Siemens A60 - nejlevnější barevňák od Siemensu (recenze)

Siemens A60 je nejnovějším přírůstkem v rozsáhlé rodině low-endů značky Siemens. Jedná se o nejlevnější model s barevným displejem, stále ale bude zhruba o 1 500 Kč dražší, než jeho sourozenci bez barevného displeje. Siemens A60 bude stát zhruba 4 000 Kč včetně DPH za neblokovaný a nedotovaný telefon a lze předpokládat, že v některé předplacené sadě bude tento telefon ještě levnější. Siemens A60 se začne prodávat v těchto dnech, v dostatečném množství ale bude dostupný až na začátku příštího roku.

Siemens má nyní hned několik telefonů s barevným displejem s cenovým rozpětím zhruba 1 000 Kč. Na začátku je právě model A60, následuje o něco lépe vybavený model C60, z řady vyčnívá Siemens C62 s lepším displejem a nejvýše stojí nejlépe vybavený model M55. Siemens C60 stojí zhruba 4 500 Kč, modely C62 a M55 jsou ještě zhruba o 500 Kč dražší. Ceny se však rychle mění a to většinou směrem dolů.

Siemens A60 je téměř identický s modelem C60. Rozměry a tvar telefonů jsou stejné, jiné je jen barevné provedení - kryty jsou však navzájem zaměnitelné. Téměř identické je i menu telefonu, rozdíly souvisejí jen s absencí některých funkcí u modelu A60. Ten je levnější a proto o něco hůře vybavený. Z výše uvedených důvodů se v dnešní recenzi budeme věnovat především rozdílům mezi oběma telefony, vše ostatní je u modelu A60 stejné a proto vám doporučujeme recenzi modelu C60.

Vzhled a baterie - dvojče

Žádné překvapení se nekoná, nový Siemens A60 vypadá velmi podobně jako ostatní modely značky Siemens. Dokonce je úplně stejný, jako model C60. Rozdíl je jen v barvě krytu. To je ale jen detail, kryty jsou mezi oběma modely navzájem zaměnitelné. Novinka má kryt celý matně černý, model C60 dvoubarevný. V obou případech s chromovaným okrajem displeje a šedým spodním okrajem zadní části. Siemens A60 se bude dodávat jen v této jediné barvě krytu.

Rozměry a hmotnost nového Siemensu a jeho sourozenců jsou následující:

Siemens A60 - 110 x 47 x 23 mm; 90 gramů

Siemens C60 - 110 x 47 x 23 mm; 90 gramů (Recenze)

Siemens C62 - 100 x 44 x 20 mm; 76 gramů (Recenze)

Siemens M55 - 100 x 45 x 20 mm; 82 gramů (Recenze)

(Vše naměřené hodnoty)

Zpracování telefonu je dobré, kryt sedí na telefonu perfektně a i jeho výměna je bezproblémová. Poutko pro šňůrku na krk je pod krytem telefonu, systémový konektor na spodní straně telefonu není nikterak krytý. Siemens A60 má Li-Ion baterii s kapacitou 700 mAh. Opět se jedná o stejnou baterii, jakou najdete v modelu C60, ale vlastně i v dalších modelech výrobce. V našem testu vydržel telefon na jedno nabití přibližně tři dny, což je identický výsledek, jakého jsme dosáhli u modelu C60.

Displej - stejný a přesto jiný

V opisování vlastností modelu C60 můžeme směle pokračovat i v této kapitole. I displej mají totiž modely A60 a C60 stejný. Jedná se o barevný pasivní (STN) displej, který dokáže zobrazit 4 096 barev. Displej má rozlišení 101 x 80 obrazových bodů a úhlopříčku zhruba 37 milimetrů. Kvalita displeje je jen průměrná, konkurence umí displeje lepší a lepší displej má i Siemens C62, což je také jeho velká přednost.

V druhé části článku si můžete prohlédnout detailní fotografie displeje nového Siemensu C60.

Není ale stejný displej, jako stejný displej. U testovaných vzorků modelů A60 a C60, měl displej Siemensu A60 lepší jas a výraznou bílou barvu. Naopak displej modelu C60 byl zažloutlý, ale s výraznějším podáním všech barev. Těžko ale hodnotit, zda je to vlastnost celé modelové řady, nebo konkrétních vzorků. Čitelnost podsvícených displejů je ale v obou případech bezproblémová, vadí ale hrubý rastr. Podsvícení klávesnice je u obou modelů jasně oranžové a rovnoměrné.

Ovládání - vše při starém

Ani v této kapitole vám žádnou novinku nepředstavíme. Ovládání nového Siemensu je stejné, jako u většiny ostatních modelů značky. Telefon má dvě kontextové klávesy, čtyřsměrný kurzor, dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a standardní počet alfanumerických kláves. Do menu se vstupuje pravou kontextovou klávesou, funkci pro levou si můžete zvolit sami. V pohotovostním režimu lze křížovým ovladačem vstoupit do telefonního seznamu - směrem dolů, do menu telefonu - směrem doprava, zjistit objem stažených dat - směrem doleva a přepnout profily, to když se pustíte směrem vzhůru.

Kdo by čekal změnu v menu? Asi jen snílek. U Siemensu se zatím na žádné změny nechystají, takže ani menu novinky v ničem nevybočuje z nastolených kolejí. Hlavní menu je ikonové, další jsou textové a vertikálně řazené. Vše je až na detaily stejné, jako u modelu C60. V hlavním menu je jen místo ikony fotoaparátu ikona profilů, ty pak chybí v menu nastavení. Rozdíl je pak i v těch položkách, kterými Siemens A60 nedisponuje. Vše ostatní je stejné.

Telefonování - hands free a první změna

A máme tu první rozdíl oproti modelu C60. Novinka sice disponuje telefonním seznamem se stejnou kapacitou 100 kontaktů, ke každému ale lze přidat jen jméno a jedno telefonní číslo. Nelze přidat e-mailovou adresu, jako u Siemensu C60. Telefon umí obhospodařovat zároveň paměť v přístroji a na SIM kartě.

Vše další již odpovídá nabídce Siemensu C60. Telefon tak disponuje hlasitým odposlechem, nabízí osm vyzváněcích profilů, které lze libovolně upravovat (až na režim Letadlo) a to včetně změny velikosti písma, nebo filtru hovorů. Kontakty pak lze třídit do čtyř skupin volajících. Telefon nabízí vibrační vyzvánění a šestnáctihlasé polyfonní melodie.

SMS a EMS - chybí MMS

Dalším rozdílem mezi modely C60 a A60 je absence editoru multimediálních zpráv u novinky. Ta MMS neumí, v nabídce jsou jen standardní SMS a EMS. V případě SMS nabízí Siemens A60 dlouhé zprávy - až 760 znaků, odpočítávání znaků při psaní a český slovník T9. Ten nepoužívá diakritiku, takže jedna SMS má standardních 160 znaků. K dispozici jsou i doručenky. V rámci EMS lze přidávat do zprávy obrázky a zvuky a text lze formátovat. Do paměti telefonu se vejde 100 zpráv.

Wap, data a připojení k počítači

Ač telefon nemá MMS, jako model C60, podpora GPRS mu nechybí. GPRS je třídy 8 a lze je použít jak pro Wap (1.2.1), tak pro přenos dat. Připojení k počítači je možné jen pomocí kabelu, nic jiného v této cenové kategorii ani nelze očekávat. Datový kabel je nabízen jako příslušenství a to buď sériový, nebo USB.

Další funkce - nepřipojíte fotoaparát, ani s Javou nepochodíte

Po absenci MMS je nejvýraznějším rozdílem mezi novinkou A60 a modelem C60 absence Javy a nemožnosti připojení přídavného fotoaparátu. Ani jedno tento nejlevnější Siemens s barevným displejem nepodporuje. Menší je i celková paměť telefonu: Siemens A60 má paměť o velikosti 552 KB, model C60 1,87 MB.

Nabídka dalších funkcí je již ale stejná. Nenajdete tak v telefonu kalendář, jen jednoduchý budík, kalkulačku, stopky a dvě hry. Stack Attack, aneb skladník zasahuje a puzzle v podobě hry Magický obrázek. V této hře si můžete skládat libovolný obrázek. Další hry do telefonu nelze nahrát.

Jaký je?

Siemens A60 je zajímavý především tím, že se jedná o nejlevnější Siemens s barevným displejem a o jeden z vůbec nejlevnějších telefonů s barevným displejem na našem trhu. Konkurovat mu bude především Alcatel OT332, taktéž prosincová novinka s barevným displejem a cenou pod 4 000 Kč.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze, kde můžete porovnat Siemens A60 a další modely výrobce.

Vybírat ale můžete i z dalších modelů Siemensu s barevným displejem. O něco dražší model C60 nabízí Javu, MMS a možnost připojení fotoaparátu. Někomu toto vylepšení za příplatek přibližně 500 Kč jistě bude stát, jiným nikoliv. Někomu se naopak bude líbit ještě o pár stokorun dražší model C62, který neumí Javu, ale má lepší a větší barevný displej. No a někomu vůbec nebude chybět barevný displej a vystačí si s mnohem levnějším modelem A55 (A52) s monochromatickým displejem.

Siemens A60 je dalším příkladem, že německý výrobce low-endy umí. Nabídka Siemensu je v této kategorii velmi pestrá a vybere si z ní téměř každý. Model A60 bude vyhovovat těm, kterým by stačil model A55, ale jsou ochotni připlatit několik stokorun za barevný displej. Rozhodně nezvolí špatně.

