Siemens A60 - první opravdový low-end s barevným displejem (první informace)

Bez barevných displejů si už dnes mobilní telefony představit nelze. Kdo ale šetří, zatím moc velký výběr neměl. I ty nejlevnější „barevňáky“ se zatím pohybují okolo 5 000 Kč. To sice není nikterak závratná suma, ale mnoho zákazníků stále vybírá telefonu o kategorii níž. Tam u nás vládne právě Siemens se svými modely áčkové řady - A50, A52, A55 - a nyní chystá další přírůstek do této low-endové rodiny. Ten už právě bude mít barevný displej a několik dalších zajímavých prvků výbavy. Siemens A60 se začne prodávat ještě před koncem roku a jeho cenu odhadujeme na přibližně 4 000 Kč.

Barevný displej - starý známý

Vzhled telefonu je téměř identický s vyšším modelem C60. Telefon bude mít výměnné kryty, takže pokud by se vám nelíbila základní barva v odstínu kamene, tak si jistě najdete kryt lahodící vašemu oku. Siemens A60 je poměrně malý a lehký telefon. Jeho hmotnost je 85 gramů a rozměry má 110 x 47 x 23 mm. To znamená, že je jen o málo větší a stejně těžký jako další aktuální model A52, který má ale jen monochromatický displej. Novinka má displej barevný, což je její největší přednost. A to přes to, že se jedná o stejný barevný displej, který výrobce používá i v jiných svých modelech. Displej má rozlišení 101 x 80 obrazových bodů a umí zobrazit 4 096 barev. Displej za konkurencí již zaostává, ale to vadí především u vyšších modelů výrobce. U low-endu za nízkou cenu, jako bude Siemens A60, takový displej zatím bohatě stačí.

Tri-band s GPRS

Výrobce se u nového low-endu chlubí dlouhou výdrží telefonu na jedno nabití, pohotovostní doba by měla být až 250 hodin, čas hovoru až 300 minut. Standardní baterie je stejná jako u modelu A52, jedná se tedy o Li-Ion článek o kapacitě 700 mAh. Další zajímavou inovací je podpora tří pásem GSM (900/1800/1900 MHz). Další modely áčkové řady Siemensu jsou jen dvoupásmové. Většina zákazníků ale asi raději přivítá podporu GPRS, a to v konfiguraci 4+1 timeslot, tedy ve třídě 8. Telefon by mělo být možné použít pro datové přenosy, jako příslušenství se budou dodávat datové kabely (sériové a USB). Samozřejmostí pak je WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1.

Bohužel bez MMS

Nový Siemens bude mít i polyfonní vyzvánění (šestnáctihlasé), bude podporovat dlouhé SMS a odešlete z něj i obrázkové zprávy (EMS). Naopak podpora multimediálních zpráv v tomto telefonu nebude, na MMS si budete muset pořídit některý z vyšších modelů výrobce: C60, C62, MC60, M55. Další výbava telefonu by měla odpovídat modelům A52 a A55, takže by neměl chybět budík, profily, paměť na kontakty a SMS a některé další drobnosti.

První opravdový low-end s barevným displejem

Siemens A60 bude asi prvním opravdovým low-endem s barevným displejem, který se buď hned při zahájení prodeje, nebo jen o chvíli později dostane s cenou pod 4 000 Kč. To je psychologická hranice pro velkou část zákazníků. Zatím nejlevnějším telefonem s barevným displejem na našem trhu je Motorola C350 s cenou okolo 4 500 Kč. Na trh ale míří i další low-endy s barevným displejem, jako je Sagem X2, nebo Alcatel OT332. Jejich cenu ale zatím neznáme.

