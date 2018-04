Šibenice, mluvící hodiny či emulátor Sega Megadrive (Programy pro Symbian)

Hangman

Hangman je převedení populární šibenice pro Series60 zařízení. Hra je určena zejména pro děti ve věku 6-16 let, to však nebrání tomu, že si ji můžete vyzkoušet také, zvláště, když je zdarma. Šířena je jako donationware, pokud se vám tedy bude líbit, můžete autorovi zaslat libovolný dar.

Stahovat zdarma můžete zde.

NiceClock Lite S60

O programu NiceClock jsme se již zmiňovali v předchozích dílech našeho seriálu. Nyní však vyšla jeho lite verze, která nabízí podobné funkce, zejména však mnohem více skinů pro zobrazené hodiny jako screensaver. Kromě toho aplikace poslouží jako organizér, alarm či mluvící hodiny. Dokáže také upozornit na zmeškané hovory či příchozí SMS a poslouží též jako automatické zamykání kláves.

Trial verzi programu, který by měl být kompatibilní se všemi Series60 zařízeními si můžete zdarma vyzkoušet, plná verze stojí $9.95 a najdete ji tady.

RMRLock (Nokia) - Password-Protected Screensaver



Spořič obrazovky zabezpečený heslem, to je RMRLock. Po jeho nainstalování si můžete v zařízeních Nokia 9300/9500 navolit, zda se má aktivovat po otevření zařízení, po nastaveném časovém intervalu či po stisknutí libovolných "horkých" kláves. Screensaver může zobrazovat například informace o majiteli, to pro případ, že by komunikátor ztratil a našel se poctivý nálezce, který by jej chtěl vrátit. Jako podklad mohou posloužit také fotografie, několik pozadí je obsaženo přímo v programu.

Aplikace stojí $15.00 a trial verzi můžete stahovat tady.

Picodrive

S aplikací Picodrive si můžete vychutnat hry ze zařízení Sega Megadrive/Genesis. Picodrive je dokáže spustit na Nokiích 9300, 9500 (S80) a 7710 (S90).

Emulátor si můžete zdarma stáhnout zde, na stejné adrese naleznete také návod, jak program spustit.