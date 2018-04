Siemens C35i (recenze)

Nová řada telefonů Siemens se na trh dostává krátce po své CeBIT premiéře. Jako první si vezmeme na paškál Siemens C35i, nejlacinější z nových modelů, telefon, který by se dal zařadit do "vyšší low-end třídy", kdybychom měli použít automobilovou nomenklaturu.

Nejdříve mi dovolte malé zamyšlení. V době, kdy jsou ve výprodeji kdysi velmi drahé manažerské telefony jako Nokia 6110/6150 nebo Ericssony SH888, diskutuje se mnoho o tom, zda jsou dnešní moderní low-endy pohybujicí se v podobné cenové kategorii (ale jako nové), schopny těmto telefonům konkurovat nebo nabídnout něco navíc. Domnívám se, že právě Siemens C35i je telefonem, pro kterého beze zbytku platí kladná odpověď. Siemens C35i je telefonem, pro který se kategorie low-end příliš nehodí, byť do ní cenově nutně spadá.

A poslední poznámka ke značení telefonu. Ono i v označení C35i není samoúčelné a označuje, že tleefon je vybaven WAPem. Siemens totiž, patrně jako součást ochrany před šedým reexportem, vybavuje WAPem telefony jen pro ty trhy, kde WAP je součástí služeb sítě. Tedy Siemens C35 bez onoho i nebude WAPem vybaven.

Design

Siemens se při návrhu C35 poučil z úspěšného modelu S25 i z neúspěšného SL10. Telefon má ladně prohnutý tvar, dobře se drží v ruce a přitom se nehoupe na stole, protože na zadní straně má na krytu baterie jakési lyžiny, o něž se opírá - opěrným bodem je mu i do zadu vykloněná anténa. Dobrým nápadem je i stříbřitý plast kolem displeje - vypadá to efektně a moc to nestojí.

Také anténa sama je tvarována zvláštně - kromě toho, že ze zdravotních důvodů je vykloněna ve směru od hlavy, už také není kulatá, jako je tomu běžné u ostatních mobilů, ale je sploštělá. Model S35 anténu má již integrovanou.

Siemens dodává telefon v několika výrazných barvách, jako je černá, červená a modrá. Telefon ale nemá výměnné kryty - v barvě si ho musíte koupit nebo si najít někoho, kdo ho přemontuje (určitě se časem někdo najde).

Baterie nejsou součástí krytu telefonu, ale akupack je vložený do telefonu a překrytý plastovým výliskem. SIM karta se vkládá do speciálního držáčku vedle baterií a zasouvá se do telefonu, je tedy velminepravděpodobné, že by se její úchyt vyšlochtal, jako tomu bylo v případě šuplíčků u telefonů Nokia například.

Na spodku má telefon systémový konektor určený pro nabíjení a připojení příslušenství, na zadní straně telefonu vedle antény je pak externí vývod na anténu.

Displej

Displej telefonu C35 je využit velmi důkladně, nebál bych se říci, že do mrtě. Na displeji o rozměrech 101 x 54 bodů se vejde až pět řádků textu, bohužel například ve WAPu jsou používané jen tři. V klidovém stavu se zobrazuje síla signálu (na fotografii, kde C35 má Oskara si všimněte v ukazateli signálu čísla 1 jako čísla linky), stav baterie, datum a čas i jméno operátora. Poslední řádek je vyhrazen pro zobrazení kontextové popisky kláves menu.

Pokud jste odesílali SMS zprávu, zobrazuje se potvrzení jejího doručení na displeji tak, že posune nahoru jméno operátora a rotuje pod ním. Zrušit jeho zobrazování můýžete červeným telefonkem.

Displej je černobílý, kvalitní a kontrastní, je také zeleně odspodu podsvícen. Podsvětlení displeje lze vypnout. Pokud máte slabší zrak, jistě oceníte možnost nastavit velká písmena - v tom případě se ale trochu znepřehlední pohyb v menu, protože namísto jedné položky na které se nacházíte a položek před ní a zaní se na displeji zobrazuje pouze položka, na které se nacházíte.

Když jsme u displeje, tak se zmíním o animacích a symbolech. Kromě toho, že animace lze i vypnout, čímž telefon stratí něco ze své hravosti a stane se seriosnějším, můžete si také zvolit jeden ze tří vzhledů grafiky a to dokonce přímo v profilu (o tom později).

Výdrž a výkon telefonu

Baterie použitá v Siemens C35 je NiMH 500 mAh na 3,6 V a přiznám se, že telefon výdrží příliš neoslnil. Firma uvádí 50-180 hodin pohotovostního stavu nebo 90-300 minut hovoru, ale v praxi se Siemens C35 držel u dolní části tohoto rozsahu - pokud jste telefon prakticky nepoužívali, vydržel bez problému přes dva dny, ale s rozsáhlejším používáním SMS (tedy podsvícení displeje) a s větším telefonováním telefon snadno vycucáte téměř ke dnu za jediný den. U Siemens C35 tedy rozhodně nepočítejte s tím, že půjde o nějak příliš držící telefon do terénu a za výdrž mu musí nutně jít body dolů!

Praktický tip pro vás osvědčený z předchozích modelů: vypněte volbu Automatické sítě, přijímání lokálních zpráv (tedy cell broadcast, který je u nás stejně k ničemu) a podsvícení displeje. Jak si přečtete data na telefonu, když je tma a máte vypnuté podsvícení? Nu, delší chvíli podržíte červené tlačítko vypínání telefonu.

Menu a ovládání telefonu

Styl menu odpovídá trendu nasazenému Siemens S25 - u telefonu lze projíždět menu pomocí kláves pod displejem. Klávesy jsou ale půlené a levá i pravástrana mohou mít odlišný význam, což se nejvíce projevuje u WAPu. Položka menu je případně doprovozena krátkou animací. Menu má v nejvyšší úrovni tyto položky: SIM toolkit menu (je-li karta SIM Toolkitová), Internet (na položku internet se dostanete jakona první, když zmáčknete klávesu pro vstup do menu), Práce a volno, Zprávy, Seznamy, Profily, Vyzvánění, Čas/Poplatky, Přesměrování, Nastavení telefonu, Užitečné tipy (tedy v podstatě nápověda).

S menu v podstatě nebudete mít problémy a pokud by se vám zdálo zbytečně dlouhé, můžete si jej pomocí Menu modu zkrátit na podle Siemensu důležité funkce. Žádná personalizace tohoto zkráceného menu není možná - škoda, tohle například dražší Motoroly mají vyřešené pěkně.

V menu se můžete pohybovat i pomocí klávesových zkratek.

Ovládání telefonu je v podstatě bezproblémové a řekl bych, že mu rychle uvyknete. Pro přístup do telefonního seznamu je vyhrazená klávesa, kterou můžete použít například i při psaní SMS zpráv pro zadání čísla adresáta.

Pokud listujete menu SMS zpráv, vidíte, kolik máte v jednotlivých složkách uloženo zpráv. Při psaní se vám také ihned na displeji zobrazuje nápověda, jaká písmena a znaky jsou ještě dostupná na klávese, kterou právě používáte.

Telefonování a telefonní seznam

C35 se opět poučil od svých starších bratříků a kromě klasického telefonního seznamu můžeteprovozovat i 100 záznamů v paměti, což se vám bude určitě hodit. Navíc můžete vytvořit takzvaný červený telefonní seznam (někde zvaný VIP seznam), do něhož můžete přskupit důležitá telefonní čísla. Potom můžete určitým profilům přikázat, aby propouštěly pouze volání z čísel uložených v červeném telefonním seznamu, nebo naopak v normálním telefonním seznamu. VIP seznam vyvoláte dvojím rychlím stiskem klávesy telefonního seznamu. Vyhrazené tlačítko pro vstup do telefonního seznamu je ostatně výborná věc.

Nyní pozor, přichází vychytávka: k záznamu uloženému v paměti přístroje (nemůže být na SIM) můžete přiřadit takzvaný robo-portrét, tedy ksichtík z grafické knihovny telefonu. Pokud vám tento člověk volá, zobrazuje se tento roboportrét na displeji telefonu s jeho jménem. Možná by se více hodilo, kdyby bylo možno nastavit si místo grafiky unikátní zvonění, jako tomu je u Nokia 3210 - ale Siemens se evidentně nechtěl opičit.

Rychlá volba čísla z telefonního seznamu je možná tak, že si číslo asociujete s klávesou 2 až 9 - klávesa 1 je vyhrazena hlasové schránce, klávesa 0 pak umožní vyvolat nápovědu s mezinárodními předvolbami do snad všech existujících států.

A to zase není všechno - klávese 2 až 9 můžete přiřadit nejenom telefonní číslo, ale i funkci, kterou vyvoláte. Nejste tak omezeni pouze na personalizovatelné levé tlačítko menu, ale máte k dispozici i další pozice pro rychlý vstup přímo na položku menu. Na výběr tu jsou funkce psaní SMS zprávy, konvertor měn, kalkulačka, internet a hry.

Profily a zvonění

Siemens své telefony definitivně rozšiřuje o profily, tedy možnost přizpůsobit telefon situaci, v níž se nacházíte.

Máte celkem tři přednastavené profily: normální, tiché a hlučné prostředí. Sami si můžete vytvořit další profily, editovat ale samozřejmě můžete i ty přednastavené. Editovat lze tyto parametry: nastavení vyzvánění, hlasitost a melodii vyzvánění, vibrační vyzvánění, můžete filtrovat příchozí volání podle telefonního seznamu nebo VIP seznamu (tedy pouze podle dvou kategorií), můžete měnit servisní tóny (nalezení sítě, tón při docházející baterii, zvukový ton po minutě hovoru atd), můžete měnit zvuk tlačítek, velikost písmen i vzhled grafiky. Nastavení jako podsvícení displeje jsou globální a v profilu je nelze měnit.

Kromě vibračního vyzvánění existuje i možnost nastavit si zesilované vyzvánění. Vibrační vyzvánění ale Siemens trochu ošidil - telefon vibruje dosti jemně a snadno jeho vibrování přehlédnete - se sbíječkovým režimem Sagemů se to nedá srovnat.

Pokud se vám nelíbí dvacítka vestavěných vyzváněcích tónů, máte možnost si vytvořit vlastní - pokud to chápu správně, tak jednu vlastní. Manuál neříká nic o možnosti poslat si ji jako SMS nebo nahrát přes externí software - škoda.

A tip pro vás: pokud potřebujete rychle aktivovat nějaký profil, podržte delší chvíli klávesu *, na které je zvonek - nejprve je vám nabídnuta změna na tiché vyzvánění (můžete použít v každém profilu k vypnutí zvonění) a když ještě chvilku držíte, dostanete se do seznamu profilů a můžete některý z nich ihned aktivovat. Co je trochu na škodu: telefon na displeji nezobrazuje identifikaci profilu - pouze přeškrtnutý zvonek při vypnutém zvonění.

SMS zprávy

Siemens C35i umožňuje používat T9, zatím pouze v angličtině a němčině a o lokalizaci není nic známo. Co je pro uživatele starších Siemensů duležité, C35 již definitivně umí rozpoznávat jméno odesilatele podle telefonního čísla, takže pokud telefonní číslo, ze kterého SMS přišla máte v telefonním seznamu, doplní se místo čísla na displej jméno.

Telefon samozřejmě podporuje SIM Toolkit i Paegas GSM Banking.

Další dobrá zpráva - pokud je v SMS zprávě číslo, můžete jej ihned volat nebo uložit do telefonního seznamu.

A další dobré zprávy - předpřipravené SMS zprávy zůstaly. Kromě jednoduchých jako Odpověď je ANO/NE můžete používat i složitější připravené SMS zprávy, které fungují trochu jako marko. Jde o předpřipravené texty typu Zpozdím se o X minut, kde právě to X si můžete libovolně změnit, aniž byste museli složitě editovat celou SMS zprávu - na X a jeho editaci se dostanete jediným stisknutím kurzoru.

Trochu zvláštně je uděláno potvrzování o doručení SMS zpráv a stavové zprávy, které se neukládají do paměti, ale pouze zobrazují na displeji, jako jsou informace o kreditu u předplacených karet nebo určité typy SMS zpráv. Ty se totiž objeví na displeji tak, že rolují stále do kolečka pod názvem operátora - a pokud přijde další potvrzení o doručení, vymaže předchozí zprávu z displeje. Prozradím vám tajný tip, který není ani v manuálu - znakem # můžete zobrazit tuto zprávu na celý displej a také následně smazat a tím zobrazit i předchozí zprávy.

Další zajímavostí jsou obrazové SMS zprávy - do SMS zprávy se vloží jakýsi interní tag řady 35 a pokud dojde na telefon řady 35, je tento tag interpretován jako obrázek. Oproti Nokia 3210 tedy musíte mít ten obrázek v paměti, aby se vám zobrazil, může být ale součástí jedné SMS zprávy a nezabere moc místa. K praktickému užitku to ale moc není - připomíná to styl Philips Savvy smajlíků (registrovaná ochranná známka společnosti EuroTel).

Další funkce

I dalších funkcí má Siemens C35i ještě v zásobě docela dost.

Především jsou to hry - s tisícerými pozdravy od firmy Microsoft (v telefonu je to kvůli úspoře místa bez těch tisícerých) jsou tu populární Miny, ale doporučuji přečíst si návod, hraní na displeji mobilu není tak luxusní, jako na monitoru.Labyrint je o hledání východu z bludiště - kdyby tam bylo pár potvor, byl by z toho dobrý Doom, ale to jsme chválili už u recenze S25. Quatropolli (piškvorky) a Reversi jsou další logické hry s kladením "kamenů" na herní pole, ale rozhodně nejde o žádný námět pro velkou recenzi na BonusWebu.

Schůzky - jednoduchý termínovník, který vám může připomínat události až do počtu třiceti kusů. Lze tu zadávat Setkání, Narozeniny, Volání a Memo, tedy krátké poznámky. Pozor - telefon aktivuje tato upozornění i při vypnutém telefonu, takže telefon výstražně zakvičí i v případě, že byl vypnut. Zatím nevím o žádné možnosti synchronizace s počítačem - škoda.

Konvertor měn a kalkulačka, co dodat. Budík, stopky a odpočet - opět není co dodat.

Datové a faxové přenosy

Dobrá zpráva - Siemens C35i má, tedy pro datové přenosy stačí mít kabel (IrDA absentuje) a na počítači nastavit obecný modem 9,6 kbps. Nepotřebujete další ovladače, vyjma ovladačů obecného modemu a s tím už se dá docela dobře pracovat i na PDA, kde by k propojení stačil RS-232 konektor. Pokud byste rádi IrDA, musíte si koupit S35 - ostatně, co byste nechtěli od low endu. Díky této vlastnost a sadě příkazů V.25 se ale dá čekat, že pro C5 se od nezávislých vývojářů objeví nějaké doplňkové programy.

WAP

Siemens C35i je po Motorola T2288 dalším lowend telefonem vybaveným WAPem a je tedy pravděpodobné, že telefon se díky své ceně stane častým cílem lidí s WAPem začínajícím.Pro WAP ale C35i není zcela ideální - především malý displej ve WAPu představuje tři řádky pro WAP text + další řádky s menu. Tajný tip pro vás - pokud byste chtěli, zmáčkněte dvakráte # klávesu a dolní menu zmizí.

Na ovládání si poměrně rychle zvyknete, menu WAPu je docela příjemné, dobře se s ním pracuje a je přehledné. Co vás ze začátku trochu zmátne, pokud nejste fandové do čtení manuálů, je rozdíl mezi kontextovými popiskami Menu a @Menu pod pravým tlačítkem. Jedním se dostanete do menu WAP prohlížeče dodávaného mimochodem Phone.com (UP.Browser) a druhým se dostanete do Option menu stránky v případě, že pro tlačítko Option (Možnosti) jsou nějaké volby definované. Telefon umí obrázky bez problémů, neumí ale řezy písma - to tak nevadí, prostě máte všechno písmo stejné a více zamrzí jen tři řádky pro text - možná to chtělo možnost vypnout popisky kontextových kláves na displeji pro lidi, kteří si je už zapamatují.

Můžete si nastavit až pět přístupových profilů na WAP - jeden třeba na vlastní bránu, jeden k Paegasu a jeden k EuroTelu atd. Na oblíbené položky máte jen devět pozic.

Zajímavostí je možnost Kanálů, tedy offline prohlížení WAP stránek a služba Outbox pro offline psaní emailů a jejich odeslání po připojení - to je ale služba závisící na provozovateli další dodatečné služby ...

WAP nám fungoval u RadioMobilu bez problémů a za celý test telefon zamrzl pouze jednou - to není tak špatný výsledek.

Result

Siemens C35 se začíná na trhu objevovat v ceně 8900 Kč ve Twist sadě, v nabídce EuroTelu se telefon objevil za 4995 Kč v tarifu, u Paegasu v tarifu pak za 6098 Kč. Za 11900 Kč je v klasickém tarifu k mání o něco vybavenější, nadupanějši a integrovanou anténou vybavený Siemens S35. Tolik cenová indikace na konec května.

Co o telefonu říct sumárně?

Jedná se momentálně o jednoznačně nejlepší telefon low-end kategorie i v odpovídající cenové skupině. Oproti Nokia 3210 je lépe funkčně vybaven a maximální spokojenost s jeho užíváním trochu kazí slabá výdrž na baterie a horší kvalita reprodukce zvuku. Zbytek výhrad telefonu jsou spíše maličkosti které vám mohou a nemusí vadit - to již ponecháváme zcela na vás. V každém případě počítejte s tím, že ve stejné cenové kategorii lépe funkčně vybavený telefon nenajdete a pokud trváte na WAPu a počítate s výhledovým používáním dat, je C35i momentálně ta nejlogičtější volba. Samozřejmě pouze v případě, že nemůžete činechcete obětovat více peněz a investovat do dražších telefonů jako je Siemens S35, Motorola T7389 nebo Ericsson R320 či Nokia 7110.