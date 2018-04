SIEMENS C25 support page

Zapojení konektoru

pohled ze spodní stranu C25

GND - uzemnění SELF-SERVICE - rozpoznání / ovládání nabíjení baterie (IN/OUT) POWER - napájecí napětí (IN) BATTERY (OUT) TX (DATA IN) RX (DATA OUT) Z_CLK - rozpoznání / ovládání příslušenství Z_DATA - rozpoznání / ovládání příslušenství GND MIC - uzemnění pro Mikrofon (IN) MIC - mikrofon (IN) AUD - reproduktor (OUT) GND AUDIO - uzemnění audio

Volba jazyka

U Siemense C25 máte možnost zvolit si jazyk číselnou zkratkou. Zde jsou kódy pro jazykovou skladbu (čeština, angličtina, němčina, francouzština, maďarština), která se prodává v naší republice. U jiných C25 to bude zřejmě jiné.

*#00XX# a odeslat Čeština XX= 00, 09 Angličtina XX= 07, 20, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40 Němčina XX= 41 Francouzština XX= 32,33 Maďarština XX= 36

IMEI

Kód přístroje zobrazíte jako u většiny mobilních telefonů zadáním čísla *#06#. Jak u Siemensů bývá zvykem, tak při zobrazení IMEI (když je vyndaná SIM karta) a tlačítkem posuvu v menu (je jedno zda doleva nebo doprava), zobrazí se vám číslo verze firmwaru, který právě používáte.

Firmware

Zatím nejnovější verze firmwaru je 12. Ještě u prvních C25 (FW 08) byla velmi častá hláška u SIM Tool Kitu "Dočasně nelze". Tento bug byl opraven od verze 10. Nejnovější firmware vám bezplatně nahrají v autorizovaném servisu Siemens v Římské ulici (přesná adresa v zaručním listě).

Odblokování

Paegas, jak je u něho zvykem, blokuje své telefony proti používání cizích (ne Paegasáckých) SIM karet. Tím Radiomobil nepřímo založil obchod s odblokováváním C25. To se většinou provádí buď zadáním odblokovacího kódu nebo počítačem přes kabel. Přes kód lze odblokovat přístroje do IMEI 448886539xxxxxx. Cena je asi okolo 350,- kč, ale určitě brzy půjde nahoru - zkoušejte to na Jarmarku Mobil serveru - zde bývají kontakty. Na Internetu je možno najít spousty programů a schémat připojení k počítači. Tady je jedno schéma a jeden program . Já osobně jsem ještě žádný nepoužil, ale tenhle vypadá docela solidně. O tom zda a na ktereho operátora se dozvíte po zadání kódu *#0606# (po vyjmutí SIM karty).

Reproduktor

Často vytýkaná vlastnost C25 je údajný šum v reproduktoru. Údajný proto, že někdo tvrdí, že C25 šumí, ale někdo trvdí, že nešumí vůbec. Nevím, jak jste na tom Vy, ale mě šumí a dost mě to štve. V servisu Siemens mi vadu neuznali (šum je v normě) :-(

Ztlumení vyzvánění

Když vám někdo telefonuje a vy nechcete, aby vás rušil, tak při přidržení * (i při zablokovaných klávesách) utnete vyzvánění (ani hovor nepříjmete, ani nezavěsíte- pouze vypnete vyzvánění). Při dalším hovoru už C25 normálně vyzvání.

Skládání melodií

Skvělá možnost jak dokázat všem, že jste jedineční - mít jedinečné vyzvánění. Na převod melodií z midi existuje řada programů. Tak tady je jeden z nich.

Manuál