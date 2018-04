Siemens A65 - nová generace populárního low-endu (první informace)

Siemens dnes představil nový barevný low-end A65, který bude tvořit základní nabídku v portfoliu mobilních telefonů s barevným displejem. Design novinky je ve stejném duchu jako černobílý model A57 a nepřipomíná starší modely výrobce. Ovládání nového low-endu bude činit snazším rozměrná navigační klávesa umístněná pod displejem. Ta je čtyřsměrná. Po stranách navigační klávesy se nacházejí dvě funkční tlačítka, která v sobě spojují kontextové klávesy a klávesy pro příjem a ukončení hovoru. Alfanumerická klávesnice doznala oproti předchozím modelům také změn. Krajní řady klávesnice jsou mírně zakulacené a oproti prostřední řadě jsou vyvedené v odlišné barvě. Telefon se bude dodávat ve dvou barevných provedeních: Sparkling Silver a Mystery Silver. Obě dvě barevné varianty mají za základ stříbrnou barvu, mění se pouze barva plochy okolo displeje, která je orámována pochromovanou obroučkou.

Barevná varianta Mystery Silver.

Barevná varianta Sparkling Silver.

Siemens A65 má rozměry 101 x 45 x 19 milimetrů a sympaticky nízkou hmotnost 76 gramů. Siemens A65 používá baterii Li-Ion s kapacitou 700 mAh, se kterou by měl vydržet 250 hodin v pohotovostním režimu nebo pět hodin hovorového času. Telefon nabízí podporu tří pásem GSM 900/1800 a 1900 MHz. Datová podpora GPRS je třídy 8. Siemens A65 má barevný displej s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů a podporuje zobrazení 4 096 barev. Tento displej je známý ze starších modelů výrobce. Barevný displej se bude telefonu hodit pro zobrazení multimediálních zpráv MMS a pro hraní her. Hry a aplikace bude možné do telefonu donahrát, jelikož podporuje Javu. V telefonu budou předinstalovány dvě Java hry: hra Stack Attack Junior a Magic Picture. Pro pořízení fotografií bude možné k telefonu připojit externí fotoaparát QuickPic. Další výbava zahrnuje Wap 2.0 a polyfonní vyzvánění.

Siemens A65 se začne prodávat v září za zatím nespecifikovanou cenu.