Šidítko od Nokie. Recenze Nokia 8800 Gold Arte

Ceny funkcemi nadupaných Nokií už dávno klesly do běžných hladin. Naštěstí je tu luxusní osmičková řada, která si punc výjimečnosti stále drží. Ceny těchto modelů jsou stále hodně vysoko. Nejdražší z nejdražších pak nese název Gold Arte, který hodně prozrazuje o povrchové úpravě. Za tuhle zlatou hvězdu zaplatíte ovšem přes 35 tisíc korun, což není zrovna málo. Přitom nic zajímavého pro hračičky, tato řada mnoho pokročilých funkcí nenabízí.

Předchozí modely této řady v podobě Carbon Arte a Saphire Arte se držely v rámci nenápadné elegance. U obou by vám nepoučený divák jen těžko věřil, že máte v kapse dva až tři iPhony. Telefony totiž vypadaly v podstatě nenápadně. Je to jako když máte na ruce švýcarské hodinky za půl milionu, kdo se nevyzná, jen těžko tuší. To s Gold Arte nenecháte nikoho na pochybách. Zlato pozná úplně každý.

Jinak se ale jednotlivé přístroje této řady neliší, takže v této recenzi se zaměříme spíše jen na rozdíly oproti sestřičkám a postřehy. Více informací o technických možnostech telefonu najdete v recenzích na ostatní modely této řady.

Vzhled a konstrukce

"Zlatých" telefonů už bylo na trhu několik, Nokia ovšem tentokrát nesáhla k žádnému kompromisu a povrch telefon je pokryt skutečným osmnáctikarátovým zlatem. Na dálku se tak telefon opravdu blyští. Použití zlata, respektive především ocelového pouzdra, se ovšem odrazilo v trochu nezvyklé hmotnosti. Na telefon o rozměrech 109 x 14,6 x 45,6 mm je 150 gramů váhy přece jen překvapující. I když podobně váží i další modely z této řady.

Nepříliš šťastná je kombinace zlata s bílou kůží. Ta u nového telefonu vypadá skutečně velmi dobře, ale po pár dnech používání se začne nehezky špinit. Možná by bylo na místě zvolit nějaký tmavší odstín. I když je docela dobře možné, že potenciální majitelé zkombinují telefon s nějakým opulentním pouzdrem, a tak jim to ani tolik vadit nebude. Nebo možná přikoupí nějaký přípravek na ošetřování kůže. Kromě této výhrady lze ale Nokii za dílenské zpracování přístroje jen pochválit. Naštěstí se do této řady nepřenesly zlozvyky z N Series, na nichž Nokia hodně šetřila. Gold Arte působí opravdu kompaktně, a díky vyšší hmotnosti také fortelně.

Jedním ze znaků celé řady je vysouvací mechanismus, který pracuje opačně, než je obvyklé. Telefon se totiž vysouvá nahoru. Je to docela zajímavá inovace, která navíc působí zajímavě. Bohužel na efektivnosti tomuto řešení značně ubírá malý prostor, který zůstává kolem první a poslední řady kláves. Zejména v případě Gold Arte, kterou bude zřejmě obsluhovat ruka s pěstěnými nehty, to může být docela problém. Výrobce ale zřejmě předpokládal, že majitelka tohoto přístroje se s nějakými SMS otravovat nebude a raději zavolá.

K jednotícím znakům řady pak patří i displej tvářící se jako černobílý. Je to samozřejmě optický klam a už u předchozího modelu Carbon Arte sáhla Nokia k OLED displeji, který známe především ze Samsungů, ale u Nokií jsme se s ním už také setkali. Displej zvládne zobrazit 16 milionů barev, použité barevné schéma je poněkud utajuje. Bohužel efektní koncept opět kazí drobnost – jakmile nainstalujete nějaký program, je už jeho ikonka normálně barevná a na displeji pak působí jakoby nepatřičně.

Čitelnost OLED displejů je obecně velmi dobrá a Gold Arte to jen potvrzuje. S telefonem není problém pracovat ani v úplné tmě, ani na přímém slunci. Velikost písmen není nejvhodnější pro slabší zrak, ale starší generace asi stejně není cílovou skupinou pro tenhle přístroj.

Pokud jde o výbavu, je Gold Arte zcela totožná s modelem Carbon Arte, takže nějaké rozepisování by bylo jen nošením dříví do lesa. Ostatně, přístroj je postaven na rozhraní S40, takže se vlastně ani nijak zásadně neliší od ostatních modelů Nokie. Podobně jako její předchůdkyně, nabídne i Gold Arte 3,2Mpx fotoaparát s automatickým ostřením, který podává mírně podprůměrné výkony. Ale pro MMS postačí. Příjemným plusem je i vestavěná 4GB paměť, která vyrovnává absenci paměťové karty.

V kombinaci s vestavěným přehrávačem hudby může tak 8800 klidně nahradit i MP3 přehrávač. Dokonce si poradí i s videem, i když to není na malém displeji příliš ke koukání. V každém případě se ale pak vyplatí sáhnout po nějakých Bluetooth sluchátkách nebo reproduktorech, protože kazit outfit telefonu kabely by bylo velmi odporné. Naštěstí nechybí podpora Stereo Bluetooth profilu (A2DP).

Model Nokia 8800 Gold Arte je jasným důkazem vítězství formy nad obsahem. Tenhle telefon jen stěží zvládne to, co přístroje i desetkrát levnější. Vypadá ale opravdu efektně, záleží ovšem na tom, jak moc chcete svoje bohatství demonstrovat. Je to podobné jako se zmíněnými hodinkami, auty nebo oblečením. Můžete mít opravdu drahé věci, u nichž ale většina lidí cenu ani neodhadne. Anebo si můžete kupovat věci s cenou čtvrtinovou oproti těm drahým, který ale všechny upozorní, že vy jste opravdu bohatý.

Na trhu luxusních mobilů se v poslední době vyrojilo několik zajímavých a nenápadných zástupců. Svůj kousek představit třeba TAG Heuer – čtěte: Luxusní mobil TAG Heuer za sto tisíc korun uchvátí kvalitou, méně výbavou, stranou nechce zůstat ani Porsche Design – čtěte: Porsche Design P´9522: luxus, dotykový displej a skvělá výbava. Jenže s Gold Arte, která stojí o dost méně než zmíněné přístroje, bude každému na první pohled jasné, s kým má tu čest.