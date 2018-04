Siemens C10 (recenze)

Vánoce se blíží a konkurenční tlak v oblasti mobilních telefonů způsobuje, že je v zájmu obou národních operátoru získat opět co nejvíce dalších uživatelů. Tak proč neudělat vánoční nabídku s co nejnižší cenou za kompletní balíček, po kterém se jen na pultech zapráší.

Eurotel si tuto možnost nenechal ujít a vytáhl do boje s novým produktem, který si objednal u svého nově zavedeného dodavatele, společnosti Siemens (pamatujete na 25 tis. ks telefonů Siemens S8 za 98 Kč), a použil vlastně novou verzi jednoduchého, malého a konečně i něco vydržícího (z hlediska baterie) telefonu. Siemens C10 je tedy nový produkt, vycházející z verze E10 (neplést s kl a sickou S10 či S10 Aktiv!!!!), která vlastně nahradila telefon Siemens S6 ve výrobě. Co tedy nový miláček kupujících umí? Rozměry : 137 x 55 x 22 mm (takový menší všem asi známý Dancall)

hmotnost 165 g (dnes asi standart ve třídě)

pohotovostní doba až 80 hodin (značné zlepšení proti S6)

hovorový čas až 5 hodin

Na to, že je to takový "teňous" jsou to časy dost dobré, baterie sestavena ze 3 článků NiMH,

pravděpodobně zmenšené AA články (většinou v dálkových ovladačích) tak, že tvoří uzavřený nerozebratelný blok, takže nejde nahradit jako třeba Alcatel či Motorola (D160) normálními tužkovými články (což je spíše kladem z hlediska namáhání telefonu, na týdenní zakopání na Sněžce přibalte raději ještě jeden nabytý akumulátor). Dost opisování z manuálu, jdeme jej rozbalit.

Tak první vadou je vložení karty, jemné ruce, cit a návod připravit!!! U Siemensu mě nebudou mít rádi, ale tohle je fakt snad jediná objevená vada. Naštěstí většina uživatelů tento krok provádí jen jednou. Telefon je nejlepší vzít do ruky, dát jej do výšky očí vodorovně, bateriemi dolů (zatím bez ní) a pak vsunout držák s kartou do těla telefonu. Z takové Nokie 9000 Communicátor jde simm karta dost špatně vyjmout (přesně opačný konec cenového spektra na trhu), zde zase vložit. Po úspěšném zasunutí karty (fakt netlačit, musí jít jemně, jinak je zasunuta špatně a nejde bez násilí vyjmout), jemně vložit akumulátor. Že nechce zapadnout? Vložili jste jej obráceně. V návodu je sice správná poloha nakreslena, leč není problém jej opravdu se p okoušet vložit opačně. Naštěstí opačně bez poškození vložit nejde. Tím končí chyby, neboť stačí déle podržet červený knoflík a představení začíná.

Hned po zapnutí většina z vás řekne, vždyť je to v angličtině! Nezoufejte, kromě turečtiny, ruštiny, jazyka malayského a fůry dalších jazyků dokáže mluvit taky česky a vzhledem k tomu, že Siemens vyrábí delší dobu dost solidní produkty, jako Siemens S10, české názvy patří mezi dnes běžně používané.

Menu nabízí několik nabídek:

Zkrácená volba - na 1 místo se přiřazuje hlasová schránka, dále 9 rychlých voleb, jak jsou uloženy za sebou na simm kartě. Zároveň na horním řádku 3 řádkového displaye naskakuje malý kulatý symbol této nabídky. (Je jich zde celkem 7, jako funkčních nabídek telefonu) Text.zprávy, kter é umí i posílat a na horním řádku se objevuje dnes běžný symbol obálky Hlasová zpráva (symbol dvě cívky, jak je dnes zvykem), pod kterým se skrývá jednak volání na záznamník, jednak přesměrování hovorů na něj či jiné číslo. Vyzvánění (symbol zvoneček) - co dodat, umí i 1x pípnout, pro hračičky 16 druhů zvonění (včetně pípnutí) Telefonní seznam (symbol knížka, fakt mi začíná připadat, že ten telefon zvládne i 3-leté dítě) - možnosti nového záznamu a editace, prostě standart ala Siemens (a většinou i SONY) Se znam posledně volaných čísel - umožňuje pamatovat všechny verze, tj. čísla které jste volali, které jste přijali a taky čísla co jste nepřijali Nastavení - jde o komplexnější nabídku všemožných funkcí, které rozebereme podrobněji Čas / poplatky - poslední hovor + součet času provolaného od posledního nulování Blokování - a jsme u toho, opravdu jde o telefon i pro 2leté dítě, které již mluví, neboť jde navolit, že se dá volat pouze jediné telefonní číslo (mámo, táto, kde se touláte mám, hlad)

změna PIN



možnost vazby na simm - typická ochrana Siemensů, s jinou simm nefunguje



kód přístroje - dodatečná ochrana k Pin kódu

7.3 Služby GSM - volby sítí, neodeslání tel.čísla, zjistí zda máte také tyto funkce zapnuty či vypnuty - příjemné

7.4 Zprávy - kompletní nastavení SMS 7.5 Zapínání zvuku u tlačítek 7.6 Volba jazyka

Příslušenství - automatické zvednutí na hands-free v autě či na přenosné soupravě!

Funkce během hovoru - tento jednoduchý zázrak má i konferenční hovor + možnost při příchozím hovoru jednoduše navolit zvednutí nebo poslat volajícímu obsazovací tón (pokud už Vám po 7 za posledních 10 min volá zhrzená milenka, že se jí nedostatečně věnujete, či zrovna otravuje tchýně - výborné)