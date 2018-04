Siemens A35/A36 - Jedna a jedna nemusí být dvě (preview)

Jedná se v podstatě o naprosto totožné modely s jediným rozdílem. Siemens A35 má výměnný přední kryt okolo displeje, A36 však nikoliv. Žádná jiná změna, ať už v softwaru, rozměrech či vlastnostech mezi nimi není. Na našem trhu by se měl objevit nejprve model bez odnímatelného předního panelu A36, a to ještě do konce tohoto roku. Kdy se budeme moci začít těšit z výměnných krytů na A35, zatím bohužel není přesněji známo.

Charakteristika Telefon je pochopitelně duální, tudíž jej můžete použít jak v sítích GSM 900 MHz, tak i v sítích o kmitočtu 1800 MHz. Rozměry telefonu jsou 118 x 46 x 28 mm (výška x šířka x hloubka) a hmotnost 120 g. Jedná se tedy vskutku o velmi malý mobilní telefon. Naproti tomu jeho váha by mohla být vzhledem k rozměrům přeci jen o něco nižší.

Funkce Výkon baterie výrobce uvádí 60 - 150 hodin v pohotovostním stavu nebo 90 - 240 minut hovoru. Standardně dodávaná baterie je NiMH o kapacitě 600 mAh. Doba nabíjení nepřesáhne 2 hodiny. Na kolik jsou však tyto údaje přesné se ještě uvidí. Displej nabízí dvě řádky textu a jeden řádek s ikonami. Telefon dále nabízí 15 vyzváněcích tónů a volbu z 25 různých jazyků. Bohužel postrádá interní paměť, tudíž nemáte možnost ukládat si telefonní čísla do seznamu. A36/A35 dále podporuje SIM toolkit, SIM lock a GSM fázi 2 / 2+.

K dostání bude také celá řada bohatého originálního příslušenství. Cena obou modelů zatím není známa, ale vzhledem ke skupině zákazníků, do které je tato novinka namířena, by měla být určitě příznivá. Dá se velice snadno předpokládat, že se tento telefon brzy stane součástí některé z předplacených sad. A když Bůh, Siemens a operátor dá, bude to ještě do Vánoc.

Poznámka k M35i

V souvislosti s telefony Siemens jsme se dozvěděli, že model M35i nebude do Vánoc na našem trhu dostupný.