Siemens C25 - dualband pro všechny (preview)

Na letošní Invex hodlá Siemens dorazit s inovovanou paletou mobilních telefonů. Novinku, kterou si dnes představíme, pojmenoval Siemens C25D - tento telefon má zaplnit mezeru na trhu dualbandů značky Siemens.

Jak to mezeru? A co Siemens C15? Tento telefon byl vyvinut firmou Bosch a pro značku Siemens je pouze vyráběn, aby značka neutrpěla na trhu absencí dualbandu v nabídce. Siemens C15 a C25 se funkcemi příliš neliší - ale podívejme se na novinku blíže.

Telefon Siemens C25D má rozměry 117 x 47 x 27 milimetrů a se standardními akumulátory váží 135 gramů. Jeho pohotovostní čas přesahuje 100 hodin, což je dnes obvyklý standard - ale v hovorovém čase je telefon hodně daleko - nabízí až 5 hodin hovoru. To vše v nízké cenové kategorii - cena se na německém trhu pohybuje okolo 400-450 DM, tedy okolo 8000 Kč. Telefon je tedy jasně určen pro dotovací politiku operátorů.

Displej bude s největší pravděpodobností černobílý, má tři řádky po dvanácti znacích a ikonový řádek pro stavové ikonky. Telefon má vlastní paměť pro osm VIP čísel - přiznám se, že tento počet a institut VIP čísel mi není příliš jasný, ale zřejmě jde o přiřazení vybraných čísel jako rychlou volbu pro klávesy a to s možností zaznamenat je mimo telefon. Neoficiální zprávy se dále zmiňovali o tom, že telefon nabízí DJ zvonění - dlouhou dobu jsem já kulturní barbar netušil, co si pod tím představit a kojil jsem se nadějí, že půjde o nějakou bombu. Konec nadějím - jde o možnost nastavit si místo zvonění soudobé hity moderní scény. Naštěstí lze u příchozího hovoru zvonění vypnout - to je krásná vlastnost většiny starých firmware na Siemens S10! Pokud nevíte, co jsou to DJ, nebo s nimi nesympatizujete, můžete si svoje zvonění vyrobit sami. Zvonění můžete přiřazovat určitým lidem. Přiznám se, že možnost nahrát si vlastní zvonění" typu Volá ti Péťa", jak je to u Nokia 9110, asi do implementace telepatie nic nepřekoná.

Siemens C25D je, jak již bylo řečeno, dualband - provozovat jej můžete jak v GSM-900, tak v DCS-1800 síti, zvládá také všechny aktuální kodeky řeči - tedy i EFR, takže lepší kvalitu zvuku si u EuroTelu vychutnáte.

Co se týká ostatních funkcí, nepředstavuje Siemens C25D žádnou převratnou změnu - všechny klasicky podporované funkce jsou k dispozici, jen bych oproti jiným telefonům příliš nespoléhal na datové přenosy - se SoftDataLinkem měl Siemens potíže již minule a toto zařízení se na trhu příliš neobjevuje. Kdo ví, jak to bude s C25D?

Siemens se těší, že nový C25D prolomí ledy obchodních bariér a bude lámat rekordy v prodejnosti - nová výrobní linka v Kamp-Lintfortu by měla chrlit třičtvrti milionů kusů C25D za měsíc.

Především se dá čekat, že Siemensu se podaří opravdu prodat solidní počet kousků v sítích, které se chystají přejít na dualbandy. C25D je telefon laciné kategorie, patřit by měl mezi nejlacinější dotované telefony. Kromě tohoto modelu se chystají i dražší telefony, které by měly značku Siemens vrátit tam, kam ji měl vynést poněkud nepovedený SL10D.

Očekává se, že Siemens C25D bude na trhu v reálných množstvích v březnu 1999 a na CeBITu bude spíše aktuálně připomínán, než nově představován.