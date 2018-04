Siemens a jeho DECTové produkty

Na Invexu jsme narazili na spoustu zajímavostí, mezi které ovšem patřila i výstavka Siemensových DECTových produktů.

To, co vidíte na obrázku zadrátované ocelovými lanky je typická expozice na výstavě v Čechách aneb "co není přibité, jako kdybyste vyhodili".

Jako první DECT produkt pro normální linky bych uvedl Gigaset 2010, který lz e napojit na normální telefonní síť a pak používat bezdrátový telefon, který je k němu dodáván.

To je ovšem základní verze, která má v sobě pouze základní funkce a také má pouze jeden numerický řádek. Tato verze sluchátka se nazývá Gigaset 2000S (jako standard)

K základnové stanici lze ovšem přiobjednat i další sluchátka, která se liší již svou třídou. Jako jedno z prvních bych zde uvedl například Gigaset 2000C (comfort), která má již grafický displej a lze k tomuto telefonu připojit i handsfree sadu jednoduchou přenosnou - přímo k nasazení na ucho. Jeho design menu, ovládání a tlačítek připomíná spíše telefon GSM z rodiny Siemensů.

Jako další sluchátko lze přiobjednat i Gigaset 2000C pocket, který má téměř stejné funkce jako 2000C, ale nemá možnost stejné HF sady, vydrží až 90 hodin v pohotovostním režimu a nebo 9 hodin hovoru.