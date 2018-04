Siemens A50 - pokrok nejen o skok (první dojmy)

Není low-end jako low-end. Dříve do této kategorie patřily telefony, které si byly velmi podobné, a to jak výbavou, tak cenou. V dnešní době se však nůžky low-endové kategorie pořádně rozevřely, a tak mezi low-endy patří jak chuďasové za zhruba 3 000 Kč, tak i telefony, které svou výbavou atakují hranice své kategorie a jejichž cena může být i více než dvojnásobná. Nový Siemens A50 patří tak trochu do obou kategorií. Cenou by měl patřit mezi prvně jmenované, ale výbavou se může směle měřit s dražšími telefony. A když se to celé výrobci podařilo zabalit do vcelku slušivého kabátku, měl by mít nový Siemens A50 o úspěšnou kariéru postaráno.

Není áčko jako áčko

Siemens A50 je přímým nástupcem modelů A35/36 a novějšího A40. Tolik alespoň hovoří příslušnost k áčkové řadě telefonů Siemens a i výrobce s tímto zařazením počítá. Pokud předchozí modely znáte, může vás tato skutečnost velmi rychle odradit. To by ale byla věčná škoda, protože až na výše uvedené nemá nový A50 se svými předchůdci nic společného. Snad jen cena by měla být velmi podobná, takže i A50 bude patřit mezi nejlevnější telefony na trhu. Vše ostatní je úplně nové a to jak v případě vzhledu, tak i v rámci vybavení telefonu. Pryč je nudná šeď předchozích modelů, stejně tak jejich neohrabanost. V propadlišti dějin je i velmi chudá výbava, která mohla oslnit snad jen úplné nováčky v mobilní komunikaci, kteří k mobilu přešli od starého pevného telefonu s točícím číselníkem. Ve své podstatě je nový Siemens A50 daleko více podobný modelu C45 než předchozím Siemensům áčkové řady.

První, co vás na novém Siemensu A50 zaujme, je jeho vzhled. Ten je sice možná až příliš podobný dalším telefonům z nabídky výrobce, ale oproti předchozím modelům z áčkové řady se jedná o výrazný skok dopředu. Mladí zákazníci jistě přivítají možnost změnit kompletně vzhled telefonu, který ve standardním provedení může být buď modrý, nebo béžový, vždy v kombinaci s šedou barvou imitující vzhled mramoru. Výrobce slibuje množství náhradních krytů, a to jak další dvoubarevné varianty, tak i daleko pestřejší motivy, které si můžete prohlédnout na obrázcích. Vyměnit nelze klávesnici, která je gumová a pevně trůní v těle telefonu. Rozměry telefonu jsou 109 x 46 x 23 mm a na ultra low-endový telefon překvapí hmotností jen 95 gramů. Rozměry telefonu jsou navlas stejné jako u modelu C45, naopak hmotnost novinky je o více než 10 gramů nižší. S C45 má nový Siemens i stejný počet a rozmístění tlačítek, ale především obě dvojité kontextové klávesy mají lepší tvar, takže se celý telefon výrazně lépe ovládá než právě model C45. Přesto si neodpustíme poznámku, že klávesnice novinky rozhodně nepatří mezi současnou špičku, a to ani ve své kategorii super levných telefonů.

Za výbavu se A50 stydět nemusí

Výbava telefonu odpovídá jeho kategorii, ale oproti předchozím modelům A35/36 a A40 je výrazně lepší. Nový je především displej, který je grafický a nabízí tři řádky pro práci s telefonem a jeden stavový pro kontextové klávesy (rozlišení 101 x 64 obrazových bodů). Font lze ještě zvětšit, pak se ale vertikálně stavěné menu telefonu změní jen na jednostránkové. Menší přehlednost v tomto případě vyváží perfektní čitelnost, kterou jistě ocení především zákazníci s horším zrakem. Jinak má menu telefonu klasickou strukturu známou ze všech současných modelů Siemensu. Standardní baterie má kapacitu 650 mAh a využívá technologie Li-Ion. Na jedno své nabití by měla telefonu poskytnout energii až na 250 hodin provozu v pohotovostním režimu, nebo až na 300 minut nepřetržitého hovoru. V praxi lze očekávat lepší výsledky než u modelu C45, který má baterii NiMH s kapacitou nižší o 100 mAh, tedy zhruba nad polovinou výrobcem udávaných hodnot.

Z funkcí telefonu zákazníci jistě ocení podporu EMS zpráv, českého slovníku prediktivního vkládání textu T9 a i vnitřní paměti na 50 telefonních čísel. Do telefonu si může uživatel uložit i čtyři vyzváněcí melodie a obrázky, které pak může použít jako loga, nebo spořiče displeje. V telefonu najdete i šest profilů, z kterých jsou čtyři přednastavené a dva volné. Všechny profily s výjimkou toho, který je určen pro použití v letadle, lze nastavit dle libosti uživatele. Telefon má i dvě hry, střílení balonů a přesouvání krabic, obě velmi dobře známé i z jiných telefonů Siemens. V dané cenové kategorii, kam tato novinka Siemensu směřuje, zákazníci požadují slušnou práci s SMS zprávami. Ty lze u A50 odesílat na předem definované skupiny příjemců, lze do nich vkládat melodie a obrázky (EMS zprávy) a nechybí ani funkce doručenky, či několika přednastavených SMS zpráv. Naopak u nejjednodušších low-endů lze jen stěží očekávat vnitřní paměť na zprávy.

Za méně peněz více muziky

Celkově lze nový low-endový Siemens A50 hodnotit pozitivně, a to především s ohledem na jeho předchůdce, kteří již nesplňovali základní požadavky na sice levný, ale moderní mobil. Vzhled telefonu je nyní odpovídající nabídce konkurence a výrobce si ještě přilepší na prodeji výměnných krytů, když výměnné papírky okolo displeje u předchozího modelu A40 byly jen z nouze ctností. Podstatně lepší je i výbava telefonu, která se již nemusí v konkurenci své třídy krčit na posledních místech.

Siemens A50 dobře ukazuje, kam postoupily mobily za poslední rok. Ještě před rokem by A50 patřil mezi střední low-endovou třídu, stejně jako tam patřil před rokem uvedený model C45, který je novince více než podobný a v některých směrech na ni ani nestačí. Výhoda pro zákazníky je zřejmá, za méně peněz dostanou více muziky, a to ani nemluvě o srovnání A50 s předchozím modelem A40, který přímo v nabídce Siemensu novinka nahrazuje. Pokud vás Siemens A50 zaujal, můžete se těšit na jeho recenzi, kterou vám nabídneme v nejbližších dnech.