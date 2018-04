Další ze tří low-endových novinek Siemensu, představených včera večer, se jmenuje A70. Bude to nejlevnější a nejjednodušší model výrobce z nové "sedmdesátkové" řady. Můžeme jej považovat za nástupce modelů A52, A51, A55 a A57, které se od sebe liší jen minimálně. Novinka si s nimi v ničem nezadá v jednoduchosti výbavy, její vzhled ale míří o patro výš.

Siemens A70 se totiž velmi podobá nejjednodušším modelům Siemensu s barevným displejem. Těmi momentálně jsou modely A65 a A62. Telefon tak již není kapkovitě zaoblený, jak tomu bylo po několik generací předchozích modelů. O hranatý telefon se ale přesto rozhodně nejedná, rohy telefonu jsou stále výrazně zaoblené.

Klávesnice novinky je stejná, jako u modelů A62 a A65. Liší se jen směrová klávesa, která je jen dvousměrná, narozdíl od čtyřsměrné u vyšších modelů s barevných displejem. Ten Siemens A70 nemá, jeho displej je monochromatický s rozlišením 101 x 64 obrazových bodů.

Výbava telefonu se nikterak neliší od výbavy předchozích nejlevnějších modelů. Telefon má šestnáctihlasé polyfonní melodie, podporuje zprávy SMS a EMS, má prediktivní slovník T9, budík, kalkulačku, vibrační vyzvánění a dvě předinstalované hry. Baterie je typu Li-Ion s kapacitou 650 mAh. Podle výrobce s ní telefon vydrží na příjmu až 10 dnů. Telefon je třípásmový a bude existovat evropská a americká varianta. První bude mimo jiné podporovat frekvenci GSM 900 MHz, ta druhá místo ní frekvenci GSM 850 MHz.

Z výčtu výbavy je patrné, že se jedná o velmi jednoduchý mobil určený novým zákazníkům. Sám výrobce předpokládá, že s tímto modelem uspěje na rozvojových trzích, kde je cena mobilního telefonu nejdůležitějším kritériem výběru. Levný mobil se na těchto trzích prodá, jen o málo dražší již představuje nedostupný luxus. Podobně postupují i ostatní výrobci, třeba Motorola slibuje podobný jednoduchý mobil s jen tou nejzákladnější výbavou, ale extrémně nízkou cenou.

Tu by měl mít i nový Siemens A70. Cenu zatím výrobce nezveřejnil, lze ale předpokládat, že by se v přepočtu neměla přehoupnout přes hranici 1 500 Kč za nedotovaný telefon. To je v současné době suma, za kterou se na našem trhu nejlevnější mobily prodávají. Nový Siemens A70 by se měl začít prodávat ještě v prvním pololetí letošního roku.