SheetToGo je Hi-Res - PDAToolBox5 - a další aktuality

Sheet To Go je Hi-Res

Nová verze tabulkového procesoru DataVizu Sheet To Go podporuje vyšší rozlišení 320x320 pixelů, a to pomocí třístupňové lupy u každé tabulky. Podpora hi-res u textového editoru WordToGo zatím není. Sheet To Go byl jeden z posledních spreadsheetů, který dosud vyšší rozlišení nepodporoval.

PDA ToolBox - je "pětka"

Pátá verze PDA ToolBoxu, pro řadu uživatelů stále závažnější aplikace. A že ji nemáte? To nevadí - stačí, že zhruba 50% všech nových trackerů a evidenčních programů, které v posledních měsících vznikly, je dělán a právě v prostředí PDA ToolBoxu.

Nová verze umí vyvolat třídění položek v souhrnném zobrazení (i reverzně), skočit na náhodnou položku, vylepšila podporu barvy a šedé, nově se objevilo vyhledání telefonního čísla v kontaktu, nastavení zvuků v alarmu, animace a dokonce jednoduchá konverze aplikace na PocketPC platformu.

Palmisti se tedy mohou těšit na dokonalejší aplikace (především díky lepšímu řazení) a CEčkaři se možná dočkají zpřístupnění stovek programů sice různé kvality, zato však značně "levných" (často freeware, alem jinak s cenou do $10)

Handmark koupil hry od PocketExpress

Handmark to myslí s herním trhem opravdu velmi vážně a jako další krok včera oznámil zakoupení licencí na hry Pocket Expressu. Jmenovitě Handmark zmiňuje packy Tetris Classic a Midway Arcade Classic.

NetFront - nový browser pro PamOS 5

PalmOS 5 bude mít vestavěný standardní browser. Kupodivu to ale nebude dlouho vyvíjený PalmWeb, nýbrž NetFront browser 3.0 od Aces Systems America. Společnost je dceřinnou firmou Acces Co, Ltd z Tokia.

Program je vystavěn modulárním způsobem a zahrnuje Web browser, Internet mail, PPP driver a TCP/IP modul. Browser podporuje JavaScript, cookies, tisk z webu a podporu víc jazyků. Pomocí pluginů lze schopnosti rozšiřovat například o SSL, či streaming videa.

Beatnik do Symbianu!

Tvůrce softwarových audio řešení a technologií firma Beatnik, Inc. bude spolupracovat s Metrowerks při včlenění Beatnik Audio Engine (BAE) jako standardního audio řešení v řadě nástrojů Codewarrior pro platformu SymbianOS.

SymbianOS se tak v audio oblasti přizpůsobí obecným standardům SM-MIDI a XMF - to usnadní práci zejména vývojářům.