během léta na trhu objevila pěkná řádka. Hledáte-li mobil za cenu do sedmi tisíc, máte na výběr například z nových přístrojů od SonyEricsson (R600, T200), finské Nokie (3510). Siemens C55 mezi nimi rozhodně nezapadne. Přesvědčete se sami. Vzhled: Co je malý, je hezký Již při prvním pohledu na Siemens C55 je každému jasné, kdo tento telefon vyrábí. O tom, že je to výrobek německé firmy, vás okamžitě přesvědčí charakteristické zaoblené tvary, do kterých Siemens modeluje své telefony již od dávné C45. Nový model je opravdu miniaturní, patří mezi nejmenší telefony na světě, což lehce posoudíte sami podle číselných údajů – 101x44x21 mm. Nová C55 je také velice lehkým telefonem, díky vhodně použitému odlehčenému plastu váží pouhých 80 gramů, pohodlně jej schováte do dlaně a ani v kapse vám nezpůsobí žádnou výraznější bouli. Je opravdu mobilem malých rozměrů, to ale neznamená, že není vůbec výrazný, má příjemný decentní design. Námi testovaný model byl v modré barevné kombinaci. Světle modrý oválný podklad pod klávesnicí lemuje úzkým proužkem okraje displeje, světle modrý záhyb zasahuje až na zadní stranu přístroje. Okolo displeje, funkčních tlačítek a reproduktoru je sytě modrý protažený ovál. Zadní strana je vyvedena v příjemné krémově modré barvě, stejně jako boky přístroje, krémově modrá kruhově lemuje také spodní část klávesnice. Spodní zadní část, mimochodem jediná, která se nedá nahradit výměnným krytem, je sněhově bílá, na samém dně telefonu najdete konektor pro připojení nabíječky a propojovacího kabelu. Z nám neznámých důvodů Siemens nepoužil typ konektoru, který byl kompatibilní u téměř všech předchozích modelů, takže vám nabíječka nebo datový kabel staršího přístroje neposlouží. Podle sdělení výrobce je konektor menší, protože i telefon je menší a tenčí. Držáky prý budou dvoudílné, kde základní část bude namontována nastálo a do ní bude vkládaná redukce dle současného nebo budoucího telefonu. Oproti starším Siemensům má nový model také jinak modelovanou klávesnici. Tlačítka jsou dostatečně veliká, i když se směrem dolů jejich velikost zmenšuje, je mezi nimi dostatečný prostor pro přendání prstů. Numerická klávesnice je opravdu dobře vyřešena, pohodlně se na ní píše i majitelům větších prstů, je vyrobena z dostatečně tvrdé gumy, takže se tlačítka nepromačkávají, a na první pohled dokonce připomíná kovové klávesnice. Nad numerickou klávesnicí jsou klasická tlačítka pro přijmutí a odmítnutí hovoru, mezi nimi pod displejem čtyřcestné tlačítko pro vstup do menu a pohyb po něm. Displej je umístěn poměrně hluboko pod sklíčkem horního krytu, což je zřejmě zapříčiněno konstrukčním řešením výměnných krytů. Kabátek telefonu lze velmi snadno sundat, výrobce nabízí v základní nabídce spoustu barevných i tvarových kombinací výměnných krytů; měl by si vybrat skutečně každý. Navíc jistě brzy přijde do obchodů invaze náhradních kabátků od asijských výrobců, které budou určitě levnější než originály, co do kvality se jim ale jako obyčejně těžko vyrovnají. Celkově lze design přístroje hodnotit velice kladně. Německý výrobce přidal ke klasickému tvaru novou klávesnici a umožnil uživatelům měnit si kryty podle libosti, C55 zaujme především malými rozměry a nízkou hmotností, hledáte-li malý a lehoučký telefon, je nový Siemens určen právě pro vás. Baterie: Dobrá výdrž

Test baterie Siemensu C55 musíte brát s určitým nadhledem, neboť telefon, který jsme měli k dispozici, byl přístroj v podobě tovární předpremiéry, a také nemůžeme posoudit, zda jeho baterie byla správně naformována. Lithium-ionová baterie C55, která byla vyrobena až v daleké Číně, má kapacitu 700 mAh a napětí 3,7 voltů. Na tak malý telefon je kapacita baterie určitě dostatečná, podle našich zkušeností vydržela téměř šest dnů s minimem uskutečněných hovorů, takže můžeme předpokládat, že při normálním provozu a správném naformátování by mohl telefon energii baterie spotřebovat zhruba za pět až sedm dnů. Určitě se ale skutečné časy výdrže baterie budou blížit hodnotám anoncovaným výrobcem; ten uvádí výdrž až šest hodin hovoru a téměř 10 dnů v pohotovostním režimu.

Baterie je umístěna klasicky pod zadním krytem telefonu, který sundáte mírným stlačením a povytažením směrem vzhůru. Kryt drží ve dvou miniaturních plastových zámcích, do kterých dobře zapadá, a při zavření se nikterak výrazně neviklá. Samotná baterie má také už téměř tradiční „siemensovské“ uchycení, při jejím ukládání do těla telefonu musíte nejprve zasunout západku na levé části baterie a její pravou stranu zaklapnout do zámku. Na svém místě je takto ukotvená baterka maximálně stabilní, takže nehrozí, jako u jiných známých značek mobilů, že by po čase mohla ztrácet dotyk s kontakty telefonu a mobil by se tak mohl samovolně vypínat. Ve standardní výbavě telefonu je dodávána velice skladná cestovní nabíječka.

Celkově můžeme baterii hodnotit kladně, technologie Li-Ion je známá tím, že bateriím ubírá přebytečné gramy oproti starším typům; telefon má dobrou výdrž, takže určitě nebudete mít obavy vypravit se s nabitým Siemensem C55 třeba na víkend bez nabíječky nebo na kratší dovolenou do přírody.

Displej: Jako pomeranč

Na displeji nového Simensu se oproti jeho předchůdcům také mnoho nezměnilo. Německý výrobce je stále věrný šedivě zelenému podkladu, černému písmu a znakům a pomerančově oranžovému podsvícení. Na první pohled na vás může displej působit jak příliš nevýrazný a malý, ale věřte, že se na něj vejde poměrně dost. Displej má rozlišení 101x64 bodů.

V pohotovostním stavu (pokud ještě není aktivován spořič displeje) vidíte čtyři řádky, nejspodnější dva pojmenovávají funkce kontextových kláves, nad ním je řádek s aktuálním datumem a časem, na ním se zobrazuje logo operátora nebo navolený obrázek a úplně nahoře je stavový řádek s indikací signálu, GPRS a baterie. Při vstupu do menu telefonu zůstává konstantní pouze dolní řádek, který stále nabízí volbu funkční klávesy, pro prohlížení menu si můžete vybrat ze dvou fontů písma, menší font zobrazí tři řádky textu s aktuálním problikávajícím grafickým symbolem, při fontu velkých písmen se vám uprostřed displeje tučně zobrazí pouze jedna položka menu. Do položky Velká písmena se dostanete v menu ve funkci Nastavení, složka Zobrazení. Ve stejné položce můžete nastavit také další vlastnosti displeje: kontrast písma a znaků, zapnout či vypnout podsvícení, zvolit styl grafiky (přepínat můžete mezi symboly ryb a tlapiček pandy). Chcete-li mít na displeji obrázek místo názvu sítě operátora, můžete si zvolit logo buď z přednastavených obrázků, nebo si stáhnout jiné pomocí internetu nebo datového kabelu. Při psaní SMS máte k dispozici tři řádky textu, při čtení textové zprávy řádky čtyři. Pro vás, kteří hůře vidíte je ale špatnou zprávou fakt, že písmo textovek se nedá zvětšit, změna fontu písma totiž na zprávy nemá vůbec žádný vliv.

Displej C55 má dostatečné rozlišení, je dobře viditelný i potmě nebo v šeru, bez podsvícení ale i za denního světla musíte hodně namáhat oči, abyste všechna písmena a znaky detailně rozlišili. S podsvícením je ale displej dobře čitelný, což oceníte také při hraní graficky náročnějších her.

Ovládání – zvyknete si

Jak již bylo uvedeno výše, Siemens C55 má dobře mechanicky řešenou klávesnici, která napomáhá pohodlnému ovládání telefonu. Pokud jste již v minulosti vlastnili nějaký starší typ telefonu Siemens, nebudete mít ani s novinkou sebemenší problémy. Menu je přehledné, aktivujete jej stiskem pravé kontextové klávesy a pohybujete se po něm horní a dolní směrovou klávesou. Pravá klávesa navíc slouží pro potvrzení volby položky menu, levá potom pro přepínání konkrétních operací navolené funkce. Levým tlačítkem, které tradičně slouží pro odmítnutí hovoru, se jedním stiskem vracíte o položku menu zpět, jejím podržením celé menu opustíte. Pod levou kontextovou klávesu si můžete zadat funkci zrychlené volby jejím jedním krátkým stiskem, přidržením tlačítka rychlý přístup k funkci aktivujete (bohužel si ale někdy tuto klávesu může přivlastnit pro vlastní funkci váš operátor, například pro SIM toolkit).

Do menu telefonu se můžete dostat také přidržením jedné z numerických kláves. Standardně je po klávesou „1“ nadefinováno volání do hlasové schránky, pod „2“ nastavení zvuků, „3“ zmáčknete pro psaní nové SMS, „4“ se připojíte k internetu, „5“ spustíte javové hry, „6“ nahrajete zvuky, „7“ napíšete nové přání, „8“ spustíte bitmapové funkce, „9“ vyberete číslo pro volání do předdefinované skupiny, „*“ aktivujete nastavení profilů a křížkem zamknete klávesnici. Pokud chcete funkce pod jednotlivými tlačítky změnit, stačí číslo jednou krátce stisknout a pomocí kontextových kláves zadat volbu jiné funkce.

Menu je poměrně přehledné, lépe se v něm orientujete při menším fontu písma a větším počtu zobrazených položek, po delším čase používání C55 jistě rádi využijete funkci Moje menu, kam si poskládáte vlastní nejpoužívanější položky, a jednoduše nadefinujete pod levou funkční klávesu. Jak jste si mohli přečíst výše, klávesnice svými mechanickými vlastnostmi patří do lepší poloviny modelů střední třídy, u námi testovaného telefonu měla ale v plastovém krytu asi milimetrovou vůli, takže při každém stisku se tlačítka mírně vykyvovala ve všech směrech, předpokládáme ale, že telefony určené pro trh budou lépe konstrukčně dořešeny. Ačkoli na to nevypadá, čtyřcestná funkční klávesa funguje překvapivě spolehlivě, působí sice trochu rozvrzaným dojmem, ale i větším prstem se pohodlně dostanete na hledanou položku. Kontextové tlačítko je vytvarováno do podoby kolíbky a věřte, že po nacvičení určitého grifu se vám s ním bude telefon dobře ovládat.

Hodnocení ovládání telefonu je odvislé především od přehlednosti menu a dostupnosti funkcí. Pokud bude C55 váš první Siemens, bude chvíli trvat, než překonáte počáteční zdánlivý chaos z jednotlivých položek, ale za krátkou chvíli si určitě zvyknete. Pokud bude u finální podoby mobilu klávesnice lépe sladěna s vrchním krytem, mělo by být ovládání telefonu rychlé a dostatečně pohodlné.

Telefonování a SMS –zakokrhá, zařehtá Některé dřívějš low-endové modely německého výrobce byly známy horším zvukem reproduktoru, u nového modelu C55 byste ale problémy se slyšitelností hovoru mít neměli. Mikrofon je stejně jako reproduktor dostatečně citlivý, telefon budete mít kvůli jeho malým rozměrům poměrně daleko od úst, ale telefonista u druhého přístroje by vás měl slyšet bez problémů. Jako upozornění na příchozí hovor si můžete vybrat buď jeden z mnoha polyfonických přednastavených tónů, nebo se spolehnout jen na dynamické vibrace, ty jsou ale opravdu dynamické, takže je ucítíte i přes silnější kabát nebo kabelku. Vyzváněcích tónů je standardně 38, mezi nimi takové perličky jako řehtání koně, kokrhání kohouta či pískání delfína, další melodie si můžete stáhnout z internetu nebo nahrát datovým kabelem. Pokud ovšem chcete být opravdu originální, můžete využít funkci Nahrávání, kterou si zaznamenáte až 18vteřinovou zvukovou nahrávku, kterou můžete posléze nastavit jako vyzváněcí tón. Vlastních zvuků si uložíte do paměti telefonu až 20. Různým zvoněním si také můžete rozlišit jednotlivé vyzváněcí profily, C55 umožňuje nastavení upozornění pípnutím po každé skončené minutě hovoru. Psaní SMS zpráv na Siemensu C55 není úplně dokonalé, existují mobily s lepší a přesnější klávesnicí, ale zase to není telefon, na kterém by textovat bylo utrpením. Kvalita psaní SMS závisí především na vlastnostech klávesnice a ta je u C55 dostatečně pevná s nápaditě rozmístěnými tlačítky. Pro rychlejší psaní můžete využít i českou T9, během zadávání textovky máte v prvním řádku přesný počet zbývajících znaků, kterých se do jedné SMS vejde až 760. K dispozici máte také devět přednastavených textů, které si můžete nadefinovat sami. Siemens C55 má kapacitu pro uložení 25 textových zpráv, do paměti mobilu se vám vejde 500 kontaktů s telefonními čísly. Testovaný telefon podporuje EMS zprávy, takže spolu s textem můžete posílat také obrázky, zvuky a jednoduché animace. Ke každému číslu si můžete přidat charakteristický obrázek nebo jednoduché foto. Wap a datové přenosy – GPRS, wap, java… Nový Siemens C55 patří mezi malé množství modelů střední třídy, které mají podporu GPRS (v konfiguraci 4+1 timeslot). Možnost přenosu dat přes GPRS vám indikuje nápis uprostřed hodní řádky displeje, můžete jej využít pro prohlížení wapových stránek (prohlížeč verze 1.2.1) a stahování javových her a aplikací. Asi největším nedostatkem C55 je velmi pomalé načítání nejen obsáhlejších javových aplikací, ale i samotné přepnutí do položky Internet, ještě dříve než se připojíte na webovou stránku, trvá téměř dvě vteřiny. Nevylučuji ale, že to mohlo být způsobeno ranou verzí firmwaru, nové telefony by každopádně měly být rychlejší. Při wapování máte k dispozici čtyři řádky textu a prohlížené stránky si můžete zobrazit i v režimu off-line. C55 bude nabízet také populární službu Instant Messaging, jakousi mobilní obdobu počítačového ICQ. Další funkce – zábava především Nový Siemens je určený především po zábavu, to ale neznamená, že nemá některé základní manažerské funkce. Praktický a dobře vymyšlený je například budík, ve kterém si v přehledné tabulce můžete kromě času buzení vybrat také dny, ve kterých vás probudí nefalšovaným kohoutím zakokrháním. Podobnou funkcí je také vypnutí telefonu, kdy můžete nastavit přesný čas, kdybyste zapomněli sami telefon vypnout. Další užitečné služby najdete v položce menu Organizér, kde si můžete nastavit upozornění na blížící se důležitou schůzku, zapsat poznámku, jednoduché početní operace spočítat na kalkulačce, v nabídce je také měnový konvertor a hlasové ovládání funkcí telefonu. Bohužel ale chybí přehledný kalendářový náhled, byť třeba jen v týdenním zobrazení.

O vaši zábavu se postarají dvě přednastavené hry – populární a letitá procházecí hra Prince of Persia a klasická kosmická střílečka Galaxy Hero. Nahrávání obou her je značně zdlouhavé, ve druhém případě trvá více než 10 vteřin. Z aplikací máte v základní nabídce na výběr z připomínkovače Remind Me, který vám nikdy nezapomene připomenou, co jste chtěli nakoupit nebo kam vyrazit, dále Unit Converter, který vám převede některé důležité míry a váhy do u nás nepoužívaných veličin. Další hry a javové aplikace si můžete do mobilu stáhnout sami podle libosti.

Resumé – za 7000 ujde Siemens C55 je atraktivní telefon, svou koncepcí je zaměřen spíše na mladší uživatele, kteří využívají mobil nejen pro telefonování, ale hledají v něm hlavně zábavu a další užitečné aplikace. Právě této skupině se C55 přímo nabízí svou polyfonií, výměnnými kryty, nahráváním zvuků, obrázky na pozadí displeje, jednoduchými animacemi. Když k tomu všemu přidáme ještě poměrně vyvedenou klávesnici, velmi malé rozměry, decentní vzhled a u telefonů střední třídy podporu zatím ne příliš častých GPRS a Javy, můžeme říci, že je to chytrý malý telefon, který si jistě své místo na trhu najde. Cena tohoto modelu bude podobná jako u staršího modelu Siemens M50, tedy okolo sedmi tisíc korun. Zajímavé bude sledovat, jak se mezi sebou o uživatele poperou C55 a chystaný funkčně chudší a výrazně levnější low-endový Siemens A50. Nutné je ovšem dodat, že každý je určen pro trochu jinou skupinu majitelů, takže by své místo ve světě mobilní komunikace měly najít oba.