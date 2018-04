Siemens A55 může mít Javu a GPRS!

Populární Siemens A55 si nyní můžete vylepšit o několik praktických funkcí. Ve své podstatě se z něj stane model C55, který je jinak dražší. Ve výbavě přibude Java, plnohodnotné GPRS a třeba i hlasové vytáčení a ovládání a hlasový zápisník. Vylepšení telefonu je možné provést i doma, my jsme ale využili služeb specializovaného servisu. Telefon jsme dodali vlastní, takže můžeme potvrdit, že před servisním zásahem se jednalo o běžný a již používaný Siemens A55.

Jak je možné, že i v tom nejlevnějším Siemensu se skrývají takové možnosti? Na to jednoduchá odpověď. Výrobci musejí šetřit a racionalizovat výrobu. Proto není ničím výjimečným, že výrobce hned pro několik modelů používá stejný hardware. Je to levnější, než kdyby pro každou modelovou řadu vyráběl hardwarový základ telefonu jiný. Nedělá to jen Siemens, takto postupují skoro všichni výrobci. Je proto možné, že i v jiných telefonech se ukrývají funkce, které jinak standardně tyto telefony nenabízí.

V upraveném Siemensu A55 přibyla podpora Javy, ovládání a vytáčení hlasem, možnost pořídit hlasovou poznámku a datová podpora GPRS v konfiguraci 4+1.

Je zřejmé, že Siemens A55 a C55 mají stejný hardwarový základ. Aktivace GPRS totiž nespočívá jen v přehrání firmwaru telefonu, GPRS musí být v telefonu fyzicky přítomno. Nemusí ale být aktivováno a tak je tomu i v případě Siemensu A55.

Po úpravě je možné Siemens A55 ovládat hlasem. Tuto funkci standardně model A55 nenabízí. Je možné také použít Java aplikaci Cubasis Mobile známou z modelu C55 pro vytvoření vlastní melodie. V Siemensu A55 je po úpravě také plnohodnotná datová podpora GPRS třídy 8, která neslouží pouze pro WAP, ale také pro datové přenosy.

Abyste do svého Siemensu získali nové funkce (GPRS, Javu a hlasové funkce), musíte se smířit se ztrátou záruky, pokud v ní telefon ještě je. Podle vlastních zkušeností a dovedností se do celé operace můžete pustit sami, nebo ji svěřit servisu (samozřejmě jen neautorizovanému, v Siemensu vám nic podobného s telefonem neudělají). Jedná se jen o softwarovou úpravu, nikoliv o hardwarový zásah do telefonu.

V upravené A55 je málo paměti, která chybí zejména pro hlasové poznámky. Paměť je možné samozřejmě zvětšit odmazáním jednotlivých Java aplikací - jako je například hra Prince of Persia.

Pokud se na celou operaci cítíte sami, můžete využít návodu, který najdete třeba na těchto stránkách, a to včetně potřebného softwaru. Celá procedura trvá asi deset minut, ale vyžaduje alespoň minimální zkušenosti. „Umrtvit“ telefon není až tak složité. V opačném případě stačí vyhledat nejbližší servis mobilních telefonů. Ve většině z nich by vám Siemens A55 měli umět vylepšit na počkání. Zadarmo to ale nebude, ceny se pohybují okolo 500 Kč.

Testovaný telefon se po úpravě choval naprosto korektně, vše fungovalo bez problémů. Omezením je jen malá paměť telefonu, což platí především u hlasového zápisníku. U Javy je pak přístroj hodně pomalý, to se ale vyčítalo i originálu C55.

Tato úprava není jediným aktuálním trikem, který lze s telefony provádět. Našli jsme třeba tento návod na aktivaci plnohodnotné Javy v Siemensu ST55. To jsme ale nezkoušeli, takže nevíme, nakolik je tato operace funkční.

Na závěr opět upozorňujeme, že se jedná o neautorizovaný zásah do telefonu, při kterém automaticky ztrácíte záruku. A pokud se do úprav pustíte sami, všechna rizika padají na vaše bedra.

Úpravu telefonu provedla společnost SF2 Mobilní komunikace.