Siemens A52 - další přírůstek do rodiny (první informace)

Siemens má v kategorii nejlevnějších mobilů velmi silnou pozici. Áčková řada výrobce je již více než tři roky stará a zahrnuje postupně modely A35, A36, A40, A50, A55 a nyní nejnovější model A52. První tři telefony z této velké rodiny patřily mezi to úplně nejjednodušší, co bylo možné ve své době zakoupit. Od modelu A50 mají nejjednodušší modely výrobce vylepšenou výbavu, grafický displej a i nový šat. Posledním přírůstkem do rodiny je model A52.

Siemens informace o tomto telefonu oficiálně zveřejní v průběhu dopoledne. Tento článek proto průběžně doplňujeme a zpřesňujeme.

Každý půlrok novinka

Siemens své nejjednodušší modely představuje v zhruba půlročním cyklu. Model A50 byl novinkou loňského podzimu, A55 se začal prodávat na jaře tohoto roku a dnešní novinka se do prodeje dostane v září tohoto roku. Cena telefonu zatím nebyla stanovena, ale dle tradic a také s ohledem na stav na trhu lze soudit, že by se cena přístroje měla pohybovat okolo 3 000 Kč a spíš ještě méně.

Blízký příbuzný

Tvar telefonu nevybočuje z tradic áčkové řady výrobce, vzhled je nejblíže poslednímu modelu A55, liší se ve své podstatě jen jinou barvou krytů. Siemens A52 má i velmi podobné rozměry a hmotnost jako jeho předchůdci. Parametry jsou následující: A52 - 103 x 46 x 21,5 mm, 84 gramů; A55 - 101 x 44 x 21 mm, 84 gramů ; A50 - 109 x 46 x 23 mm a 95 gramů. Stejný je i displej, který má rozlišení 101 x 64 obrazových bodů a maximálně zobrazí pět řádek textu. Hodnocení vzhledu telefonu je subjektivní záležitostí každého zákazníka, takže sami můžete posoudit, který Siemens áčkové řady se vám líbí nejvíce a jestli to je právě model A52. Pokud by se vám dvě standardní barevné kombinace nelíbily, můžete si vzhled telefonu přizpůsobit svému vkusu pomocí výměnných krytů CLIPit.

Pro porovnání, vlevo model A55, vpravo starší A50.

Lepší výdrž

Jedním z rozdílů mezi novinkou a jejími předchůdci je vyšší kapacita standardní baterie. Předchozí modely A50 a A55 mají baterii s kapacitou 650 mAh, novinka má baterii s kapacitou 700 mAh. Ve všech třech případech se jedná o Li-Ion baterii. Výrobce u modelu A52 slibuje výdrž na jedno nabití baterie po dobu deseti dnů v pohotovostním režimu, nebo téměř pět hodin nepřetržitého hovoru.

Výbava: vše při starém

Ani výbava novinky se od výbavy předchozích modelů nijak neliší. Vnitřní telefonní seznam přístroje pojme 50 kontaktů, textových zpráv se do telefonu vejde 25. Kontakty lze třídit do čtyř skupin volajících, na které lze také hromadně odesílat zprávy. Vedle SMS, a to včetně dlouhých, nabízí telefon i EMS, ve kterých lze k textu připojit obrázek, nebo melodii. Pomocí EMS lze obojí do telefonu i přijmout. Již v základní výbavě ale v telefonu nějaké obrázky a melodie najdete. Deset předinstalovaných melodií je polyfonních, ty model A50 vůbec nenabízel a v modelu A55 jsou jen čtyři.

Z dalších funkcí můžeme zmínit kalkulačku, převodník měn, osm vyzváněcích profilů a budík. Ke kontaktům můžete přiřazovat obrázky, které se objeví při příchozím hovoru z konkrétního čísla, a telefon nabízí i několik animací. Podle dostupných údajů telefon nelze připojit k počítači, nedisponuje rychlým přenosem dat - GPRS a ani v něm nenajdete kalendář.

Levný a asi i populární

Siemens A52 není nijak převratná novinka, nabízí jen o lehké vylepšení - především designérské - již prodávaných modelů. Na první pohled se tedy může zdát, že se jedná o nezajímavý přístroj. V záplavě nových mobilů s barevným displejem tomu tak určitě je, na druhou stranu, masový prodej lze očekávat právě u modelu A52. Již předchozí modely Siemensu - A50 a A55 - patří mezi nejprodávanější telefony na našem trhu, a pokud si i model A52 udrží cenový náskok před konkurencí, i sebelépe vybavenou, asi bude opět patřit mezi prodejní hity tuzemského trhu.

Pokud se vám vzhled novinky nelíbí a dáváte přednost jednomu z dnes prodávaných modelů áčkové řady Siemensu, nemusíte na novinku čekat. Pokud ale toužíte po větším výběru polyfonních vyzvánění a líbí se vám i design a barevnost A52, můžete začít šetřit a na podzim si tento telefon zakoupit. Díky předpokládané nízké ceně ani tolik šetřit nebudete muset.