Siemens A55 – víc možná nepotřebujete (recenze)

Siemens A55 je již druhým mobilem z low-endové "áčkové" řady Siemensů, který porušil pravidla nejlevnější linie tohoto výrobce: má zajímavý design a jeho funkce budou nenáročnému uživateli plně dostačovat. Řeší většinu chyb, které měl přímý předchůdce Siemens A50.

Vzhled

Podobně jako u předchůdce dominují tomuto mobilu oblé tvary, výrazným zdobným prvkem je stříbrný ovál kolem displeje. Testovali jsme modro-šedou variantu (Biscaya - biskajská modř), v sadách najdete ještě kombinaci s červenou (Garnet - granátová červeň), díky výměnnému systému krytů CLIPit určitě A55 brzy zazáří barvami.

Jedná se o low-end, tudíž kryt je samozřejmě plastový. Dlouhodobou zkušenost nemáme, ale počítejte s tím, že A55 nevydrží každou vaši hrubost… Displej mobilů je kvůli tomuto systému poněkud hlouběji zasazený, nijak to ovšem nevadí zřetelnosti písma. Baterie se vyklápí tradičně siemensovsky ze strany. Uchycení SIM karty mohlo být lepší: její nejdelší strana jakoby již zapadala do vnitřku mobilu.

Jako pírko

Je to malý a lehounký mobil. Přesto svou titěrností neubírá na ovladatelnosti, hezky balancuje na hranici malý, ale ještě ovladatelný. Polovinu přední časti zabírají klávesy, právě klávesnice je nejvýraznějším vylepšením toho modelu. Tlačítka jsou plastová a plochá, pod nimi byste našli mikrospínače, tedy už žádná guma jako u A50. Tlačítka jsou malá a mají kolem sebe dostatek místa, jsou pohodlná i pro mužskou ruku. Zmizely dvojité kontextové klávesy, je jen pravé a levé kontextové tlačítko. Už tedy nebudete bojovat s přesným stiskem dvojitých kláves, na nichž každá strana měla jinou funkci. Naopak přibylo vertikální kurzorové tlačítko, jeho pomocí se pohybujete po menu, směr dolu slouží pro rychlý vstup do seznam (škoda, že nebyl využit opačný směr). Nepodobá se to trochu Nokii?

Ovládání podle Siemense

Pravá kontextová klávesa slouží pro vstup do menu, na levou kontextovou klávesu si můžete funkci navolit. Menu má obvyklou přehlednou strukturu, položky jsou doplněny animovanými ikonkami. Písmo nabídky můžete zvětšit, pak je velmi dobře čitelné. Menu se neloudá, s mobilem se dobře pracuje. Je to oproti staršímu kolegovi A50 podstatné vylepšení.

Zajímavým grafickým doplněním jsou volitelné "styly grafiky" květina a pták. Jejich motivy vás provázejí celým ovládáním telefonu od vkládání PINu po závěrečné rozloučení. Pokud nastavíte motiv i jako spořič displeje, bude se jeho podoba měnit podle denní hodiny (pták vzlétá z hnízda, letí na pozadí slunce apod.)

Pokud jste si zvykli na užitečné klávesové zkratky jiných Siemensů, i zde je použijete: blokování kláves – podržení #, vypnutí všech zvuků (i při vyzvánění) – podržení *, * a pravá kontextová – vstup do profilů, # a pravá kontextová – číst zprávy Cell Broadcastingu.

Překladatelé se pravděpodobně spletli: v menu naleznete položku "Nahrávky". A55 nedisponuje funkcí hlasových poznámek, jedná se o prosté Záznamy, čili výpis Ztracených, přijatých a volaných čísel.

Telefonování

Telefon podává v reprodukci i snímání hlasu standardní výkony, trochu hůře je na tom s hlasitým handsfree (při hovoru vstoupíte do něj snadno levým kontextovým tlačítkem). Při maximální hlasitosti začne mobil trochu protestovat a chraptí. Snímaní zvuku v režimu handsfree je ovšem dobré.

Pravým tlačítkem se vstupuje do menu pro příkazy týkající se aktuálního hovoru: vypnutí mikrofonu, hlasitost – tu ovládáte i kurzorovým tlačítkem, dále předání hovoru, podržet hovor, zahájení konference, vstup do hlavního menu, poslat tónově (volba je určena pro aplikace podporující zadávání tónových příkazů, různá automatická menu v bankách, kódy a podobně).

Píšeme – snadno a rychle

Kvalitní klávesnice je prvním předpokladem pro příjemnou editaci textovek, český prediktivní slovník T9 druhým: oba předpoklady A55 splňuje. Brzy budete na A55 psát svižně, využijete třeba i všech 760 znaků - mobil umí dlouhé textovky.

Písmo je samozřejmě proporční, na displej se vejde jedenáct velkých M, velkých I mnohem více (písmeno je užší). Při čtení využijete čtyři řádky, při psaní tři řádky. Práci usnadňují klávesové zkratky: # mění způsob psaní textu, jejím podržením vstoupíte přímo do menu pro způsob psaní. Pomocí * vstoupíte do volby symbolů, levou kontextovou klávesou postupujete po symbolech v řádku, kurzorovou klávesou pak po symbolech po řádcích – rychle se ke kterémukoliv symbolu dostanete.

Podržením * ovšem vstoupíte do menu, které se týká formátu textovky. V tomto menu můžete v nabídce Formát vybírat ze tří velikostí písma, volíte také podtržení textu, můžete odsadit vlevo, přeskočit na další řádek. Zajímavou volbou tohoto menu je "Označit" text a navazující "Kopírovat" a "Vložit". Podobně jako u počítače můžete kopírovat a vkládat bloky textu. Do textu lze vložit přednastavený text také ze "vzorových" textovek, do mobilu se jich vejde 14.

SMSky se po vyčerpání místa na SIM kartě začnou ukládat do telefonu, vejde se jich tam 25. S jejich mazáním v paměti mobilu nebyly, na rozdíl ad Siemensu A50, žádné problémy. Ale i tam šlo o problém staršího firmwaru.

Jistě zajímavou funkcí jsou vylepšené textové zprávy (EMS), tedy vkládání jednoduchých obrázků a melodií (přístupné při psaní z pravé kontextové klávesy, vkládat můžete také vlastní, nahrané animace). Je třeba ovšem upozornit, že zpráva dorazí ve správné podobě jen na mobily Siemens (na ME 45 dorazila korektně), taková textovka se také rozdělí na více zpráv (zpráva s grafickými a zvukovými prvky se rozdělila do čtyř "dílů").





Pokud vystoupíte z editoru při psaní, omylem či záměrně, nabídne vám mobil při opětovném vstupu do editoru, zda chcete v rozepsané textovce pokračovat. Nepochopil jsem, proč jsou v interpunkčních a dalších symbolech, umístěných tradičně na klávese 0, na prvních dvou místech tečky, a čárka se tak dostala o jeden stisk dál – až na třetí místo.

Seznamy

Ke kontaktu, který umisťujete do paměti mobilu, můžete přiřadit pouze jedno číslo. Své kontakty můžete rozřazovat do čtyř skupin, pro ně volíte typ vyzvánění. Pokud vám volá člen skupiny, a nemá přiřazenu vlastní animaci či obrázek, zobrazí se animace pro skupinu. Skupině můžete také zaslat textovou zprávu hromadně.

Bitmapy

Loga a animovaná loga patří k levnějším mobilům. Siemens A55 umožňuje umístění loga na displej, ale i k jednotlivým kontaktům (přidávají se i loga animovaná i loga animovaná; logo můžete přiřadit až k 50 kontaktům). Pokud vám dotyčný volá, logo vyskočí na displeji – docela pěkná náhrada fotografií volajících, touto funkcí disponují vyspělé multimediální mobily. A pokud použijete animace a obrázky, které na dotyčného "sedí", možná i vtipnější.

Inu, polyfonie!

Velmi příjemným překvapením pro mě byly čtyři polyfonní melodie. Je to vedle klávesnice hlavní vylepšení telefonu. Mobil vyhrává podle některých zahraničních webů šesnáctitónově. To zní skoro neuvěřitelně. A navíc mobil zvoní tak hlasitě, že ho musíte při vyzvánění dát "pryč od ucha"…

Propojení s počítačem

Loga a melodie do mobilu můžete nahrát přes wap (třeba na wap.mt-siemens.com - nejprve si vyberte číslo loga či melodie na www.mt-siemens.com; další software pro mobil naleznete na www.mysiemens.cz/ms/). U A50 bylo propojení s počítačem problematické: stěžovali jste si, že do telefonu nelze nahrát loga ani melodie přes kabel, že je tento přístup zablokovaný dokonce i pro telefonní seznamy a nastavení mobilu přes kabel. Siemens A55 by tyto problémy neměl mít, i my podrobíme mobil testování s programy určenými pro další Siemensy.

Profily…

... jsou docela chytré. Je jich k dispozici osm, kromě tradiční volby vyzvánění, hlasitosti a vibrací můžete volit také styl grafiky a písma menu (tedy vytvořit si profil "horší viditelnost"), dále třeba zapnout či vypnout nasvícení displeje. Nejzajímavější je volba filtru volajících – můžete zvolit, která skupina z vašeho telefonního seznamu se vám dovolá.

Časujeme buzení, časujeme vypnutí

Budík má u Siemense praktickou podobu: volíte, které dny v týdnu vás má mobil v daný čas vyburcovat do dalšího pracovního, v lepším případě víkendového dne. Pro zapomnětlivce: v menu nastavení>hodiny najdete nastavení času pro automatické vypnutí telefonu.

Nepřipomínáme, zato konvertujeme a kalkulujeme

Z funkcí, které patří spíše k doplňkovým, najdete v Siemensu A55 pouze kalkulačku a konvertor měn. Pro hráče: v mobilu jsou čtyři hry (Stack Attack, Balloon Shooter, Move the Box a Padouch). Zajímavé je, že můžete nastavit, zda chcete mít u her spuštěné zvuky, podsvícení a vibrace. Při delším hraní šetříte baterii.

WAP

Pro prohlížení wapu je pohodlnější větší displej. Prohlížeč Openwave nabízí několik profilů pro vytáčené připojení, nechybí klasické "přejít na adresu", oblíbené (pro dvanáct adres). V menu najdete volbu "přejdi na naposled prohlíženou stránku".

Výdrž

Testovaný mobil vydržel 52 hodin v provozu. Během této doby byl docela intenzivně používán (včetně např. hlasitého handsfree). Při vybité baterii vydržel telefon ještě 20 minut hovoru. Pro běžné používání je výdrž baterie určitě dostatečná, krátkodobý test však neumožňuje získat detailnější zkušenosti.

To hlavní nechybí

Bylo by možné vytvořit zhruba stejně dlouhý text na téma "Co všechno chybí v mobilu Siemens A55". Vícepoložkový seznam, kalendář, infraport, e-mailový klient, GPRS, Java atd. Ale zpět do reality: jedná se o řadu A německého výrobce, ta takové funkce nabízet nemůže. Siemens A55 má funkce, které byste od mobilu za 3 700 včetně DPH očekávali. Jsou ovšem dokonale vybroušeny, to u levného mobilu není samozřejmé. Siemens A55 se bude prodávat dobře.