Siemens A50 - levný, pohledný a vůbec ne hloupý telefon (recenze)

Potřebujete nový mobil, ale nechcete za něj vydávat zbytečně moc peněz? Máme pro vás jeden zajímavý tip. Jmenuje se Siemens A50 a jedná se momentálně o jeden z nejlevnějších telefonů na našem trhu. V předplacené sadě jej seženete pod tři tisíce a o moc víc nestojí ani nedotovaný a neblokovaný. Ve stejné cenové hladině moc jiných telefonů neseženete, a když už se nějaký najde, bude se jednat o starší výběhový typ. Naopak Siemens A50 je novinka a v dnešní recenzi můžete sami posoudit, jestli se nový nejlevnější Siemens povedl a jestli se vyplatí si jej koupit.

Než se ale pustíme do samotného telefonu, musíme se podívat trochu do minulosti. Áčková řada telefonů Siemens již má v nabídce výrobce poměrně slušnou tradici. Začalo to s modely A35/A36, které se od sebe odlišovaly pouze vzhledem. Jednalo se o velmi jednoduché přístroje s dvouřádkovým negrafickým displejem a opravdu jen tou nejjednodušší výbavou. Zhruba před rokem a půl pak Siemens představil nástupnický model A40, který se od předchůdců nijak výrazně neodlišoval a základní atributy u něj zůstaly zachovány. To platí především o designu, který nebyl příliš nápaditý, chudé výbavě a i o archaickém displeji. S novinkou je to ale úplně jinak. Ta si od svých předchůdců nevzala do vínku vůbec nic a naopak je nápadně podobná stále populárnímu modelu C45. Ten se stále prodává, ale je nepoměrně dražší než A50.

Vzhled - levný ale elegantní

Hned na začátek jedna dobrá zpráva. Design nového nejlevnějšího Siemensu nemá vůbec nic společného s předchozími modely řady „A“. Naopak je více podobný vyšším low-endům výrobce, tedy Siemensům C45 a novějším M/MT50. Kdo měl kdy tu čest s modely A35/36 nebo A40, jistě dobře ví, že se o žádné velké elegány nejednalo. Proto lze vzhled novinky považovat za krok výrobce správným směrem. Na druhou stranu se o nijak převratný design nejedná a komu se další novější modely z dílen Siemensu nelíbí, nebude spokojen ani se vzhledem A50. Opět se jedná o výrazně zaoblený telefon v dvojbarevném provedení, i když hned na první pohled působí poněkud plastově. To by ale nemělo být pro většinu potenciálních zákazníků překážkou, hlavním argumentem mluvícím pro A50 je jeho cena.

Výměnné kryty musí být

Testovaný telefon byl proveden v kombinaci šedého - jakoby mramorového a ostře modrého plastu (další variantou je pak světlé provedení, označované jako „šampaňské“). Tělo přístroje a boky jsou šedivé, zadní kryt baterie a přední kryt jsou modré. Ozdobným prvkem je stříbrný oválek okolo displeje, který zasahuje až k funkčním klávesám. Všechna tlačítka jsou pak šedá s potiskem. Jak se na low-end sluší, má telefon kompletně výměnné kryty. Výrobce slibuje množství více či méně barevných náhradních krytů a pro spořivé zákazníky se jistě již tvoří kryty neoriginální v mnohých asijských firmách a dílničkách. Kryt na telefonu velmi dobře sedí, takže se netřeba obávat nejrůznějších pazvuků, a musíme pochválit i mechanizmus jeho sundávání a nandávání, při kterém ani není nutné vyndávat baterii.

Pro zájemce o telefon pod tři tisíce jistě bude příjemným překvapením hmotnost a rozměry nového Siemensu. Ten je nejenom lehčí (95 gramů) než starší předchůdci áčkové řady, ale je i lehčí než model C45 (107 gramů). Rozměry pak mají oba tyto telefony naprosto stejné (109 x 46 x 23 mm).

Displej - není špatný

Na levný mobil má Siemens A50 velmi slušný displej, který má rozlišení 101 x 64 obrazových bodů (shodné rozlišení jako u Siemense C45). Displej je samozřejmě jen monochromatický, ale má velmi dobrý kontrast, který lze dle libosti nastavit. Díky tomu je displej velmi dobře čitelný, a to i při zhasnutém podsvícení. To je velmi jasně oranžové (stejné, jakým je podsvícena i klávesnice). Telefon v noci svítí jak vánoční stromeček, takže jak na displej, tak na klávesnici velmi dobře uvidíte. Pokud však svítit nechcete, můžete si podsvícení telefonu v menu vypnout.

Tři řádky pro práci, celkem řádků pět

Běžně displej umí zobrazit tři řádky textu, což platí i pro psaní SMS zpráv. Dále displej zobrazí stavový řádek s možnostmi pro kontextové klávesy a horní stavový řádek s dalšími doplňujícími informacemi. Při čtení SMS zpráv pak máte k dispozici o řádek navíc.

Baterie - Li-Ion v low-endu

I v této disciplíně nový Siemens výrazně boduje. Oproti předchůdcům a i modelu C45 nabízí Li-Ion baterii. Ta zatím není samozřejmostí ani u jiných nejjednodušších a nejlevnějších low-endů. Výhodou Li-Ion baterie není jen úspora hmotnosti, ale i jednoduchá údržba.

Kapacita baterie je 650 mAh a do telefonu se vkládá stejně jako do jiných novějších Siemensů, tedy nejdříve svým levým bokem a až poté se vpravo domáčkne. Vložení jde vcelku jednoduše, a to především když si prohlédnete vylisovaný piktogram na těle telefonu. Horší je to ale s jejím vyjmutím. Nejdřív musíte nehtem odsunout pojistku nad baterií a poté baterii vysunout z pravé strany. Nejde to nijak lehce, a jednou rukou už vůbec ne. Výdrž baterie je lehce nadprůměrná, v našem testu vydržel Siemens A50 na jedno nabití v pohotovostním režimu zhruba tři a půl dne s půl hodinou hovoru a několika napsanými textovými zprávami. Musíme však podotknout, že baterie byla zcela nová a prošla jen dvěma nabíjecími cykly.

Ovládání - ta klávesnice…

V této disciplíně nepřináší Siemens A50 nic nového. Ovládání je stejné jako u jiných současných telefonů se značkou Siemens a je stejné jako třeba u modelu C45. Klávesnice má vedle dvanácti alfanumerických tlačítek ještě dvě dvojité klávesy, které na vnějších polovinách slouží jako kontextové a na vnitřních jako směrové. Jedinou speciální klávesou je tlačítko pro vstup do telefonního seznamu a poslední dvě klávesy nesou obligátní zelený a červený telefonek.

Guma není nejlepším řešením

Klávesnice je gumová a je pevně zabudovaná do těla telefonu. Díky tomu mají tlačítka nepříliš jistý stisk a poněkud se viklají. Na druhou stranu musíme pochválit nově vyřešené směrové klávesy. Ty sice stále sdílí jedno tlačítko s kontextovými klávesami, ale na rozdíl od modelu C45 nejsou tak blízko sebe, takže telefon mohou ovládat i muži, což bylo u C45 proveditelné jen s velkými obtížemi. Klávesnice je asi největší slabinou telefonu, ale zase tak hrozná není, jen je potřeba si na ni zvyknout. Mikrospínačové klávesy jsou ale svojí kvalitou minimálně o stupínek výše.

Menu telefonu příznivce značky Siemens nepřekvapí. Je vertikálně stavěné, na displeji jsou vidět vždy tři položky a nabídky se ovládají pomocí kontextových kláves. V pohotovostním režimu je pravá kontextová klávesa přiřazena vstupu do menu telefonu a funkci levé klávesy si můžete zvolit sami. Pokud byste se ve standardním menu telefonu špatně orientovali nebo kdyby se vám zdál použitý font příliš malý, můžete si v menu telefonu zvolit funkci „Velká písmena“, která změní celé menu telefonu na jednodisplejové, tedy takové, že vždy vidíte jen jednu položku menu telefonu.

Hlavní menu je přehledné

Hlavní menu přístroje má osm položek. Vedle textových popisek uvidíte i vcelku charakteristickou animovanou ikonu. V hlouběji zanořených položkách menu již ale animované ikony nenajdete. U některých voleb na vás ještě vyskočí menu ve speciálním okně, které ale nemá boční proužek, podle kterého byste se orientovali, kolik položek menu má a kde se v něm nacházíte. U hlavních menu ale tento stavový proužek nechybí. Pokud jste zatím s telefony Siemens neměli tu čest, může se vám menu zdát poněkud složité, ale po krátkém seznámení by vám pohyb v něm neměl činit problémy. Nejčastěji používané funkce lze nastavit jako rychlou volbu pod alfanumerické klávesy 2 až 9.

Telefonování a práce s SMS zprávami - v pořádku!

Hovor Siemens A50 zvládá bez problémů, subjektivně se nám zdála citlivost mikrofonu standardní a hlasitost reproduktoru dostačující i pro hlučnější prostředí. Těžko hodnotit citlivost přijímací části přístroje. V místech, kde jsme telefon testovali, jsme žádné problémy nezaznamenali a ani jsme si nepovšimli rozdílů oproti jiným telefonům.

Slušná nabídka

Siemens A50 má vnitřní paměť na 50 kontaktů, další musíte umístit na SIM kartu. Jednotlivé kontakty lze roztřídit do čtyř skupin volajících, když ke každé lze přiřadit některý z mnoha grafických symbolů. Ty lze přiřadit i k jednotlivým kontaktům, a to buď v podobě předdefinovaného symbolu, nebo obrázku, který si do telefonu můžete stáhnout. Telefon disponuje i šesti vyzváněcími profily, z kterých jsou tři předdefinované, dva si můžete libovolně nastavit a poslední profil je speciálně určen pro případ cesty letadlem. Nastavení u jednotlivých profilů je velmi široké, od typu vyzváněcí melodie či aktivace vibračního vyzvánění až po nastavení podsvícení, velikosti fontu a filtru, kterým povolujete dovolání se lidí uložených v některé ze skupin volajících. Na low-endový telefon velmi slušná nabídka, kterou nedisponují ani o třídu dražší přístroje.

Vyzváněcích melodií v telefonu najdete 24, z čehož je dvacet přednastavených a čtyři melodie si můžete do telefonu nahrát. Vlastní editor melodií ale v Siemensu A50 nenajdete. Melodie nejsou ničím zajímavé, dnes letí polyfonní, ty ale od nejlevnějšího telefonu značky očekávat nemůžeme. Aktivovat či deaktivovat pak můžete i zvuky kláves a minutové pípání během hovoru.

Ani za práci se zprávami se A50 stydět nemusí

O něco chudší je menu zpráv, přesto běžnému uživateli více než postačí. Telefon má paměť na příchozí zprávy (25 - nejdříve se ukládají do telefonu, posléze na SIM kartu). U odchozích zpráv pak nabízí dlouhé zprávy až o délce 760 znaků. Na displeji je vidět kolikátou část dlouhé SMS píšete a kolik znaků ještě celkem zbývá. Při psaní můžete využít prediktivního vkládání textu T9 s českým slovníkem. Pokud jste již měli telefon s českou T9 a naučili jste se ji používat, budete mile překvapeni a všem neznalým tento způsob psaní zpráv vřele doporučuje a radíme, nenechte se odradit při prvním zkoušení.

Siemensu A50 nechybí ani možnost odeslat zprávu skupině příjemců (souvisí se skupinami volajících), či ke zprávě přidat obrázek nebo melodii (EMS zprávy). Zajímavou možností je i formátování textu či jeho podtržení, nebo zvýraznění a možnost vložení třeba webové adresy. Použít můžete i devět přednastavených zpráv, které si můžete připravit i sami. Telefon umí doručenky, naopak jsme ale nenašli funkci SMS chatu.

WAP a data - první ano, druhé nikoliv

V preview telefonu Siemens A50 jsme vás mylně informovali, že telefon podporuje datové přenosy. Informaci jsme čerpali z dokumentů výrobce, které se ale stahovaly k předprodejní verzi telefonu. Ta prodejní, kterou najdete na pultech prodejen, ovšem datový přenos neumí. Přesto telefon lze spojit s počítačem a můžete si do něj nahrát obrázky a melodie, popřípadě zálohovat telefonní seznam.

WAP telefon umí, prohlížeč je ve standardu 1.2.1 a nabízí pět profilů a deset položek pro oblíbené adresy. Prohlížeč pochází od společnosti OpenWave.

Další funkce - chudá nabídka

Siemens A50 je jeden z nejlevnějších telefonů na trhu, takže od něj nelze očekávat nijak širokou nabídku nadstandardních funkcí. Najdete v něm budík a funkci automatického vypnutí telefonu ve stanovený čas. Naopak telefon nemá kalkulačku a kalendář. V menu Zábava najdete prohlížeč obrázků, menu vlastních melodií a dvě hry. Jedná se o dobře známé hity z dílen Siemensu: sestřelování balonů a posouvání beden. Víc nadstandardních funkcí již telefon nenabízí.

Koupit, či nikoliv?

Siemens A50 je v současné chvíli jedním z nejlevnějších telefonů na trhu. Pokud budete hledat, seženete jej již za cenu okolo 2500 Kč, což je vcelku bezkonkurenční nabídka. Konkurenci mu tvoří i dva stájoví kolegové, o něco levnější telefony A35/36/40 a naopak o málo dražší model C45. Šetřit vám nedoporučujeme, starší áčkové modely Siemensu jsou opravdu velmi chudě vybavené a mají jen negrafický displej a velmi neatraktivní design. Model C45 sice podporuje datové přenosy, ale je těžší a nemá Li-Ion baterii. I v tomto případě se přikláníme na stranu novinky, která má i o něco lépe vyřešené směrové a kontextové klávesy. Klávesnice je vůbec asi nejslabší stránkou tohoto telefonu. Není úplně nejhorší, ale pochválit ji rozhodně nemůžeme.

Naopak pochvalu zaslouží A50 za možnosti při psaní SMS zpráv, za paměť na zprávy a i za možnosti rozdělení kontaktů do skupin volajících a za profily. Při ceně telefonu se nelze divit absenci některých funkcí, někomu ale může kalendář a kalkulačka chybět. Telefon je však určen především začínajícím uživatelům, popřípadě zákazníkům, kteří chtějí být mobilní, ale nechtějí za telefon vydat příliš peněz a bazarovým telefonům se vyhýbají. Pro ně bude Siemens A50 velmi dobrou volbou a měl by jejich potřeby plně uspokojit.