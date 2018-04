Siemens C25 (recenze)

Tento měsíc vstoupil na český trh za masivní reklamní kanonády RadioMobilu mobilní telefon Siemens C25. Reklama jej vychvaluje - na to jsme si u reklami ostatně zvykli. Telefon navíc můžeme koupit ve dvojím marketingovém provedení - jednou jako dotovaný telefon za cca. 1220 Kč s DPH, podruhé jako Twist sadu s Twist kartou a kuponem za 7499 Kč s DPH. Před tím, než vyrazíte do obchodů, mohla by se vám šiknout recenze. Tož tady je...

Telefon je zabalen k malinké krabici. Po jejím otevření na vás bafne rovnou Siemens C25, který je uložen hned pod vrchním víčkem. Zprvu se leknete, že vám nedali baterii, ale po rozebrání zbytku krabice zjistíte, že je zabalená v krabičce zvlášť, hned vedle cestovní nabíječky. Ta zabírá vlastně skoro celou krabici. V balíčku je po straně zasunut manuál.

Manuál je psaný v češtině a je poměrně dobře vyveden. Je stručný a sdělný a zbytečně nezahlcuje dlouhými instrukcemi. Krátce řečeno: stručný a jasný. Pro ty, kteří si raději přečtou instrukce v angličtině je zde stejný návod v anglickém jazyce. Dále je zde papírek s mnohojazyčnými instrukcemi o vkládání SIM karty a případnými problémy s tím spojenými. Dále je zde kapesní miniprůvodce po evropských městech (ale nejen těch - jen jsou ve většině) s důležitými čísly. Malou ukázku si prohlédněme na obrázku.

Siemens C25 je malý dualbandový telefon s podporou SIM toolkitu. Tyto vlastnosti a cena, za kterou je ho možné pořídit z něho dělají skutečně velkou konkurenci ostatním telefonům. Myslím, že nabízená cena, kterou Paegas zvolil je výborná. Pokud si ale chcete koupit Twist pack, pak bych doporučil zvážit koupi C25 oproti nabídce Nokia 5110. Rozdíl v ceně již není tak markantní a můžete si vybrat podle několika kritérií, jako je například kvalita signálu nebo dodávané příslušenství.

Rozměry 116x46x28 mm zaručují, že se vejde bez problémů do jakékoliv kabelky, nebo kapsy u saka. Při telefonování padne docela přirozeně do ruky.

Hmotnost s baterií je 135 gramů, což je dle mého soudu docela slušné. Přes svoji velikost má vcelku solidní parametry. Výdrž v pohotovostním/hovorovém režimu je dle výrobce 100/5hod s dodávanou 700 mAh Ni-MH baterií.. Zde musím říci, že je na tom něco pravdy, jelikož v reálu vydrží po asi 5 hodinovém nabíjení 3 dny v stand-by módu, při 1 protelefonované hodině.

Citlivost se mi zdá solidní, jelikož i uprostřed Beskyd, kde většina telefonů selhává, jsem pohodlně telefonoval. Zde musím podotknout, že od S6ky se mnoho změnilo a co do kvality přijímaného signálu je C25ka lepší. Bohužel nedosahuje kvalit Sagemu a ve velkých masivních budovách má občas i při dobrém signálu potíže navázat spojení.

Co se srovnání s jinými Siemensy týká, je na tom s kvalitou reproduktoru C25 bohužel obdobně, jako některé modely předcházející - konkrétně S6. Musím s lítostí oznámit, že při telefonování i v bytě, kde je plný signál a ticho, je díky šumu v reproduktoru špatně rozumět. Někdy se opravdu stane, že ten, kdo vám volá musí slovo do telefonu doslova zakřičet.

K telefonu doposud není u nás k dostání žádné příslušenství krom pouzder. Osobně se však velmi těším na rychlonabíječku, neboť standardně je dodáván s nabíječkou nabíjející až 8 hodin(napoprvé - jinak by mělo stačit 5 až 6, ale i to je až moc), což není vůbec žádný zázrak. Ale s rychlonabíječkou to stihnete za 1,5 hodiny.

Menu jsou vcelku jasná a víceméně i jednoduše ovladatelná. Displej je textový a má 3 řádky plus jednu řadu ikon. V horním řádku jsou ikony pro snadnější výběr v menu, pod ním dva komunikační řádky a ve spodní části je řádek s popisem tlačítek, jak je to dnes již běžné.

Poslední řádek je velmi užitečný například při editaci SMS, kdy se v jeho levé části objevuje posloupnost znaků, které se skrývají pod tou určitou klávesou. Při procházení funkcí v menu se objeví aktuální stav funkce. Indikátory signálu a baterie je čtyřstupňové svislé. Každý na jedné straně displeje.

Pěkné je i to, že telefon obsahuje 19 druhů vyzvánění. Prvních 5 je klasických, jak je známe z předchozích modelů. Ostatní jsou originální a docela pěkné melodie, které by vám měly na nějaký ten čas zaručit, že váš telefon poznáte mezi změtí dalších i po sluchu. Funkce, která se nám začíná objevovat stále častěji je možnost složit si svou vlastní melodii. Tu poté uložíte a můžete si zvonit, jak se vám zlíbí.

Další, již běžnou vlastností u telefonů Siemens je zámek klávesnice, který aktivujeme delším podržením #, a vypnutí všech zvuků stiskem klávesy *.



Již méně obvyklou funkcí je možnost přidělit devíti číslům jiný druh vyzvánění, než ostatním. Tato funkce je spjata s nastavením rychlé volby, což znamená, že do paměti telefonu se uloží až 9 čísel, které se mohou volit stištěním jednoho čísla a stiskem zeleného sluchátka. Bohužel jednička je standardně nastavena na hlasovou schránku. V menu volby je sice možnost záznam změnit, ale jen číslo - ne jméno. Je to dáno tím, že telefon má na klávese 1 nakreslený znak pro hlasové zprávy, takže pro to je jednička vyhrazena pro záznamník. Nevýhodou je, že pokud si zadáte do rychlých voleb číslo ze SIM karty, pak se vám v seznamu, řazeném podle abecedy, objeví dvakrát, takže je lepší si původní záznam smazat.

Koncept konstrukce telefonu je také pojat zcela nově. To dokazuje mnohem úspornější a efektivnější řešení celého telefonu. Dobrým příkladem je baterie, která u S6ky po nějakém čase přestala dosedat na kontakty. Zde se baterie, stejně jako u modelu C10, zaklapává dovnitř telefonu a zakryje plastovou krytkou, což zaručuje téměř dokonalé dosednutí kontaktů a mnohem menší náklady na výrobu. Dalším zlepšením je proti C10 snadné vkládání SIM karty. To ocení zejména lidé jako já kteří vytahují kartu každou chvíli.

Ergonomie telefonu je vyřešena skvěle, padne asi do každé ruky, při své velikosti musí mít i malá tlačítka. U SIEMENSu zvolili dokonalý kompromis mezi velikostí a snadnou ovladatelností takže vůbec nemusíte mít strach z překlepů.

C25 je ideální telefon pro každého kdo chce telefonovat, posílat SMS a nechce aby mu telefon překážel na každém kroku a přitom nechce investovat moc peněz - navíc získáváte zatím téměř nepoužitelnou možnost práce se sítí DCS-1800 a podporu SIM Toolkitu. Ovšem za nízkou cenu je zde daň v podobě horší reprodukce hlasu, což je poněkud nepříjemné.

A nakonec pár hodnot z testovací laboratoře.