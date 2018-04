Siemens A52 - superlevný elegán (recenze)

Siemens A52 byl představen koncem června tohoto roku v Moskvě. Spolu s ním si na prezentaci výrobce odbyly premiéru další dva modely - C60 a MC60. Z těchto tří telefonů je model A52 asi nejméně nápadný a na první pohled zajímavý. Patří ale do segmentu trhu, kde se stále telefony prodávají v nejhojnějších počtech, takže právě s tímto modelem se asi budeme setkávat velmi často. Siemens A52 patří mezi ultra low-endy, tedy mezi nejlevnější telefony s nedotovanou cenou pod 3 000 Kč. Lze předpokládat, že po tomto telefonu sáhnou i operátoři, kterým se bude hodit do těch nejlevnějších předplacených sad, popřípadě jako dotovaný telefon za korunu.

Pokud se vám na fotografiích tato novinka zdá povědomá, nemýlíte se. Siemens A52 je téměř identický s modelem A55, který se prodává již od jara tohoto roku. Příbuzenskému vztahu proto napovídá i typové označení. Siemens A52 model A55 zatím na trhu nenahradí, oba modely se budou prodávat současně. Novinka by měla být levnější, má totiž o něco chudší výbavu.

Vzhled - rozený elegán

Na to, že se jedná o velmi levný telefon, to novému Siemensu docela sluší. Zpracování je na danou kategorii perfektní a pochválit musíme i mechanické kvality klávesnice. Ta je o mnoho lepší než klávesnice starších modelů áčkové řady Siemensu (A40, A50). Telefon je docela malý a lehký, rozměry až na pár milimetrů odpovídají parametrům modelu A55. Rozměry telefonu jsou 103 x 46 x 21 mm a jeho hmotnost je 84 gramů.

Siemens A52 má výměnné kryty, a to celou přední část a podstatnou část zadní. Po sejmutí krytů na telefonu zůstane jen malá část plastu okolo konektoru. To by ale mohlo při použití jiných krytů trochu vadit. Stejně řešený je i kryt Siemensu A55, s kterým má novinka pravděpodobně kryty zaměnitelné. Vyzkoušet jsme to ale nemohli, neboť jsme starší model neměli k dispozici. Testovaný vzorek Siemensu A52 měl kryt v kombinaci šedé a bílé barvy se stříbrným oválem okolo displeje a šedivými tlačítky. Telefonu to slušelo, vypadá dražší, než kolik ve skutečnosti stojí. Tento kryt se podle výrobce jmenuje „Cafe Latte“, druhý v kombinaci šedé a černé barvy se pak jmenuje „Espresso“.

Baterie - slušná výdrž

Standardní baterie Siemensu A52 je Li-Ion článek s kapacitou 700 mAh. To je o něco vyšší kapacita než v případě modelu A55. Výrobce hovoří o výdrži na jedno nabití baterie až 250 hodin, popřípadě o 300 minutách hovorového času. Tak dlouho nám telefon na příjmu nevydržel, ale přes pět dnů by na jedno nabití vydržet měl, a to i se zhruba hodinou hovoru. Musíme ale dodat, že jsme testovali úplně nový telefon a víc jak dvakrát jsme jej nabíjet nestihli.

Displej - klasika

Klasika v podání Siemensu. Monochromatický displej s rozlišením 101 x 64 obrazových bodů s jasně oranžovým podsvícením. To znamená, že displej je úplně stejný jako třeba v případě Siemensu A55. Je dobře čitelný, a to především podsvícený. Chvála pak směřuje i k podsvícení klávesnice, které je jasné a vcelku rovnoměrné. Na displej se vejde pět řádků textu, ale třeba při psaní SMS jsou k dispozici jen tři řádky, horní a dolní slouží pro zobrazení informačních údajů a k psaní je použít nelze. K dispozici je i možnost aktivace velkého fontu, ten je pak opravdu k nepřehlédnutí, ale v menu je vždy vidět jen jedna položka. U běžného fontu jsou vidět tři položky najednou.

Ovládání - jednoduché a přehledné

I v tomto případě je vše stejné jako u modelu A55. Vedle alfanumerických kláves jsou k dispozici dvě kontextová tlačítka, směrová klávesa a dvě nezbytné klávesy pro zahájení a ukončení hovoru. Pro vstup do menu v pohotovostním režimu slouží pravé kontextové tlačítko, dále se funkce obou kontextových kláves mění podle potřeby. Jako korekční klávesu lze velmi často použít červené tlačítko pro ukončení hovoru, kterým telefon také zapnete a vypnete. V menu listujete jen vertikálně a směrová klávesa je k tomu i uzpůsobena. Především díky této klávese a kontextovým tlačítkům je obsluha telefonu mnohem pohodlnější než u modelu A50, který měl jednak klávesy gumové a ještě vždy jednu směrovou a kontextovou klávesu spojenou. Pokud v menu telefonu narazíte na položku nahrávky, v domnění, že telefon disponuje záznamníkem nebo nějakým přehrávačem, budete zklamáni. Pod tímto názvem se skrývá přehled hovorů. Jak lze jednoduchou věc pojmenovat složitě…

Telefonování - polyfonní melodie

Siemens A52 nabízí 50 míst pro kontakty, další budete muset uložit na SIM kartu. Kontakty lze třídit do čtyř skupin volajících. K padesáti jménům můžete přiřadit obrázek a u čtyř skupin můžete vybrat specifické vyzvánění. Telefon nabízí i sedm profilů, a to včetně profilu letadlo. U každého profilu volíte vyzváněcí melodii, možnost vibrací, můžete aktivovat velký font, vypnout podsvícení a můžete i nastavit filtr, který určuje, která ze skupin volajících se vám dovolá (ostatní nikoliv). Siemens A52 nemá, na rozdíl od modelu A55, hlasité hands free, takže budete muset telefon držet u ucha, nebo si pořídit osobní HF. Kvalita reprodukce hovoru je bezchybná, hlasitost reproduktoru dostačující. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní a na výběr je dvacet vyzvánění. Deset polyfonních, šest obyčejných a čtyři si do telefonu můžete nahrát sami, ale jen přes EMS. Vyzvánění jsou dostatečně hlasitá, někdy možná až příliš.

Textové zprávy - slušný standard

Nový super low-end Siemensu nezklame ani středně náročné náruživé psavce textových zpráv. Nabízí paměť na 25 zpráv přímo v mobilu, umí dlouhé textové zprávy (až 760 znaků) a psát můžete s pomocí českého prediktivního slovníku T9. Ten nepoužívá háčky a čárky, což je výhoda, protože každá SMS tak má standardních 160 znaků. Zprávy můžete odesílat skupinám příjemců, a pokud si rádi posíláte obrázky a melodie, ani v tomto případě vás nový Siemens nezklame. Podporuje totiž EMS, takže vkládat obrázky a melodie není žádný problém, stejně jako formátovat text. Díky klávesnici se na telefonu píší zprávy velmi dobře, jen majitelé jiných značek si budou muset zvyknout na jiné rozmístění hlavních ovládacích prvků (mezera, změna slova) u slovníku T9.

Další funkce - dvě hry a budík s kalkulačkou

Chcete velmi levný telefon? Pak ale od něj nemůžete čekat zázraky, a to platí o nadstandardní výbavě nového Siemensu dvojnásob. Telefon nemá GPRS, dokonce nemá ani WAP, což je také asi hlavní rozdíl oproti modelu A55. Má ale dvě hry, klasický Stack Attack - přesouvání beden - a hru s názvem Padouch, což je trefování zajíčků vylézajících z nory. Telefon má i kalkulačku a budík. Budík je jen velmi jednoduchý, lze u něj nastavit jen jeden čas buzení s každodenním opakováním. Dále už v mobilu najdete jen tři složky pro vlastní obrázky, animace a vyzváněcí melodie, které přijmete pomocí EMS.

Fajn levný telefon, nic víc, nic míň

Zázraky se nekonají. Nový Siemens A52 je velmi levný telefon a tak má také jen základní výbavu. Oproti modelu A55 jej výrobce připravil o WAP a hlasitý odposlech, jinak se telefony liší jen v detailech. Novinka by měla být ještě levnější než model A55, cena by se měla pohybovat pod třemi tisíci za nedotovaný a neblokovaný telefon. V této chvíli ale lze koupit starší a o něco lépe vybavený model A55 již také pod tři tisíce, takže lze očekávat, že cena novinky ještě půjde dolů.

Za tyto peníze dostanete jednoduchý, ale elegantní mobil, který má jednoduché ovládání a zvládne všechny základní funkce. Pokud chcete více, budete se muset poohlédnou jinde. Siemens A52 je určen především začínajícím zákazníkům, kteří nechtějí za mobil vydávat mnoho peněz, ale nechtějí si pořizovat „cihlu“ z bazaru. Naopak, v případě Siemensu A52 získají pohledný telefon s plnohodnotnou zárukou. Konkurenci této novince budou dělat jak další modely výrobce (A55, C55, M(T)50), tak především některé modely Alcatelu, primárně nový Alcatel OT331, který má zhruba stejnou cenu jako Siemens A52.