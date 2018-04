Siemens C45 – Eso v rukávu (Recenze)

Od loňského roku, kdy Siemens uvedl na trh modely C a M35i, výrazně zvýšil svůj světový tržní podíl v oblasti GSM telefonů. Oba low-endy zaujaly mnoho zákazníků a ve své třídě začaly výrazně šlapat na paty vedoucím Nokiím 3210 a 3310. Nástupcem Siemensů C/M35i bude model C45, který se začne prodávat na přelomu letošního září a října. V dnešní recenzi si můžete ověřit, jestli novinka splní vaše očekávání a jestli ještě zvýší úspěch značky na našem, ale i světovém trhu s mobilními telefony.

Předem vás však musíme upozornit, že testovaný telefon pocházel z předvýrobní série, a i sám výrobce upozorňuje, že ne vše u něj funguje tak, jak bude u komerčně prodávaných telefonů. Softwarová verze vzorku je 01, takže s ohledem na běžnou praxi u Siemense se dá očekávat, že první prodejní verze ponesou označení 03 a vyšší.

Vzhled

Na designu si dal výrobce hodně záležet. Siemens C45 je nejen dostatečně lehký (107 gramů), ale i tak akorát malý (109 x 46 x 23 mm), aby vyhověl nárokům svých potenciálních zákazníků. To, co je ale na novince nejzajímavější, je propracovaný systém výměnných krytů, pomocí nichž (systém CLIPit) si můžete přetvořit C45 k obrazu svému. V základním balení naleznete vedle samotného telefonu jeden ze dvou základních krytů, které jsou vyvedeny v orientální modré a africké šedé barvě. Přímo v základní nabídce příslušenství je dalších sedm barevných variací, které si můžete prohlédnout na fotografii. Pokud by se vám i tato nabídka zdála nedostačující, můžete si vybrat z další široké nabídky krytů, které bude pro Siemens vyrábět šest vybraných firem. Ti nejnáročnější si pak budou moci na firemních webových stránkách zadat výrobu krytu na míru, třeba s obrázkem svého učitele nebo šéfa. Takovýto originální kryt pak obdrží během dvou týdnů, a to za poměrně vysokou cenu 2000 Kč. Základní kryty přímo od výrobce by měly být nesrovnatelně levnější, speciální, ale stále sériové kryty pak budou s cenou někde mezi oběma extrémy. Na přesné ceny si však budeme muset ještě chvíli počkat.

Celý systém výměnných krytů CLIPit si zaslouží velkou pochvalu za jednoduchou a snadnou výměnu, která je výrazně příjemnější než u konkurenčních Nokií. Ty ale na rozdíl od Siemensů nemají pevně umístěnou klávesnici, u všech krytů C45 budou tvary tlačítek stejné. Dalším velkým plusem výměnných krytů Siemense C45 je upevnění, kryty sedí naprosto přesně, dokonce mnohem lépe, než u některých konkurenčních značek, kde jsou ale pevně instalovány již od výrobce. A pokud byste si nevěděli s výměnou krytu rady, na zadní straně každého originálního krytu je návod na jeho výměnu. Samozřejmě že s postupem času se na trhu objeví i neoriginální kryty od převážně asijských výrobců, u kterých bude jejich kvalita sázkou do loterie.

Samotný tvar nového Siemense je přesně v duchu současných módních trendů, tedy alespoň těch, které uznávají výrobci mobilních telefonů. Všechny hrany jsou pečlivě zaoblené a anténa je důkladně schována v těle přístroje. Systémový konektor najdete tradičně na spodní straně telefonu a konektor externí antény je na zadním panelu.

Displej

Siemens C45 má plně grafický pětiřádkový displej s rozlišením 101 x 64 bodů. Jeho čitelnost je velmi dobrá, a to jak díky velmi podrobně nastavitelnému kontrastu, tak i díky jasně oranžovému podsvícení, které je dokonale rovnoměrné. Podsvícení displeje, ale i kláves má ztlumovač, takže nezhasne naráz, ale postupně. A pokud by vám velikost základního fontu přišla nedostatečná, můžete si nastavit font větší, pak ale v menu uvidíte pouze jednu položku místo běžných tří.

Displej sice umí zobrazit až pět řádků, ale v praxi jich budete mít k dispozici méně. V případě psaní SMS zprávy jsou k dispozici pouze tři řádky, při čtení o jeden víc, tedy čtyři. V prvním případě zbylé dva řádky obsadily informace o síle signálu a stavu baterie a druhý řádek je věnován popisu kontextových kláves. V případě psaní SMS zpráv informace o stavu baterie a síle signálu chybí. Pokud budete chtít využít větší font, tak na velikost písma při práci se SMS to nebude mít vliv.

Baterie

Standardní baterie dodávaná s telefonem má kapacitu 550 mAh a využívá technologii NiMH. Podle údajů výrobce by měla udržet telefon až 200 hodin v pohotovostní době nebo umožnit až 300 minut hovoru. Telefon však máme k dispozici zatím jen necelý týden, takže potvrdit či vyvrátit tyto hodnoty zatím nemůžeme. S nenaformátovanou baterií vydržel telefon čtyři dny v pohotovostním režimu, což není vůbec špatný výsledek.

Baterie má poněkud netradiční způsob vkládání. Před vyjmutím musíte nejdříve povolit pojistku nad baterií, a pak vyjmout samotnou baterii na levý bok. Analogicky pak baterii při vkládání nejdříve opřete levým bokem, a pak ji směrem doprava zaklapnete. Pokud byste si nevěděli rady, na baterii i pod ní naleznete nápovědu. Zajímavostí, kterou u konkurenčních značek nenajdete, je upozornění v manuálu telefonu, nakolik se na výdrži baterie podepíše 1 minuta hovoru (30 až 60 minut výdrže) nebo jedna minuta podsvícení při práci s telefonem (30 minut výdrže).

Ovládání

Kdo již měl někdy tu čest s telefony Siemens, nebude mít ani s novinkou vážnější problémy. Menu je přehledné, ale na první pohled hodně rozsáhlé. Proto Siemens nabízí „vlastní menu“, ve kterém si můžete nastavit deset položek, které nejčastěji používáte. Abyste pak „vlastní menu“ nemuseli zdlouhavě hledat, můžete si jej nastavit pod levou kontextovou klávesu, takže v pohotovostním režimu do něj budete moci rychle vstoupit. Pod levou kontextovou klávesu si však můžete nastavit i jiné funkce telefonu, ke kterým pak budete mít rychlý přístup. Jak ale výrobce sám v manuálu uvádí, funkce levé kontextové klávesy si může například pro SIM toolkit zabrat operátor, a to již nezměníte.

Další možností, jak snadno ovládat Siemens C45, je rychlý přístup přes numerické klávesy 2 až 9. U nich si stačí vybrat, zda pod konkrétní klávesou bude některá z funkcí telefonu, nebo rychlé vytáčení vámi vybraného telefonního čísla. Zadávání položek je velmi jednoduché, stačí v pohotovostním režimu zvolit klávesu 2 až 9 a přiřadit jí požadovanou funkci. Pro vyvolání položky pak stačí tuto klávesu dlouze podržet, a buď se okamžitě dostanete k funkci přístroje, nebo přímo vytočíte konkrétní číslo.

Samotné ovládání přístroje v maximální míře využívá obou kontextových kláves, tak jak je známo i z jiných telefonů Siemens. Zde však může nastat drobný problém, a tím je klávesnice samotná. Tlačítka jsou gumová a s ohledem na výměnné kryty i hodně vysoká. Z toho důvodu není práce s nimi dostatečně přesná a leckdy budete muset mačkat požadovanou klávesu dvakrát. Nejhorší ovládání však nabízejí obě kontextové klávesy, které na své vnější straně právě nabízejí funkce zobrazené na displeji a na vnitřní straně ovládají pomocí šipek pohyb v menu telefonu. Najít ten správný grif, abyste místo pohybu v menu nezvolili některou z aktuálně nabízených funkcí a obráceně, vyžaduje soustředění i trochu štěstí. Když budete se Siemensem C45 začínat, ne pokaždé se trefíte napoprvé.

Zajímavou schopností telefonu je spořič obrazovky, který ovšem není animovaný, ale pouze statický. Pokud využijete jeho služeb, musíte počítat s jedním zmačknutím klávesy navíc, stejně jako u spořiče na osobním počítači. Analogie s počítačem je zde však dovedena ještě dál, na spořič si můžete nastavit heslo a dobu, za jak dlouho se má spustit. Také si vybíráte, jestli půjde o výrobcem dodané jdoucí analogové hodiny, nebo nějaký jiný obrázek, který ale v základní výbavě telefonu nenajdete.

Telefonování a práce se SMS zprávami

Slabinou předchozích Siemensů low-endové řady byl podle mnoha jejich uživatelů zvuk reproduktoru. Bohužel, ani novinka nemá zrovna excelentní zvuk svého reproduktoru. Oproti C35i a hlavně C25 je zvuk výrazně lepší, přesto na velkou část konkurence stále něco ztrácí. Na příchozí hovor vás upozorní jedna z dvaceti přednastavených melodií, nebo jedna ze čtyř vlastních. Vlastní melodie však lze do telefonu dostat jen pomocí EMS, tedy rozšířené textové zprávy. Editor v telefonu bohužel nenajdete. Naopak přednastavené melodie jsou tematicky rozděleny na zvonění, klasické tóny, španělské rytmy a moderní produkci, a to vše s jasným grafickým rozlišením. Vedle vyzváněcích melodií umí C45 i vibrovat, dokonce dostatečně silně.

Novinka od Siemense má osm vyzváněcích profilů, ze kterých je šest přednastavených, včetně profilu letadlo pro bezpečný provoz v oblacích, kdy telefon zabrání své aktivaci za každých okolností. Pouze tento jediný profil je pevně nastavený, všechny ostatní si může uživatel upravit k obrazu svému, včetně možnosti kopírování některých funkcí z jednoho profilu do druhého. S profily souvisí i skupiny volajících. Jsou čtyři a u každé je možné nastavit několik variant jejich vlastností. Můžete skupině vybrat obrázek, který ji jasně odliší od ostatních (to samé lze i u jednotlivých čísel v telefonním seznamu telefonu), vybrat jí vyzvánění, hromadně rozesílat SMS zprávy všem členům skupiny nebo podle ní sestavit konferenční hovor. Oproti předchůdcům nabízí v tomto směru C45 velmi luxusní možnosti nastavení, které většině uživatelů musí stoprocentně vyhovovat.

Fanatičtí pisatelé SMS zpráv by po prvních zkušenostech s telefonem mohli přístroj odmítnout, pak by ale přišli o některé zajímavé funkce. Pravdou ovšem zůstává, že především díky klávesnici se C45 přeborníkem v psaní SMS zpráv asi nestane. Siemens ovšem dal své novince do vínku odesílání zprávy předdefinované skupině uživatelů, prediktivní vkládání textu T9 (do budoucna snad i v ČJ), odpočítávání vložených znaků, pět uživatelských profilů SMS zpráv a také devět přednastavených textů, které si uživatel může definovat sám. Pověstnou třešničkou na dortu jsou pak rozšířené textové zprávy EMS, které nabídnou posílání obrázků, log nebo vyzváněcích melodií. Tato služba je však zatím v počátcích, takže na praktické zkušenosti si ještě chvíli budeme muset počkat. Dodejme, že C45 nemá vlastní paměť na SMS zprávy, takže si budete muset vystačit s kapacitou své SIM karty. Naopak paměť na telefonní čísla nový Siemens má, ale její velikost je omezena na 50 záznamů, a to pouze jednoúrovňových. Telefon umí pracovat jak s vnitřní pamětí, tak s tou na SIM kartě zároveň.

WAP a data

Kdo očekával podporu GPRS, bude si muset pořídit konkurenční výrobek nebo některý z vyšších modelů od Siemense. Výrobce se rozhodl, že v low-endové kategorii telefonů ještě nedozrál čas na implementaci rychlého přenosu dat a touto funkcí bude vybaven až nástupce C45. Jestli se u Siemense rozhodli správně, posoudí až prodejní výsledky C45 a konkurentů, kteří GPRS v dané kategorii budou mít (Motorola T192, Philips Fisio 318). Ovšem například oproti Motorole T192, která GPRS využije jen pro WAP, umí Siemens C45 standardní datové přenosy pouze rychlostí 9,6 kbps.

Wapový prohlížeč je sice standardně od společnosti Phone.com, ale v nové verzi 1.2 (WAP standard) a pod novým názvem Openwave. V praxi jsme nezaznamenali výrazné změny oproti prohlížeči verze 1.1, naopak telefon reagoval na příkazy relativně pomalu, což ale mohlo být způsobené samotnou verzí firmwaru. Záložek je k dispozici deset, a to včetně dvou firemních my-siemens a my-city, kde uživatelé najdou podpůrné služby stejné, jako na stejně nazvaných internetových stránkách výrobce (www.my-siemens.com/city). Při samotném wapování jsou k dispozici čtyři řádky textu, jejichž font lze zvětšit. Nový Siemens umí i zobrazení WAPu v režimu off-line.

Další podporované funkce

Z rozsáhlé výbavy nadstandardních funkcí nechybí novému Siemensu jak kancelářské aplikace, tak sekce určená pro volné chvíle. Mezi kancelářské vybavení patří velmi jednoduše nastavitelný budík, u kterého si můžete vybrat, v které dny týdne má být aktivován, a to pěkně přehledně, v tabulce. Naopak pokud byste zapomněli telefon vypnout, můžete mu poručit, kdy tak má učinit sám. Diář nabízí uložení až padesáti záznamů, rozdělených na poznámky, upozornění na zavolání nebo na schůzku. Jednotlivému záznamu lze přiřadit poznámku o délce dvaceti znaků, čas a datum, kdy budete na akci upozorněni, a periodu, jak dlouho má na sebe poznámka upozorňovat. Jednotlivé záznamy lze odeslat pomocí SMS, ale pouze na jiný telefon Siemens. Bohužel diář neumožňuje náhled na kalendář, a to jak v týdenním zobrazení, tak třeba v měsíčním. V jednotlivých záznamech lze pouze vertikálně listovat.

Podobné funkce jako diář nabízí položka „narozeniny“, která vás bezpečně upozorní na svátky a narozeniny vašich nejbližších, včetně opakovaného alarmu, začínajícího již několik dnů předem. Do poznámkového bloku si pak můžete zapsat deset poznámek po padesáti znacích. I zde platí, že záznam z poznámkového bloku nebo ze zápisníku narozenin můžete odeslat textovkou na jiný Siemens C45. Co však novince chybí, je kalklulačka.

Zábavu obstarávají u C45 tři hry, když hned ta první nabízí i interaktivní zábavu. Hra s názvem Battlemail simuluje zápas v kung-fu a je možné ji hrát jak proti telefonu, tak i proti dalším hráčům pomocí textových zpráv. Bohužel druhou variantu musí podporovat operátor, který musí mít podepsánu smlouvu s firmou MobileWay, která hru vymyslela. U nás lze předpokládat, že s onou firmou podepíše smlouvu Paegas, alespoň podle předběžných jednání mezi oběma společnostmi. Na vás je výběr vašeho hráče, nastavení šesti chvatů na obranu a šesti na útok, a pak jen stačí sledovat, jestli vaše volba na protivníka stačila, nebo ne. Pokud se hru podaří zprovoznit přes SMS zprávy, jistě se najde mnoho vášnivých bojovníků. Další dvě hry již tak revoluční nejsou, přesto asi dokážou zpestřit nudnou hodinu ve školní lavici. V první z nich sestřelujete balonky a v té druhé hýbete s bednami ve skladu.

Hodnocení

Siemens C45 je atraktivní telefon, u kterého dal výrobce důraz na personifikaci dle vkusu uživatele. Výměnné kryty, spořiče obrazovky, loga a vlastní vyzváněcí melodie můžou z této novinky udělat dalšího miláčka davů po vzoru zatím nepřekonaných Nokií 5110, 3210 a 3310. Výčet dalších funkcí, které telefon podporuje, je velmi široký a měl by bez problémů uspokojit i ty náročnější uživatele z cílové skupiny, pro kterou je telefon určen. Na cílovou skupinu je třeba dát důraz, není možné telefon srovnávat s přístroji o třídu výše. C45 je nástupcem C35i v low-endové kategorii a na nic jiného si nehraje. Kdo by postrádal infraport nebo GPRS, musí porovnávat i s konkurencí, jestli něco podobného v dané kategorii nabízí. C45 bohužel nemá příliš povedenou klávesnici, hlavně v případě dvou kontextových kláves, stejně tak reprodukovaný zvuk není na špičce dnešního pelotonu low-endových mobilů. Trochu zamrzí absence kalkulačky, jinak ale může novinka jen příjemně překvapit.

C45 by měl stát zhruba stejně jako jeho předchůdce C35i. Je však nutné počítat s tím, že cena se bude podobat té, s kterou byl C35i uveden na trh. Podle našich informací lze předpokládat cenu okolo 6000 Kč za předplacenou sadu. Nový Siemens by měl na pulty českých prodejen dorazit na začátku měsíce října, tedy ve stejném termínu jako i jinde v Evropě.

Výrobce: Siemens Typ: C45 Displej: Grafický 101 x 64 bodů Potvrzení o doručení SMS ANO Rozměry: V׊×H (mm) / Hmotnost (g) 109x46x23/ 107 Prediktivní vkládání textu ANO Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 200 / 300 Vibrační vyzvánění ANO Pásma GSM 900/1800 Hodiny / budík / datum / kalkulačka ANO/ANO/ANO/NE Akumulátor: typ, kapacita (mAh) NiMH, 550 mAh Hry / počet ANO / 3 Nabíječka / doba nabíjení (h) cestovní / 2 Hlasitý odposlech NE Konektor ext. antény ANO IrDA port NE Hlasové ovládání funkcí telefonu NE Připojení k PC přes sériový kabel ANO Paměť telefonního seznamu v telefonu / kapacita ANO / 50 Konferenční hovor ANO Paměť pro SMS v telefonu NE Blokování hovorů ANO Volané / přijaté / zmeškané hovory 10/10/10 WAP ANO Vyzváněcí tóny 24 Data / Fax (kbps) ANO / ANO (9,6) Vlastní melodie / počet ano / 4 HSCSD NE Hlasové vytáčení NE GPRS NE Hlasové přijetí a odmítnutí hovoru NE Konvertor měn NE Pevná volba ANO SIM lock ANO Rychlá volba ANO Vypnutí mikrofonu (Mute) ANO

Siemens C45 nebude ani nejlevnějším modelem výrobce, ale stejně tak od něj nemůžete očekávat výbavu, kterou disponují manažerské telefony. Nejnižším modelem v nové řadě telefonů Siemens bude A40, nástupce modelů A35/36. Tento telefon se již na západ od našich hranic prodává a disponuje opravdu jen těmi nejzákladnějšími funkcemi. Následuje dnešní novinka C45, vyšší střední bude zastupovat telefon do nepohody ME45 se svou civilní verzí S45 a vrchol nabídky obstará SL45i - inovovaný současný model SL45. Ten, kdo se těšil na nástupce M35i, tedy na telefon M45, bude asi zklamán, protože dle vyjádření výrobce se s tímto telefonem zatím nepočítá.