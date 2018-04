Siemens A55 - Evropan původem z Ameriky (preview)

Telefony z „áčkové“ modelové řady Siemensu vždy patřily mezi jednoduché a levné přístroje. Dřívější nemotornost modelů A35/36 a A40 vystřídala střídmá elegance loňské novinky, Siemensu A50, který si od svých předchůdců vzal do vínku jen příznivou cenu. A50 již nebyl tmavou a nevzhlednou popelkou, spíš se jednalo o přepracovaný model C45, který v předchozí modelové řadě patřil o kategorii výše. Logickým nástupcem A50 pak bude dnešní novinka, model A55, který sice po stránce funkční výbavy nepřináší téměř nic nového, je ale menší, lehčí a, zdá se, že i pohlednější. Doufejme, že i v jeho případě bude zachována největší přednost telefonů z „áčkové“ řady Siemensu, kterou je cena.

Siemens A55 je evropskou variantou, tedy alespoň po stránce vzhledu, amerického modelu A56. Ten byl představen již loni v říjnu, spolu se současným top modelem S55. Tenkrát asi většinu evropským médií nezaujal, proč také, jednalo se o telefon určený pouze pro USA (GSM frekvence 800/1900 MHz) a všeobecně se soudilo, že se jedná o americkou variantu modelu A50. Přístroj jsme měli na premiéře možnost vyzkoušet a měli jsme z něj výše uvedené dojmy. Uběhlo však několik měsíců a Siemens A56 se stěhuje do Evropy pod označením A55. Stručně řečeno, žádná revoluce, jen mírná evoluce modelu A50, samozřejmě k lepšímu.

A55 je menší a lehčí než dobře známý a velmi populární model A50. Rozdíly však nejsou nijak markantní, v případě hmotnosti ubral A55 11 gramů na výsledných 84 a i rozměry se liší jen minimálně (A50: 109 x 46 x 23; A55: 103 x 46 x 21,5). Vzhled novinky se nijak nevymyká ostatním produktům z nabídky Siemensu. Je výrazně oválný, displej je oranžově podsvícený, jinak řešené jsou však funkční klávesy. U modelu A50 byly dvě dvojité kontextové klávesy, A55 má sice také dvě tyto klávesy, ale ty směrové se přesunuly na samostatné vertikální tlačítko. Lze předpokládat, že toto řešení bude lepší než předchozí, u kterého přesný stisk kontextové (směrové) klávesy vyžadoval dobrý trénink (u modelu A50 to bylo o málo lepší než u staršího C45). Nevíme, jestli si Siemens i u tohoto základního modelu ponechal gumovou klávesnici, nebo jestli přešel na výrazně kvalitnější mikrospínače.

Siemens A55 se bude dodávat ve dvou základních barevných kombinacích: modré a červené. V obou případech bude okolí displeje zušlechtěno chromovaným kroužkem a, komu by se základní barva telefonu nelíbila, bude si moci zakoupit výměnný kryt dle svého vkusu. Baterie bude stejné technologie jako u A50, tedy Li-Ion, ale se zvětšenou kapacitou na 700 mAh. Výbava novinky bude téměř identická s výbavou modelu A50. Nebude tedy chybět podpora SMS a EMS zpráv, v prvním případě to znamená i podporu dlouhých textovek, popřípadě možnosti jejich odesílání skupinám příjemců. Při psaní bude možné využít prediktivní vkládání textu T9, to vše na monochromatickém displeji s rozlišením 101 x 64 obrazových bodů, což v překladu znamená až pět řádků.

Jedinou podstatnou inovací u A55 zřejmě bude podpora polyfonních melodií, které bude možné do telefonu nahrávat i přes wapový prohlížeč. U této kategorie přístrojů nepřekvapí absence GPRS, naopak potěší integrované hlasité handsfree, či vnitřní paměť na 50 kontaktů. V nabídce telefonu nebude chybět ani kalkulačka, převodník měn, stopky, či budík, kalendářem ale zřejmě ani tento model disponovat nebude. Výrobce oficiálně neuvádí podporu datových přenosů, je však možné, že neoficiálně bude možné telefon připojit k počítači, jako je tomu u modelu A50. V telefonu asi nebudou chybět ani hry, novinkou pak budou animace, které bude možné přiřadit ke jménům v telefonním seznamu a ty se pak zobrazí, když dotyčný bude volat. U staršího modelu tak bylo možné přiřadit jen statické obrázky, u novinky pak tato funkce bude zachována.

Siemens A55 není nijak převratná novinka, pouze vylepšuje možnosti dobře známého modelu A50, je o něco pohlednější, menší a lehčí. Kvůli polyfonním melodiím jej za A50 bude měnit asi jen málokdo. Pro nenáročné zákazníky se však jedná o velmi zajímavou nabídku, již u modelu A50 jsme oceňovali nadprůměrný poměr výkonu a ceny, která pasuje Siemensy řady „a“ k nejlevnějším telefonům na trhu. Přesnou cenu zatím neznáme, dozvíme se ji ale asi velmi brzy, Siemens A55 by se totiž měl začít prodávat již v březnu tohoto roku.