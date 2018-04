Siemens A40 - mobil za korunu (recenze)

Siemens A40 jako by do dnešní doby nepatřil. Nemá rychlá data, nemá Java aplikace, nemá dokonce ani budík nebo jakoukoliv hru. Přesto se jedná o telefon, který určitá skupina zákazníků při výběru nového přístroje nemůže přehlédnout. Siemens A40 je totiž jedním z nejlevnějších telefonů na trhu, ne-li přímo tím nejlevnějším. To platí téměř ve všech případech u všech tří našich operátorů. Nejlevněji jej koupíte u Oskara jako neblokovaný za 2 377 Kč. U Paegasu a Eurotelu pak za A40 dáte v předplacené sadě téměř shodných 3 499 (3 495) Kč. Pokud byste si u Paegasu či Eurotelu přáli tento telefon k některému z tarifních programů, bude vás stát pouhou jednu korunu. Samozřejmě, v obou posledních případech musíte připočíst aktivační poplatek a pak se již o nijak výhodnou nabídku nejedná, ale to neplatí jen o tomto telefonu, zde je příčinou dotační politika obou operátorů.

A40 není drahý, ale také nic moc neumí. To by ale některým zákazníkům nemuselo vadit, ne každý od telefonu očekává sofistikovaný přístroj plný nejrůznějších funkcí. Někomu stačí telefonovat a občas poslat či přijmout SMS zprávu. Oboje A40 bez problémů zvládne a k tomu nabízí i netradičně pojatý příspěvek do všeobecné mánie výměnných krytů a dalších externích pomůcek pro zkrášlení telefonu do podoby lahodící oku majitele. A protože je A40 levný telefon, i v případě personalizace svého vnějšku nabízí levné řešení. Budou vám stačit nůžky a nějaký pěkný obrázek. Ale nejdříve trocha historie, Siemens A40 má své předky, o kterých je nutné se zmínit. Možná si vzpomenete na dvojici telefonů Siemens A35 a A36, které bylo donedávna možné zakoupit i v tuzemsku, ale při troše štěstí na ně můžete v obchodech narazit ještě dnes. Připomeňme, že se jednalo o dva téměř identické přístroje, když model A35 nabízel přední výměnné kryty, A36 pak byl bez této vymoženosti. Recenzi modelu A36 najdete zde a doporučujeme, abyste si ji přečetli, pokud máte zájem o nový model A40. Oba telefony si jsou velmi podobné, a to jak vzhledem, velikostí či hmotností, tak i funkční výbavou.

Vzhled

A40 je,0 jak bylo uvedeno, velmi podobný modelu A35/36. Tvar telefonu a rozmístění tlačítek zjevně vychází ze staršího a nesmírně populárního modelu C35i, který má sice již svá nejlepší léta za sebou, ale stále jej můžeme nalézt na pultech obchodů a svojí cenou je vážným konkurentem právě novému modelu A40. Ač jsou oba tyto telefony podobné, výbava C35i je o poznání bohatší, což můžete sami posoudit v této naší recenzi tohoto modelu. Ale zpátky k A40. Námi testovaný telefon byl celý vyveden v černém plastu, takže jediným ozdobným prvkem je průhledný kryt okolo displeje, který naznačuje příbuznost A40 k novějším telefonům Siemens, které mají také okolo displeje designérský prvek ve tvaru oválu. Průhledný kryt okolo displeje lze u A40 odejmout a vložit pod něj libovolný obrázek. Levné a jednoduché řešení však vyžaduje alespoň základní dovednost v práci s nůžkami, trochu trpělivosti a nějaký pěkný obrázek na vystřihnutí. Fantazii se meze nekladou, záleží jen na vašem vkusu, dodejme však, že otvory pro kontextové klávesy se díky své titěrnosti příliš pohodlně nevystřihují. Pokud obrázky okolo displeje nepotřebujete, můžete průhledný kryt použít jako zvětšovací sklo. Ve vhodné vzdálenosti od displeje můžete font zvětšit téměř na dvojnásobek.

Siemens A40 má rozměry 118 x 46 x 27 mm a váží 122 gramů. Tyto údaje jsou téměř identické s předchozími modely A35/36, stejně jako počet kláves a jejich přibližné rozmístění. U modelu A40 jsou možná alfanumerické klávesy oproti předchůdcům o něco větší a trochu jiný tvar mají i kontextové klávesy. Změny jsou však jen kosmetické. Zadní kryt telefonu je pak s modely A35/36 naprosto shodný, stejně jako prohnutý tvar zadní části telefonu. Díky prohnutí se přístroj vcelku dobře drží v ruce a ani gumová klávesnice nepatří mezi nejhorší. Podobnost se staršími Siemensy naznačuje i tvar antény, která není integrovaná, tak jak je tomu u všech novějších Siemensů.

Baterie

A40 používá Ni-MH baterii o kapacitě 600 mAh, naprosto stejnou, jakou najdeme u předchůdců A35/36. Z tohoto pohledu nepřekvapí ani identická výdrž všech tří telefonů, která v pohotovostním režimu dosahuje zhruba 85 hodin, když výrobce uvádí rozmezí mezi 60ti až 150ti hodinami. V případě nepřetržitého hovoru by pak A40 měl vydržet maximálně 240 minut, ale tuto disciplínu jsme v praxi netestovali. Při průměrně provolaných dvaceti minutách denně a několika odeslaných SMS zprávách nám A40 vydržel na jedno nabití baterie tři a půl dne, což odpovídá výše uvedeným 80ti hodinám.

Displej

Displej nového ultra low-endového Siemensu rozhodně není jeho silnou stránkou. Opět zde platí, že displej je identický s modely A35/36, tedy tři řádky, když ten horní je vyhrazen stavovým ikonám a ten spodní nápovědě ke kontextovým klávesám. Z jednoduchých počtů vyplývá, že k práci vám musí stačit jeden řádek, a to ten prostřední. Displej je z dnešního pohledu poněkud archaický, opět utvrzuje, že od tohoto telefonu se nic víc než telefonování a občasné přijímání a odesílání SMS neočekává. Konkurence nabízí přehlednější a obsáhlejší displeje, nutno však podotknout, že displej je vcelku slušně čitelný. Pokud si u telefonu ceníte animací, obrázků či třeba spořičů displeje, poohlédněte se jinde, nic z toho tento Siemens nenabízí. Podsvícení displeje a klávesnice má zelenou barvu a je poněkud mdlé a nevýrazné.

Ovládání

Ovládání Siemensu A40 je veskrze jednoduché a v krátkém menu se ztratí jen málokdo. Zelené a červené tlačítko slouží standardně k přijmutí či ukončení hovoru, pomocí zeleného se pak dostanete i k seznamu naposled volaných čísel. Tlačítko C vás vrátí o úroveň zpět či odstraní nepotřebné znaky při vkládání záznamů na SIM kartu nebo v SMS zprávě. Kontextové klávesy jsou na A40 tři, když ta levá je dvojitá a slouží k procházení menu telefonu. Do toho se dostanete v pohotovostním stavu zmačknutím pravé kontextové klávesy, která dále slouží k potvrzení vybrané položky menu. Alfanumerická klávesnice má standardní počet kláves, pomocí tlačítka s hvězdičkou můžete rychle vypnout všechny zvuky, a přejít tak do tichého režimu, naopak tlačítko s mřížkou slouží mimo jiné pro blokování klávesnice. Hlavní menu telefonu má jen šest položek, což je v dnešní době asi rekordní výsledek. Pro někoho však tato strohost může být výhodou.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Telefonování jde A40 bez problémů, subjektivní citlivost na signál je dostatečná a hlasitost reprodukovaného zvuku ve sluchátku je taktéž bez problémů. Telefon nemá vnitřní paměť na kontakty, takže si budete muset vystačit s kapacitou své SIM karty. Vkládání nového záznamu či editace toho starého je snadný úkol, který nebude většině majitelů tohoto telefonu činit sebemenší potíže. U každé akce dostanete na spodním řádku displeje nápovědu, takže vždy budete vědět, kterou klávesu stisknout. O něco horší je psaní či čtení SMS zpráv, a to především díky displeji, přeci jen, jeden řádek je jeden řádek. Při psaní zpráv se na spodním řádku objeví informace o počtu zbývajících znaků do celkových 160ti. Z toho vyplývá, že dlouhé SMS zprávy si na Siemensu A40 nenapíšete, stejně jako zde nenajde paměť na zprávy či stále více populární SMS chat nebo obrázkové zprávy. Oproti modelům A35/36 nabízí novinka vibrační vyzvánění, a pokud chcete jen zvonit, můžete si vybrat z patnácti melodií. Vlastní si však nesložíte.

WAP a data

Tady budeme velmi rychle hotovi, A40 neumí ani jedno, ani druhé. Data v této kategorii asi nikdo nečeká a WAP na jednom řádku by asi postrádal smysl.

Další funkce

Ani v této sekci není moc co psát. A40 umí hodiny a datum, ovšem budík si budete muset koupit zvlášť. Hry, fenomén dnešní doby, tento Siemens žádné nemá, stejně jako třeba kalkulačku. Dodejme tedy, že telefon je duální, umí SIM toolkit a v balení k němu dostanete cestovní nabíječku a návod k použití.

Zhodnocení

Siemens A40 je nejjednodušším přístrojem německého výrobce, který se v západní Evropě již nějaký ten pátek prodává, ale k nám dorazil až na jaře letošního roku. Telefon jasně spadá do ultra low-endové kategorie, která není v poslední době na trhu příliš silně zastoupena. Konkurenci A40 budou dělat Panasonic GD35, Philips Fisio 311 a nověji Fisio 120/121, které však mají minimálně větší a obsáhlejší displej. Nemůžeme však zapomenout ani koncernovou konkurenci, když například u Eurotelu nabízejí starší, ale lépe vybavený model C35i o pár stokorun levněji (informace z webu operátora - stav v obchodech neznáme).

A40 by mohl zaujmout nenáročné zákazníky toužící mobilně komunikovat a nedávat do telefonu příliš mnoho peněz. Kdo chce nový telefon, má v A40 jednu z nejlevnějších, nebo možná úplně nejlevnější běžně dostupnou alternativu. Telefon by díky svému jednoduchému ovládání a nekomplikovanosti mohl vyhovovat starším lidem, nebo naopak čerstvě škole povinné mládeži. Zde by však měli rodiče zvážit, jestli není vhodné investovat do telefonu s hrami, v budoucnosti pak mohou ušetřit za hračky. Jako ideální se mohou jevit telefony s podporou Java aplikací, kde by nové a nové hry nemusely v krátké době omrzet. Takovéto přístroje však stojí či budou stát x násobky ceny A40. Jako kontaktní telefon by však mohl tento jednoduchý Siemens dobře posloužit.