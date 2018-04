Siemens AX75 – levný low-end pro náročné

Siemens má ve svém portfoliu tradičně širokou paletu low-endových modelů. Aktuálně sem můžeme počítat novinky ze „sedmdesátkové“ řady: A70, A75, AX75, C70 a C75. Již z tohoto přehledu je patrné, kam dnes recenzovaný model patří. Je to prostřední model výrobce v nejnižší třídě, respektive nejlepší bez integrovaného fotoaparátu.

Siemens AX75 je levný mobil, který ale má poměrně slušnou výbavu. Hodit se bude všem, kteří za mobil nechtějí příliš utrácet, ale nechtějí ani ty nejjednodušší mobily. Siemens AX75 toho umí docela hodně, nemá jen integrovaný fotoaparát. Na předvánočním trhu to bude jistě významný produkt, který se ve své třídě popere o zákazníky především s novou Nokií 6030.

Vzhled - účel světí prostředky

Design nového Siemensu AX75 je ryze účelový. Netrpí na žádné designérské výstřelky a ani to není žádný vyložený krasavec. Je to levný mobil a také tak vypadá. S vyšším modelem C75 , který se opravdu povedl, se měřit nemůže. To ale asi nebyl záměr výrobce, ten dal u modelu AX75 důraz na praktičnost a v tomto směru mu nelze nic vyčítat.

Telefon je hranatý, jen boky jsou mírně zaoblené, přední a zadní strana je plochá. Pochválit musíme klávesnici, která má dobře vyprofilovaná a velká tlačítka, jejichž mechanické vlastnosti jsou velmi dobré. To platí jak pro alfanumerickou klávesnici, tak pro funkční klávesy.

Zpracování telefonu je dobré, u krytu baterie se ale obáváme, že by časem nemusel sedět na telefonu tak dobře, jako u nového telefonu. Použité materiály jsou jen průměrné kvality. Telefon je levný a také tak vypadá. Rozměry přístroje jsou 106 x 47 x 18 milimetrů a jeho hmotnost je 76 gramů. Telefon je tak velmi lehký.

Baterie - standardní výdrž

Standardní baterie, kterou výrobce s telefonem dodává, je typu Li-Ion a má kapacitu 600 mAh. Výrobce v jejím případě uvádí, že s ní telefon na příjmu vydrží až 9 dnů, případně 5 hodin hovoru. To jsou jako obvykle nadsazené hodnoty. V našem testu vydržel telefon lehce přes tři dny na příjmu a to včetně zhruba 35 minut hovoru a deseti odeslaných SMS. To vše bez vypínání na noc.

Displej - malý ale docela dobrý

Vyjma nejjednoduššího modelu A70 , mají dnes již všechny modely výrobce barevný displej. Ten má v případě modelu AX75 následující parametry: umí zobrazit 65 000 barev, je pasivní a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Papírově tedy nic moc, v reálu ale displej patří ve své třídě spíš mezi lepší průměr. Má dobrý jas i kontrast, slušná je i sytost barev, jen bílá má namodralý nádech.

Displej je překvapivě slušně čitelný i na sluníčku a pokud je aktivován spořič, lze poměrně pohodlně přečíst aktuální čas. Při psaní SMS se na displej vejde šest řádků textu a k tomu dva stavové, při čtení ještě o jeden řádek víc. Font není příliš tučný, ale i u tohoto modelu nabízí Siemens možnost zvětšení písma pro ty, kterým se to standardní zdá příliš malé a špatně čitelné. To ale platí jen pro menu telefonu, při psaní a čtení zpráv je font stále stejně velký.

Displej lze vylepšit tapetou, lze nastavit spořič, barevné schéma a také lze nastavit intenzitu jasu a kontrast displeje. Oboje v dostatečném rozsahu pro většinu uživatelů.

Ovládání - německá klasika

Siemens AX75 dodržuje tradice, takže jeho ovládání se nikterak neliší od schématu použitého u jiných modelů výrobce s barevným displejem. Do menu se vstupuje buď pravou kontextovou klávesou, nebo směrem vpravo na čtyřsměrném ovládacím kříži. Směrem vlevo se dostanete do kalendáře a směrem dolů do telefonního seznamu. Směr nahoru je neobsazen. Funkci levé kontextové klávesy v pohotovostním režimu lze nastavit.

Hlavní menu je ikonové – v matici 3 x 3 ikony. Je přehledné, jen ikony jsou pro Siemens tradičně zubaté a tudíž nepříliš hezké. Naopak musíme pochválit rychlost telefonu, je ve všech směrech svižný a práce s ním je tak příjemná. Hlouběji zanořená menu jsou tradičně textová a vertikálně řazená. Na horní liště se zobrazuje číselná zkratka pro konkrétní položku menu a tak lze telefon ovládat velmi rychle, pokud se tedy určité pozice položek v menu naučíte. U některých položek v menu je ihned vidět ikonka, jestli je funkce aktivní či nikoliv. Velkým překvapením je možnost hlasového ovládání (pro předem vybrané položky), které funguje velmi přesně.

Telefonování – luxusní telefonní seznam

Velkou pochvalu zaslouží hlasité handsfree. Jeho kvalita je nadprůměrná, nejenom že je hlasité a s dobrou reprodukcí, ale velmi dobře slyší i druhá strana. Handsfree tak lze bez problémů použít i v automobilu. Bezproblémová je i reprodukce s telefonem u ucha, v tomto směru nový Siemens většinu soupeřů ve své třídě překonává. Telefon je navíc třípásmový, takže jej lze použít i v USA.

Na svou třídu se nový Siemens AX75 může pochlubit naprosto luxusním telefonním seznamem. Má podobnou strukturu jako seznam ve vyšších modelech výrobce. Lze do něj uložit několik telefonních čísel, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fotografii a také datum narození s upozorněním na narozeniny. Kontakty lze kopírovat, lze si i vybrat, které údaje se v přehledu zobrazí a vizitky je možné odesílat pomocí infraportu. Telefon nezobrazuje seznam z mobilu a karty SIM najednou, ale lze nastavit primární seznam a navíc přepínání mezi nimi je snadné, nabízí to levá kontextová klávesa. Paměť telefonu má v případě seznamu kapacitu 900 KB. Kolik položek se do seznamu vejde tak přesně určit nedokážeme.

Další překvapení, které si pro nás low-endový Siemens AX75 připravil, je možnost hlasového vytáčení. To je u telefonu této kategorie málo vídaná funkce. Nechybí ani sedm vyzváněcích profilů nebo možnost filtrování hovorů. Vyzváněcí melodie jsou šestnáctihlasé.

SMS, EMS a MMS – žádný problém

Při psaní SMS se není třeba v případě Siemensu AX75 obávat žádných problémů. Editor je stejný jako u jiných modelů výrobce. Při psaní se na něj vejde šest řádku textu. Telefon odpočítává znaky, jedna SMS může mít až 760 znaků. Je vidět i kolikátou zprávu píšete. Slovník nepoužívá diakritiku a do paměti telefonu se vejde 100 SMS. Do zpráv lze vkládat obrázky a zvuky, stejně jako text formátovat – telefon totiž podporuje zprávy EMS.

Telefon nabízí i příjem a odesílání multimediálních zpráv. Jelikož lze k telefonu připojit přídavný fotoaparát, má cenu hodnotit editor MMS. Je velmi přehledný, především co se doplňování příloh týče. Přílohou může být fotografie, obrázek, melodie. Jedna MMS může mít maximálně 100 KB, to ale u mobilu této třídy bez integrovaného fotoaparátu bohatě stačí. Navíc jedna MMS může mít libovolný počet stran, pokud nepřesáhne tento stanovený limit velikosti.

Další funkce – nechybí infraport

Překvapením není konec. Siemens AX75 nabízí i infraport, přes který jej lze spojit s osobním počítačem, nebo přes něj lze odesílat například vizitky. Připojit k počítači lze telefon i přes datový kabel. Přenos dat obstarává podpora GPRS třídy 8, které lze použít jak pro Wap, tak pro připojení počítače k internetu. Paměť telefonu má kapacitu asi 1,5 MB. To bohatě stačí, do tohoto modelu pravděpodobně nikdo nebude ukládat velké množství obrázků ani jiného obsahu.

Budík v telefonu je jednoduchý, kalendář pak nabízí jen měsíční náhled. Zadávat ale lze několik typů poznámek s možností opakovaného upozornění. Navíc je v telefonu samostatná složka pro upomínky a poznámky. Celkově tedy lze kalendář považovat za přehledný a použitelný pro běžnou práci. Dále telefon nabízí jednoduchou kalkulačku, převodník měn, stopky, odpočítávač a jako příslušenství lze připojit již zmíněný fotoaparát QuickPic IQP-500.

Pro chvíle zábavy připravil svým majitelům Siemens AX75 podporu Javy 1.0. V telefonu jsou předinstalovány dvě hry: Mobiloko a Wappo. Bohužel, jak je u některých modelů Siemensu tradicí, je Java tragicky pomalá a čekání na hru zpříjemní jedině šálek kávy, který lze za tu dobu připravit. Celkově telefon pomalý není, jen v případě Javy mu to trvá nesnesitelně dlouho.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Výbava

Cena

Klávesnice Proč ho nekoupit? Nudný design

Použité materiály Kdy? od 1. 8. Za kolik? 3 290 Kč včetně DPH

Siemens AX75 nás mile překvapil. Na to, že se jedná o low-endový mobil, toho umí velmi hodně. Telefonní seznam, práce s SMS a i kalendář vyhoví i náročnějším zákazníkům, kteří by se jinak po mobilu této třídy ani neohlíželi. Špatný není ani displej, výhrady můžeme mít jen ke vzhledu telefonu, který není nápaditý a jasně určuje třídu, kam tento nový Siemens patří.

Nový low-endový Siemens se začne prodávat od srpna a jeho cena by se měla pohybovat okolo 3 290 Kč včetně DPH. To je velmi příznivá cena. Telefon zaujme ty zákazníky, kteří nechtějí utrácet ale ani nechtějí úplně hloupý mobil. Telefon také zaujme ty zákazníky, kteří nechtějí mobil s fotoaparátem. To může být nakonec nejširší cílová skupina nového Siemensu. O tento model by mohl mít zájem i podnikový segment, je to ideální mobil pro zaměstnance. Konkurentů bude mít Siemens AX75 na trhu poměrně málo, ale například s Nokií 6030 bude muset počítat. Nokia toho tolik neumí, ale na druhou stranu je pohlednější a působí luxusnějším dojmem.