Siemens A36/35 - Absolut low end (recenze)

Společnost Siemens představila na letošním Invexu nový low-endový telefon. Jmenuje se A36/35. Jedná se o dva různé telefony, ovšem jediný rozdíl mezi nimi je v typovém označení a v možnosti výměny čelního krytu. Siemens A35 má výměnný přední kryt okolo displeje, Siemens A36 nikoliv. Jiná odlišnost, ať už v softwaru, rozměrech, vlastnostech či vzhledu mezi těmito dvěma typy není.

Vzhled a rozměry

Telefon velice připomíná Siemens C35 a to jak vzhledem, tak i svým tvarem a rozměry, které jsou 118 x 46 x 28 mm (výška x šířka x hloubka) a hmotnost 120 g. Pouze displej A35/36 je menší.

Nový Siemens můžeme stran designu hodnotit jako nevýraznou a chudší napodobenina modelu C35.

Klávesnice i umístění tlačítek také vychází z "cétřicetpětky", pouze klávesy s alfanumerickými znaky mají na rozdíl od ní kruhový tvar. Telefon je tmavě modrý, což bude prozatím jediná barva, ve které bude na našem trhu k dostání. Pokud jej poprvé spatříte, nejspíše získáte dojem (stejně jako já), že nejde ani tak o mobilní telefon, jako spíše o jeho maketu či hračku pro děti.

Displej

Je až zbytečně malý - má pouze tři řádky. Z toho jedna řádka slouží k zobrazení textu a druhá zobrazuje popisky v menu, třetí ukazuje aktuální stavy. V pohotovostním stavu je v levém horním rohu indikována úroveň signálu a naproti, v pravém horním rohu, můžeme sledovat stav nabití baterie. Uprostřed displeje vidíme název operátora a pod ním, v levém spodním rohu, se neustále zobrazuje aktuální čas (máte-li funkci "zobrazování času" aktivovánu). Podsvícení displeje má zelenou barvu. Zhasínání podsvícení displeje není okamžité, ale postupné a nelze vypnout.

Výdrž baterie

Telefon napájí NiMH baterie o kapacitě 600 mAh. Její výkon výrobce uvádí 60 - 150 hodin v pohotovostním stavu nebo 90 - 240 minut hovoru. Doba nabíjení nepřesáhne 2 hodiny. Telefon, podle našich zjištění, opravdu vydrží na jedno nabití skutečně déle než tři dny. Na druhou stranu je pravda, že během této doby se z něj volalo opravdu minimálně - celkem cca 15 minut.

Ovládání telefonu

Klávesnice telefonu má kromě alfanumerických tlačítek také korekční tlačítko "C", tlačítka s ikonami zeleného telefonu (pro přijmutí hovoru), červeného telefonu (ukončení / odmítnutí hovoru, vypnutí / zapnutí telefonu). V horní části klávesnice se nachází dvoupolohové tlačítko s levou a pravou šipkou a tlačítkem (označeným tečkou). Dvě posledně jmenovaná tlačítka slouží k pohybu a práci v menu. Šipkami se pohybujete v menu a vedlejší klávesou (s tečkou) ve většině případů potvrzujete zvolenou funkci. Úmyslně říkám "ve většině případů", neboť občas si dvě nejvýše položené klávesy vymění své funkce. Při práci se seznamem nebo v menu SMS zpráv měníte volby tlačítkem se šipkami a klávesou s tečkou potvrzujete volbu. Opačně tomu je však například u nastavení zobrazování hodin, kde tečkou vybíráte položku a šipkami ji potvrzujete. Tento způsob ovládání je sice poněkud matoucí, ale zvyknete si na něj. Navíc nad tlačítkem máte vždy popisku, co kterým stiskem provedete (zda výběr či potvrzení).

Menu a funkce

Pro vstup do menu stisknete tlačítko s tečkou (nad ním je v pohotovostním stavu zobrazen nápis "menu"). Struktura menu je následující: Telefonní seznam, Zprávy, Nepřijaté hovory, Hlasová schránka, Tóny, Nastavení.

Zvonění

Tóny naleznete v menu telefonu pod stejnojmennou položkou. Výběr zvonění není nijak přehnaný. Máte k dispozici celkem 15 vyzváněcích tónů. Hlasitost zvonění lze nastavit v pěti různých úrovních, včetně vzrůstajícího zvonění. Odezvu kláves můžete podle potřeby vybírat mezi pípáním, klikáním, nebo můžete odezvu kláves úplně vypnout.

Telefonní seznam

V telefonním seznamu si budete muset vystačit s místem na SIM kartě. A35/36 bohužel nenabízí možnost ukládat jména a čísla do paměti telefonu. Položky v menu telefonního seznamu jsou: Vlastní číslo, Vložení nového, Servisní čísla, Seznam. Pokud chcete vyhledat nějaké číslo v seznamu, postup je následující. Stisknout tlačítko "Menu", potvrdit "Telefonní seznam" a stisknout klávesu, které přísluší první písmeno jména, které hledáte. Například, hledáte-li jméno "Novák" - "Menu"..."Telefonní seznam"..."Vybrat"..."6"..."6". Chcete-li nějaké číslo editovat nebo smazat, nejprve jej popsaným způsobem vyhledáte, potvrdíte Volby a vybíráte mezi: "Zobrazením čísla", "Editací" a "Vymazáním".

SMS zprávy

Psaní i čtení SMS zpráv je, bohužel, vzhledem k malým rozměrům displeje dost pomalé. Při čtení jednotlivých zpráv se mi občas stávalo, že telefon "zamrznul" a nereagoval vůbec na nic. K jeho znovuoživení bylo potřeba vyjmout baterii. Snad bude tato softwarová "moucha" co nejdříve odstraněna. Do paměti telefonu můžete uložit maximálně 10 SMS zpráv. Při čtení zprávy můžete okamžitě volat odesílatele, uložit telefonní číslo odesílatele do seznamu, odpovědět, editovat nebo smazat zprávu. Při samotném vytváření zprávy telefon reaguje okamžitě a přesně. V levé spodní části displeje se zobrazuje číslice, určující kolik znaků ještě můžete vložit.

Poněkud nepovedené je upozorňování na příchozí SMS zprávu a na nepřijatý hovor. V obou případech se v horní části displeje objeví ikona zvonícího telefonu a při stisknutí klávesy Menu se objeví v menu nová položka Událost. Teprve po jejím potvrzení se dozvíte, zda jste obdrželi novou SMS nebo vám někdo volal.

Siemens A35/36 je duální telefon fungující v pásmech GSM 900 / 1800 MHz. Dále přístroj podporuje SIM toolkit, SIM lock a GSM fázi 2. Z ostatních užitečných funkcí (například čas, budík, kalkulačka, ap.), které jsou v dnešní době již dávno standardem, obsahuje A35/36 pouze čas a datum.

Siemens A35/36 je klasickým low-endovým telefonem, určeným právě těm, kteří od telefonu neočekávají nic jiného, než pouze telefonovat a sem tam odeslat nějakou tu SMS. Pokud od telefonu očekáváte něco více, A35/36 rozhodně není nic pro vás. Funkce jako WAP, IrDA, hlasové ovládání apod. byste u něj hledali marně. Na druhou stranu je malý, lehký, dlouho vydrží a jeho ovládání zvládne každý.

Siemens A36 bude k dostání od listopadu, zatím pouze v prodejní síti Paegasu. Siemens A35 (s vyměnitelným předním krytem) se na náš trh dostane na nový rok. Ovšem cena, která se bude pohybovat okolo 5000 Kč, se zdá být vzhledem k možnostem telefonu stále poměrně vysoká.

Poznámka: Testovaný vzorek byl vybaven pouze angličtinou, tudíž některé námi volně přeložené hlášky se nemusí shodovat s konečným českým menu telefonu Siemens A35/36.